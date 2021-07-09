Вакуум — упражнение для плоского живота и духовного роста

Вакуум — одно из любимых упражнений фитнес-блогеров. Многие с его помощью пытаются добиться плоского живота за короткий срок. И это действительно помогает: вакуум тренирует внутренние мышцы, благодаря чему сжигается жировая прослойка.

Анастасия Бенедик тренер по йоге Я делаю вакуум на утренних занятиях. Нужно выполнять это упражнение натощак, можно выпить стакан воды за 20-30 минут до практик. Вакуумные упражнения влияют на работу внутренних органов — улучшают приток артериальной крови и усиливают отток венозной. Стимулируют моторику кишечника. Если у человека нет противопоказаний, то в домашних условиях я рекомендую выполнять вакуум ежедневно с утра, после пробуждения.

Что такое вакуум?

Первыми это упражнение начали использовать йоги. Смысл вакуума заключается в поочерёдном сокращении и расслаблении поперечных мышц живота в сочетании с особой техникой дыхания.

Эти мышцы — одни из самых труднодоступных, поэтому с помощью классических скручиваний до них добраться сложно. Но именно они отвечают за тонус живота и осиную талию.

Вакуум — одно из немногих упражнений, которое способно прокачать поперечные мышцы живота.

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«Золотое правило» трёх бандх

Поскольку мы говорим о йоговском упражнении, обратимся к истокам. Бандхи — это сочетание зажимов (или попросту замков) на определённых уровнях тела. Они удерживают энергию в отдельных его частях, контролируют различные процессы и подвергают некоторые зоны внутреннему массажу.

Во время выполнения йогических упражнений энергетические потоки накапливаются и смещаются, что позволяет физической и ментальной сторонам человека прийти в равновесие.

При тренировке внутренних мышц живота следует удерживать три замка: горловой, диафрагмальный и корневой. Самая часто допускаемая ошибка при выполнении вакуума — это то, что многие бросают горловой замок, а это может негативно повлиять на внутричерепное давление.

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Как делать вакуум: вариант 1

Уддияна — упражнение, при котором подтягивается передняя часть поясничного отдела при помощи втягивания пупка к позвоночнику и вверх к диафрагме. Выполняется она сидя, лёжа или стоя. Третий вариант больше всего подходит для начинающих.

Техника выполнения (в положении стоя):

Встаньте прямо, расставив ноги чуть шире таза. Пятки должны быть плотно прижаты к полу;

Сделайте глубокий вдох;

На выдохе наклонитесь вперёд с прямой спиной, согнув ноги в коленях;

Упритесь руками, выпрямленными в локтях, в бёдра. Чтобы было легче это сделать, подтяните плечи к ушам, а руки поместите чуть выше колен;

Выполните горловой замок: подтяните подбородок к грудине, не напрягая шею;

Расслабьте живот и втяните его внутрь;

Вытяните боковые поверхности поясницы, подвздошно-поясничную мышцу (у вас должно возникнуть ощущение, что внутренние органы поднимаются вверх);

Задержитесь в этом положении, а затем завершите бандху глубоким долгим выдохом: опустите живот вниз и плавно верните его в естественное, расслабленное положение, отпустите горловой замок, только после этого можно вдохнуть, мягко и без усилий.

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Как делать вакуум: вариант 2

Агнисара дхаути — одно из упражнений в хатха-йоге. Оно помогает организму очиститься от токсинов и прочих ядов. Улучшает работу пищеварительной системы и метаболизм.

Существует четыре варианта выполнения упражнения:

Стоя без задержки дыхания: поставьте ноги на ширине плеч и слегка их присогните, наклоните корпус вперёд и упритесь руками чуть выше коленей так, чтобы большие пальцы смотрели на корпус. Руки прямые. Откройте рот, высуньте язык, быстро дышите через рот, как собака, и двигайте животом в ритм дыханию. Это упрощённый вариант, с которого можно начать.

Сидя без задержки дыхания: примите удобную для вас позу и повторите всё то же самое.

Стоя с задержкой дыхания: примите стойку из первого варианта, сделайте полный выдох и задержите дыхание, зажав горловой замок. Затем начните быстро прижимать пупок к позвоночнику и выталкивать его обратно. Когда захочется вдохнуть, нужно сначала разжать горловой замок, затем желательно сделать довыдох и только после этого спокойно сделать вдох.

Сидя с задержкой дыхания: примите любую удобную позу, а затем повторите вталкивание и выталкивание мышц живота, как в третьем варианте.

Помните, что залог успеха любой физической активности — это её регулярность. Во время выполнения вакуума обращайте внимание не только на то, как уменьшилась талия, но и на моральное состояние. Ведь любые дыхательные йогические упражнения направлены на успокоение сознания и улучшение самочувствия.