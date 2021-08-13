Чем опасна фруктоза?

С наступлением лета количество соблазнов возрастает, становится сложно не поддаться искушению. А нужно ли? Ведь многие привыкли, что свежие фрукты и ягоды — источник исключительно пользы и витаминов. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с нутрициологом Алёной Степановой, в чём заключается вред фруктозы, стоит ли заменять ею сахар и как найти баланс между сладкими фруктами и здоровым питанием.

Алёна Степанова нутрициолог Все виды сахаров — и столовый сахар, и фруктоза — в больших количествах вредны для здоровья.

Что такое фруктоза?

Фруктоза — это моносахарид (естественный сахар), который в свободном виде содержится в сладких фруктах и некоторых овощах. Кукурузный сироп, сироп агавы, мёд, финики, виноград — рекордсмены по её содержанию. Суточная норма фруктозы для здорового человека составляет порядка 30-40 г. Такое количество сопоставимо с 200 г шоколада, 80 г мёда или пятью яблоками.

Алёна Степанова нутрициолог Для переработки фруктозы не требуется инсулин — он не контролирует её уровень в крови. Поэтому, даже если вы невосприимчивы к инсулину, что характерно для диабета, моносахарид принимает активное участие в жирообразовании. Также он может препятствовать похудению, поскольку подавляет окисление жиров внутри клеток для получения энергии.



При метаболизме фруктозы образуются свободные радикалы, которые могут усиливать жирообразование в печени.

Кроме того, исследование американских учёных доказывает, что одна из причин болезни Альцгеймера — повышенный уровень фруктозы.

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение ягодам, поскольку, помимо фруктозы, в них содержатся ещё и антиоксиданты. Также стоит обратить внимание на кислые фрукты — их можно съедать по 1-2 штуки в день.

Чем фруктоза отличается от глюкозы?

Глюкоза — моносахарид, то есть не требует переваривания и усваивается очень быстро. В натуральных продуктах питания она, как правило, входит в состав сложных углеводов — полисахаридов (крахмал) и дисахаридов (сахароза или лактоза, которая придаёт сладкий вкус молоку). Глюкоза менее сладкая, чем фруктоза, и, попадая в кровь, стимулирует выброс инсулина — транспортного гормона. Он доставляет её внутрь клеток.

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Фруктоза, или «фруктовый сахар» — моносахарид, как и глюкоза, то есть всасывается очень быстро. Но после употребления фруктозы уровень сахара в крови поднимается постепенно и не приводит к резкому скачку инсулина. Для диабетиков это преимущество.

Алёна Степанова нутрициолог Однако у фруктозы есть одна важная особенность. Чтобы организм смог использовать её для энергии, необходимо преобразовать её в глюкозу. Это происходит в печени. Однако орган не в состоянии переработать большое количество фруктозы.



Если её слишком много в рационе, избыток превращается в триглицериды. Эти вещества имеют негативные последствия для здоровья: увеличивают риск ожирения, формирования жирной печени и т. д.

Многие предпочитают заменять обычный сахар фруктозой, считая последнюю более полезной альтернативой. В естественном виде в натуральных продуктах — в целом яблоке или в ягодах — ни сахароза, ни фруктоза вреда не представляют. Хотя для диабетиков фруктовый сахар действительно менее вреден.

Что такое непереносимость фруктозы?

Непереносимость фруктозы — это патология пищеварения. Обусловлена она врождённым дефицитом фермента для её расщепления. В таком случае рекомендуется исключить фруктозу и сахарозу из рациона.

Стоит ограничить продукты, богатые фруктанами, — спаржу, лук, чеснок, чечевицу, красную фасоль, свёклу, пшеничные продукты (хлеб, макароны, мучное). Также следует отказаться от сахарозаменителей, поскольку все они — производные фруктозы. Такие вещества, как правило, содержатся в диетических напитках, жевательной резинке и леденцах с маркировкой «без сахара».

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Кроме того, при непереносимости фруктозы нельзя применять лекарственные препараты, содержащие сорбитол и сахар в качестве вспомогательных веществ.