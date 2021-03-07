Ложиться под утро и спать до обеда – не самый здоровый подход.

«Золотой сон»: как качество отдыха зависит от времени суток

Многие недооценивают важность сна и режима. На самом деле, время, в которое вы спите, может повлиять не только на изменение самочувствия, но и на здоровье. Разбираемся с сомнологом Ольгой Бегашевой, насколько важен «золотой сон» и чем чреват недосып.

Фото: istockphoto.com

Так ли важен режим сна и как он влияет на результаты в спорте?

Когда вы занимаетесь спортом, особенно с большими нагрузками, существует лишь два способа восстановить энергию: сон и еда. Даже если вы соблюдаете специальную диету, отдыху нужно уделять отдельное внимание. Нужно стараться ложиться и вставать в одно и то же время.

Как только мы лишаемся сна, прокладываем дорожку к заболеваниям.

7 приёмов, которые помогут уснуть за несколько минут Иногда нужно только немного изменить ваши ежедневные привычки.

Зависит ли качество сна от времени суток?

Безусловно. И речь не только о режиме, который необходимо чётко соблюдать. Дело в том, что ночь условно можно поделить на три периода: во время каждого из них отдыхает та или иная часть организма. Поэтому поздний отход ко сну или ранний подъём мешают нормальному функционированию тела.

Фото: istockphoto.com

Первая треть ночи (с десяти до часа) – фаза глубокого сна: медленные ритмы головного мозга и мощное восстановление всего тела. Если лишать себя этой стадии сна, организм не успевает восстанавливаться. Как следствие, возникает огромное количество соматических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Вторая треть ночи (с часа до трёх) – биологически активные часы восстановления желудка. А в последнюю треть (с трёх до шести) восстанавливается кишечник.

Учёные выяснили, что спать лучше в носках Рассказываем, как это поможет и почему стоит обратить внимание на холодные ноги.

Почему важно спать в первую треть ночи?

Именно в это время выделяется соматотропный гормон: он участвует в наращивании мышц, восстановлении тела, нормализации психического состояния. Как отмечает сомнолог, соматотропный гормон – это гормон вождей. У людей, которые спокойны к жизненным трудностям, могут контролировать свои эмоции и обладают крепким иммунитетом, как правило, его уровень повышен.

Фото: istockphoto.com

Нельзя лишать себя сна в первую треть ночи, так как это будет чревато повышенной чувствительностью и постоянным чувством стресса.

Можно ли вставать раньше 6 утра?

По словам сомнолога, когда человек встаёт очень рано, происходит сдвиг фазы сна. Тогда кортизол, гормон стресса, который должен вырабатываться утром примерно с шести до семи часов, начинает вырабатываться ночью.

С первым будильником: приёмы, которые помогут быстро проснуться Пора перестать откладывать пробуждение ещё на пять минуточек.

Этот сдвиг может привести к развитию болезней. Например, метаболическому синдрому – повышению артериального давления, инсулинорезистентности. Впоследствии даже если потреблять нормальное количество сахара, он не будет перерабатываться организмом и питать кровь, что приведёт к развитию сахарного диабета второго типа.