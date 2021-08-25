Примерно 30% весов показывают неточный результат. И как им доверять после этого?

Когда и как нужно взвешиваться, чтобы узнать точный вес?

Как узнать свой точный вес? Когда нужно взвешиваться?



Разбираемся вместе с тренером.

Весите больше, чем вчера? Без паники! Возможно, вы взвешиваетесь не в то время и не в том месте. Рассказываем, как надо.

Егор Фукалов фитнес-тренер Главное не вес, а соотношение жировой и мышечной массы в организме.

В какое время нужно взвешиваться: утром или вечером?

По словам фитнес-тренера Егора Фукалова, взвешиваться лучше всего утром, сразу после сна. В это время погрешности минимальные, но и здесь есть нюансы.

Егор: Перед взвешиванием важно удовлетворить все свои физические потребности — сходить в уборную. Чтобы узнать точный вес, одежду лучше снять, нижнее бельё можно оставить. То же касается и аксессуаров, гаджетов: снимаем часы, убираем телефон и смело встаём на весы — их нужно ставить на твёрдую ровную поверхность.

Как проверить напольные весы на точность?

Начнём с того, что погрешности в 100-200 г — это нормально. Проверить их можно так: взвесьтесь несколько раз подряд, запишите значения и посчитайте разницу между максимальным и минимальным весом. Если ответ получится меньше 200 г, то весы работают правильно. Но если вы всё же сомневаетесь в их работе, фитнес-эксперт предлагает сделать следующее: взвесьте предмет с известной массой, например, пятилитровую бутылку воды. Затем сверьте цифры и делайте выводы. Многие, кстати, взвешивают своих домашних питомцев, но это не самый удобный и точный способ.

Фото: istockphoto.com

Чтобы узнать свой точный вес, следуйте небольшим советам:

в течение дня вес колеблется, поэтому по возможности взвешивайтесь в одно и то же время;

в идеале отслеживать вес в течение нескольких недель и уже потом делать выводы;

чтобы избежать неточностей, используйте только одни весы;

устанавливайте весы в одном и том же месте, чтобы получить максимально точные показания;

перед взвешиванием убедитесь, что весы не разряжены — в противном случае они могут и «наврать»;

для отслеживания прогресса записывайте результаты или используйте приложение для контроля веса.

Когда лучше не взвешиваться?

Не взвешивайтесь сразу после тренировки. Дело в том, что любая физическая нагрузка приводит к потере водного веса, а значит, цифры на весах будут неточными. Так что не стоит накануне взвешивания активно заниматься спортом.

Егор: Если обычно вы взвешиваетесь в понедельник, то не планируйте на вечер воскресенья интенсивную тренировку: в ходе этого вы потеряете много воды и организм не успеет восстановиться. Утром вес будет меньше обычного, но в течение дня водный баланс восстановится и весы снова покажут прибавку. Чтобы не обманывать себя, старайтесь избегать интенсивных тренировок примерно за один-два дня до взвешивания.

Фото: istockphoto.com

Эксперт отмечает, что также нужно учитывать и рацион. Если вы сокращаете потребление углеводов, то цифра на весах будет меньше. Дело в том, что безуглеводное питание нарушает водный баланс, и уже в первые дни такой диеты можно потерять несколько кило. Это связано с тем, что 1 г углеводов «задерживает» в организме 4 г воды. То есть когда мы исключаем углеводы, то теряем воду, а не лишний жир.

Как часто нужно проверять свой вес?

Вообще корить себя за то, что весишь больше, чем вчера — классика жанра. Но главное не вес, а соотношение жировой и мышечной массы в организме, говорит фитнес-эксперт Егор Фукалов. Ведь при одинаковой массе один и тот же человек может выглядеть абсолютно по-разному как с эстетической составляющей, так и с точки зрения здоровья.