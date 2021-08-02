Почему при регулярных тренировках и здоровом питании вес вдруг перестаёт снижаться?

Первое время регулярные занятия спортом и правильное питание дают результат — вы начинаете терять вес. Но через несколько месяцев организм привыкает к этому и процесс похудения прекращается.

Почему? Давайте разбираться вместе.

Почему вес перестаёт снижаться?

Неправильное питание

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Одной из причин того, что вес стоит на месте, может быть питание. Очень часто тренирующиеся совершают ошибку и урезают свой рацион, то есть потребляют мало калорий.

Александр Карпов фитнес-тренер World Class Приведу вам пример: допустим, что мой уровень основного обмена 2500 ккал — это количество калорий, необходимых организму для функционирования, то есть эта цифра без учёта тренировок, работы и другой деятельности.



Я трачу за тренировку около 500 ккал и в течение дня ещё 500, итого для безопасного похудения мне нужно потреблять примерно 3000 ккал, чтобы оставаться в дефиците калорий.



А если я буду потреблять меньше или столько же калорий от уровня основного обмена, то энергия будет распределяться приоритетным системам в организме — в этом случае в первую очередь страдают мышцы, а жир остаётся, потому что он не тратит энергию, в отличие от мышц. Поэтому основной принцип похудения: тратьте больше, чем потребляете, но не забывайте о необходимом минимуме калорий.

Однотипный план тренировок

Организм адаптируется ко всему, в том числе к тренировкам и расходу калорий. Поэтому в процессе занятий существует принцип периодизации. Это значит, что необходимо менять какие-то параметры: увеличивать вес отягощения, менять количество повторений, интервалы отдыха или вообще вид нагрузки.

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Например, если вы делали в основном кардио, добавьте больше силовых упражнений, и наоборот. Чтобы заниматься физической активностью грамотно, важно соблюдать определённую периодичность и наращивать нагрузки постепенно, чтобы избежать перетренированности.

Фитнес-тренер рекомендует новичкам заниматься через день, то есть три-четыре тренировки в неделю, более опытные могут заниматься и каждый день при грамотном режиме, но как минимум с одним днём полного отдыха от тренировок.

Индивидуальные особенности

Возраст и стаж занятий тоже могут повлиять на то, как быстро начнёт падать вес. Потому что с годами меняется гормональный фон и в организме происходят изменения.

А вот тип телосложения и широкая кость не влияют на скорость похудения — это ошибочное суждение.

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Почему не стоит зацикливаться на цифре на весах?

По мнению фитнес-тренера, это не всегда объективный показатель (не считая конкретных весовых категорий в каком-либо виде спорта).

Допустим, ваша цель занятий — уменьшение веса за счёт жировой ткани. Вы соблюдаете режим питания, восстановления и тренировок, но вес особо не меняется — возможно, дело в том, вы нарастили определённое количество мышц, а с ними прибавляется и жидкость. Это не значит, что вы не похудели, ведь если правильно питаться и тренироваться, количество жировой ткани в любом случае уменьшается — весы попросту этого не показывают.

Для более корректного контроля результатов фитнес-тренер рекомендует проходить определение состава тела (процент и количественное определение мышечной, жировой тканей и жидкости), но не каждый день, а через некоторое время. Сейчас это возможно сделать быстро и почти в любом фитнес-клубе или с помощью смарт-весов, которые можно приобрести для дома.