Проснись и пой: чем заменить утренний кофе для бодрости?

За последние годы вокруг крепкого напитка, дарующего бодрость, возвели целый культ. Существует множество вариантов кофе на любой вкус. А некоторые уже не представляют и дня без чашечки капучино. Но, к сожалению, от постоянного потребления этого напитка может появиться немало проблем со здоровьем. С чего же начать свой день, чтобы до вечера оставаться бодрым и сконцентрированным?

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Попробуйте чай

Если вам нравится сам ритуал с кружкой чего-нибудь горячего по утрам, замените кофе на чай. Напиток также содержит кофеин, хотя и в меньших количествах, а также обладает другими преимуществами: укрепляет иммунную систему и снижает артериальное давление.

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Делайте растяжку с утра

Растяжка по утрам может улучшить кровоток и уменьшить стресс перед началом рабочего дня. Это происходит потому, что движение активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за способность тела отдыхать, переваривать пищу и восстанавливаться.

Правильно завтракайте

Продукты для завтрака – источник не только энергии, но и важных питательных веществ, таких как кальций, железо и витамины группы B, а также белок и клетчатка. Организм нуждается в этих соединениях, и если упустить их потребление во время завтрака, в течение дня они не будут усвоены в нужном количестве.

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Во фруктах и овощах содержится много витаминов и минералов, поэтому постарайтесь включить их в завтрак в любом виде – будь то банан или стакан фруктового сока.

Кроме того, завтрак восстанавливает уровень глюкозы – важного углевода, необходимого для функционирования мозга. Первый приём пищи поможет улучшить память и концентрацию и поднять настроение, снизив уровень стресса.

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Примите холодный душ

Контрастная водная процедура заставит вас дышать глубже и ускорит частоту сердечных сокращений. Так тело сможет принимать больше кислорода и быстрее распределять его для согревания. Это заставит вас почувствовать себя более сконцентрированными и готовыми к работе.

Начните утро с любимой музыки

Хорошая музыка заставляет нас двигаться, вдохновляя на танцы и даже занятия спортом. Это помогает мозгу вырабатывать эндорфин и серотонин, поэтому мы чувствуем себя лучше.

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Активные движения под музыку – это эффективный способ поднять настроение и надолго сохранить позитивное расположение духа. Составьте собственный утренний плейлист, где будут песни, которые настроят вас на нужный лад.

Добавьте света

Свет и темнота провоцируют выделение определённых гормонов. Считается, что воздействие солнца увеличивает выработку мозгом серотонина. Он, в свою очередь, улучшает настроение и помогает чувствовать себя более спокойным и сосредоточенным. Темнота же, наоборот, усугубляет негативные эмоции.

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Даже такая вещь, как музыка, играющая в наушниках, может повлиять на самочувствие и помочь взбодриться. Если хотите отказаться от кофе, не стоит бояться менять свои привычки и экспериментировать с утренними ритуалами.