Почему низкокалорийная диета — не лучший способ похудения?

Почему одни едят за двоих и не толстеют, а другие поправляются, словно от воздуха? Многие уверены, что дело в генетике или сверхъестественном метаболизме. На самом деле в обоих случаях разгадка кроется в бактериях организма, или по-научному — микробиоте кишечника. От того, чем мы их кормим, напрямую зависит фигура. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной разберём, почему низкокалорийная диета — не самый лучший вариант для наших полезных бактерий.

Лидия Квашнина нутрициолог Сначала важно выстроить слаженную работу всех внутренних органов, заселить кишечник «дружественной» микрофлорой, подарить ему сбалансированное питание, а затем организм сам с благодарностью отдаст всё, что ему не нужно.

При чём тут бактерии?

Внутри человеческого организма, преимущественно толстого кишечника, обитают триллионы микроорганизмов. Эта жизнь внутри нас называется микробиотой кишечника — она участвует в синтезе витаминов, защищает организм от патогенных бактерий (тех, что наносят вред здоровью), стимулирует иммунную, нервную и эндокринную системы, а самое главное — принимает участие в пищеварительных процессах. Проще говоря, от этого зависит здоровье и самочувствие.

Фото: unsplash.com/@outcast_india

Состав микробиоты у каждого человека уникальный и во многом зависит от питания. Например, у приверженцев западной диеты, богатой на жиры и сахар, численность Bacteroidetes уменьшается, а Firmicutes увеличивается. Первые бактерии предпочитают растительные волокна и крахмал, вторые хорошо извлекают калории из пищи, а это приводит к набору веса. В общем, микробиота очень пластична и реагирует почти на все диетические вмешательства, а значит, «кормить» свои бактерии нужно правильно.

Что говорят учёные?

Исследователи из Германии и США провели весьма странный и интересный эксперимент. Клиницисты посадили 80 женщин с избыточным весом на низкокалорийную диету (800 ккал в день) и заметили вот что: состав микробиоты кишечника участниц сильно изменился, причём не в лучшую сторону.

Низкокалорийная диета увеличила количество специфических бактерий Clostridioides difficile, которые поражают толстую кишку человека, вызывают инфекционную диарею и псевдомембранозный колит (острое воспаление толстого кишечника). По словам исследователей, токсины этих бактерий лишают человека питательных веществ, препятствуя их всасыванию из кишечника. И вот тут — самое интересное: отчасти именно по этой причине человек начинает худеть, а не за счёт ограничения калорий в рационе, преимущественно жиров и углеводов.

Фото: unsplash.com/@nutriciously

На этом эксперимент не закончился. Затем учёные пересадили фекальную микробиоту похудевших мышам. Как именно всё это происходило, остаётся загадкой. И что вы думаете? Мыши тоже похудели. Примечательно и то, что ни у одного из испытуемых не было воспаления слизистой толстой кишки, то есть показатели здоровья были в норме. Но, учитывая, что исследование длилось всего 16 недель, неизвестно, как бактерии повели бы себя в дальнейшем. Учёные пока точно не знают, насколько безопасно придерживаться низкокалорийной диеты. Но факт остаётся фактом — низкокалорийный рацион лишает организм необходимых ему ценных веществ.

Почему не стоит зацикливаться на калориях?

По словам нутрициолога Лидии Квашниной, при резкой смене рациона происходят глобальные изменения в организме, на адаптацию к которым необходимо время.

Лидия Квашнина нутрициолог Когда ко мне обращаются люди с целью похудеть, то, прежде чем назначить протокол питания, я всегда учитываю их образ жизни и привычки. При составлении рациона с понижением калоража уменьшение калорий происходит постепенно, не более чем на 10%. Но прежде всего я разбираюсь с причинами набора лишнего веса. Как правило, это дефицитные состояния по основным нутриентам, необходимым для жизнедеятельности. Ведь до тех пор, пока вы не восполните их, ваше тело не отдаст вам ни грамма.



Зачастую неправильная работа органов желудочно-кишечного тракта (печени, желчного пузыря, кишечника) и становится причиной появления лишних килограммов. Поэтому сначала мы вместе с клиентом выстраиваем слаженную работу всех этих органов, заселяем кишечник «дружественной» микрофлорой, дарим ему сбалансированное питание, и затем организм сам с благодарностью отдаёт все, что ему не нужно.

Нутрициолог отмечает, что правильнее будет сосредоточиться не на количестве потребляемых калорий, а на том, что и когда вы едите.