Прийти в форму: когда начинать тренировки после заражения COVID-19

Врачи одинаково не рекомендуют после болезни сразу же бежать в зал и залёживаться на диване.

Прошло почти полтора года после того, как ВОЗ заявила о начале пандемии коронавируса. На конец июля 2021 года в мире заболели 182 миллиона человек. В России этот показатель перевалил за 5 миллионов.

COVID-19 гораздо опаснее гриппа своей непредсказуемостью, более высокой смертностью и процентом тяжёлых форм, наличием осложнений и более длительным периодом выздоровления.

Кандидат медицинских наук, спортивный врач, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера Елена Рябинкова рассказывает, чем опасен коронавирус и как лучше выстроить свою спортивную реабилитацию после болезни.

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Чем коварен восстановительный период?

Последствия от заражения коронавирусом могут возникнуть спустя несколько месяцев после выздоровления, когда осложнений уже и не ждали.

Даже у тех, кто перенёс заразу бессимптомно, не всё так гладко: рано или поздно и у них может резко ухудшиться самочувствие. Во время острого периода заболевания всё аналогично: больной может чувствовать себя неплохо в первые несколько дней, а потом всё резко ухудшается, развивается острый респираторный дистресс-синдром и человека переводят на искусственную вентиляцию легких.

Восстановительный период так же непредсказуем, как и сам вирус: никогда не знаешь, сколько продлится реабилитация, какие будут осложнения и когда и как они проявятся.

Постоянная изнурительная и пугающая усталость — самое большое препятствие для возвращения к привычной жизни и тренировкам.

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Грань между пользой и риском

За время изучения COVID-19 рекомендации спортивных врачей по возобновлению физической активности существенно изменились. Если в начале пандемии советовали начинать активно двигаться как можно раньше после заболевания, то сейчас всё иначе. В литературе чаще стала появляться информация о том, что даже у профессиональных спортсменов болезнь нередко даёт осложнения на сердце, почки, провоцирует образование тромбов и приводит к смерти.

Спортивные врачи рекомендуют очень внимательно подходить к возобновлению тренировок, делать это постепенно, а нагрузки увеличивать медленно, тщательно снижать все риски, проходя всестороннее тестирование.

Прежде всего важно помнить о рисках, связанных с сердцем, — миокардитах, аритмии и тромбозах. Эти осложнения описываются как наиболее частые и вероятные причины смерти при занятиях спортом после коронавируса.

Людям, которые тяжело перенесли заболевание, перед возобновлением тренировок советуют пройти медицинскую реабилитацию. Рекомендации для восстановления везде разные. Врачам приходится во многом полагаться на свой опыт лечения других заболеваний с аналогичными симптомами.

Не забывайте о коварстве вируса: торопиться нельзя, но и залёживаться тоже не рекомендуется.

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Когда можно приступать к тренировкам?

Лучше всего посоветоваться с лечащим врачом. Если такой возможности нет, то необходимо ответить на следующие вопросы:

Какая была степень тяжести заболевания? Были ли поражены лёгкие? Пострадали ли другие органы и системы? Были ли осложнения? Есть ли у вас сопутствующие заболевания, которые повышают риск осложнений: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, перенесённые инфаркты и инсульты, иммунодефицитные состояния?

При бессимптомном течении заболевания возобновлять занятия спортом можно через две недели после отрицательного теста. Если пациент находился на амбулаторном лечении — через месяц, если были осложнения и поражение лёгких — не менее двух месяцев, а если больного подключали к ИВЛ, ему потребуется перерыв не менее полугода.

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Рекомендации для безопасного возвращения к тренировкам: