Выделяйся: история одного кастомайзера

Тема кроссовок близка каждому из нас. И это неслучайно. Это элемент одежды, который может выдержать любые испытания: танцевальный урок по хип-хопу в Москве, вашу работу дровосеком на Аляске, будни обходчика путей в Нижневартовске. Или они просто станут ярким акцентом вашего lotd (от англ. look of the day — образ дня, прим. ред.) на Манхэттене. Мир сникер-культуры куда шире, чем многие из нас думают. Один из сегодняшних трендов — кастомизация обуви.

Анастасия Неделяева кастомайзер, дизайнер, модель О том, сколько времени уходит на раскраску и где искать вдохновение.

— Какие виды кастома вообще бывают?

— Так и есть, нанесение рисунка, замена полностью цвета кроссовок, перешив моделей, замена каких-то деталей или их дополнение.

Кастомизация — это процесс создания индивидуального дизайна из массового продукта. Как правило, для этого используются кроссовки из гладкой кожи с обширной поверхностью, на которую можно нанести рисунок. Однако сегодня кастом применяют не только к обуви — можно дополнить рисунком или деталями футболки, куртки, сумки — это тоже кастом.

— С чего всё началось? Как тебе пришла мысль кастомизировать первую пару кроссовок?

— Это было просто, как повышение квалификации. После того как набила руку на росписи одежды, я перешла на кастом обуви. Училась у американских коллег по видео с YouTube, ведь это был 2014 год и у нас информации было не найти. Весь русский «кастом» тогда держался на росписи именно одежды.



— Почему ты решила продолжать?

— Потому что это стало способом заработка.

— Ты думала всё бросить и заняться чем-то другим?

— Конечно, я именно сейчас об этом и думаю. Скоро бешеный успех кастомов пройдёт — и надо успеть вовремя соскочить. Но это дело останется как хобби.

— Самые «быстрые» твои кроссовки и самые «долгие»?

— Я могу сделать кроссовки и за час. Когда работала на adidas, там на каждую пару давалось не больше часа. Что касается «самых долгих», кастом — это творческий процесс, поэтому иногда, бывает, ты не приступаешь к работе, так как нет верного настроения. Такую ситуацию я объясняю одной фразой: «Сделаю за час в течение недели».

— Есть кроссовки мечты, которые ты хочешь переделать?

— Не, у меня даже в голову ничего не приходит. Потому что кастом — это симбиоз форм и интересной идеи. Так что, я не выделяю какую-то определенную пару.

— Если взять редкие сникеры и кастомизировать, их цена вырастет или сойдет на нет?

— Конечно вырастет, если у художника есть имя. В остальных случаях — как повезёт.

— Как часто приходится покупать краску?

— На счёт краски я могу сказать только, что белую очень часто покупаю.

— Где и как ты ищешь вдохновение?

— Работы других кастомайзеров, модные тренды, интересные картины — это меня вдохновляет.

— Какой у тебя любимый бренд обуви?

— У меня нет любимого бренда, но сейчас у меня больше кроссовок от Puma.

— Какие планы на остаток 21-го года?

— Ну тут два пути: либо дальше развиваться в этой теме и научиться перешивать кроссовки, например, либо изучить другое дело.