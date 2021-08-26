10 способов сжечь 100 калорий дома без тренировок

Как быстро сжечь калории? Сколько калорий тратится во время повседневных занятий?



Рассказывает руководитель тренажёрного зала.

Для того чтобы за ужином позволить себе съесть любимый десерт, необязательно сразу отправляться в зал. Есть и другие более простые и приятные варианты. Может, кого-то это удивит, но калории человек тратит постоянно. Осталось выяснить, на что их уходит больше.

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Величина основного обмена (ВОО) — это минимальное количество калорий, необходимое для осуществления жизненно важных процессов организма (физиологических, биохимических, функционирование органов и систем) в состоянии покоя. Простой способ узнать это значение — умножить 23 на количество килограммов массы тела, если вы женщина, и 27 — если мужчина.



Далее идёт коэффициент физической активности (КФА). У людей, которые занимаются домашней работой, самый низкий показатель — 1,2. У грузчиков, шахтёров, профессиональных спортсменов коэффициент наивысший — 2,8. Умножив ВОО на КФА, мы узнаем суточные энергозатраты того или иного человека.

Рассказываем, сколько калорий можно потратить, занимаясь обычными делами дома.

Включите танцевальное шоу и повторяйте за участниками

Энергозатраты: 100 ккал / 10 минут.

Танцы — отличная кардионагрузка, при которой одновременно задействуются разные группы мышц. Такая активность оказывает положительное влияние не только на здоровье человека, но и на его настроение. 10 минут интенсивных движений перед телевизором помогут сжечь 100 калорий. Хотите больше? Не проблема — как правило, подобные программы идут около двух часов. Не переживайте, если вдруг вы не умеете танцевать — дома никто не увидит.

Займитесь интеллектуальной работой

Энергозатраты: 100 ккал / 60 минут.

В течение дня на размышления человек тратит в среднем 320 калорий. Умственная деятельность заставляет мозг работать с повышенной интенсивностью, на что расходуется дополнительная энергия. Чем труднее задача и чем дольше вы можете концентрироваться на ней, тем больше калорий будет потрачено. Выбирайте занятие посложнее: позаниматься английским, почитать Толстого, сделать математику с ребёнком — и начинайте жечь калории и тренировать мозг.

В истории есть наглядный пример. В 1984 году Анатолий Карпов потерял 10 кг за пять месяцев шахматных поединков. Во время соревнований он много думал, подвергался сильному возбуждению, его сердцебиение учащалось, а потоотделение становилось интенсивнее. Все вместе эти факторы повлияли на снижение массы тела.

Разберите гардероб

Энергозатраты: 100 ккал / 40 минут.

В вашем шкафу наверняка завалялись старые вещи. Пришло время достать всю одежду, протереть на полках пыль и лишнее сложить в пакет. Такой вид нагрузки взбодрит тело, включив в работу мышцы ног, спины, рук, и сделает чище квартиру. Табуретка заменит вам степ, так что не ленитесь залезать наверх. При желании сжечь больше калорий наряды можно мерить.

Фото: unsplash.com/@anotherlovely

Егор: Хорошо, если у вас большой гардероб, — так задействуется больше мышц. Например, если вы будете постоянно брать сумки и вещи, вы прокачаете дельтовидные мышцы и бицепс, если вставать на стул — квадрицепс и ягодицы.

Приготовьте обед

Энергозатраты: 100 ккал / 45 минут.

Домашняя еда — это не только здоровое питание, но и дополнительный способ сбросить лишние кило. Без четверти час на кухне поможет сжечь около 100 ккал. Мы тратим энергию, даже когда занимаемся небольшими видами деятельности, такими как измельчение овощей или взбивание ингредиентов в блендере.

Выбирайте этот вариант, если хотите, чтобы основная нагрузка пришлась на руки. Постоянно держа сковороду, вы нагрузите бицепс, а ставя с места на место продукты — трицепс.

Кстати, многие специи не только делают блюда вкуснее, но и разгоняют метаболизм. Жгучие пряности повышают температуру тела, благодаря чему организм тратит большее количество калорий.

Сделайте укладку

Энергозатраты: 100 ккал / 45 минут.

Не будем скрывать, что оказавшись перед выбором — уложить волосы феном или поспать лишних 30 минут — многие дамы предпочтут второе. Однако если в обед вы хотите съесть шоколадку без вреда для фигуры, всё же добавьте процедуру в своё расписание. За счёт статической нагрузки вы сожжёте 100 ккал, а укладываясь через день, сможете сделать руки рельефнее. Удерживать их полчаса на весу — задача не из лёгких. В качестве приятного бонуса вы получите красивую причёску.

Егор: Во время укладки работают дельтовидные мышцы плеча, трапециевидные мышцы и мышцы шеи. К тому же, если что-то пойдёт не так, за счёт стресса вы также сможете сбросить несколько граммов.

Посмотрите комедию

Энергозатраты: 100 ккал / 90 минут.

Даже обычный просмотр фильма поможет влезть в старые джинсы. Конечно, если в руках не будет попкорна.

Учёные выяснили, что смех помогает сжигать до 120 ккал в час. Он улучшает кровоток, тренируя сердечно-сосудистую систему, которая использует энергию. Вместе с тем позволяет лёгким очиститься от воздуха и насытиться кислородом, что способствует более эффективному расщеплению жировых клеток.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

А ещё смех стимулирует выработку эндорфина, или гормона счастья, и серотонина, который эффективно подавляет аппетит.

Включайте что-нибудь повеселее и готовьтесь качать мышцы пресса и лица. По количеству потраченных калорий это заменит прогулку.

Примите горячую ванну

Энергозатраты: 100 ккал / 60 минут.

Знали ли вы, что, просто лежа в воде, можно потерять около 130 ккал? Группа учёных из Университета Лафборо выяснила: по затратам энергии часовое купание в горячей воде сравнимо с 30 минутами пешей прогулки быстрым шагом. Доктор Стив Фолкнер считает, что такая процедура может быть так же полезна, как любая тренировка. Регулярные ванны с температурой 39 градусов способствуют снижению сахара и инсулина в крови, что ускоряет метаболизм глюкозы. Тёплая вода хорошо снимает стресс и напряжение в мышцах, предотвращает диабет обоих типов.

Чтобы сжигать калории было приятнее, добавьте в воду пену для ванны, зажгите свечи и включите любимый сериал.

Поиграйте с домашними животными

Энергозатраты: 100 ккал / 15 минут.

Из-за рутины мы можем забыть о своих домашних питомцах. Поэтому самое время взять мячик в руки и бросить его вашей собаке или кошке. Игра, похожая на фрисби, тренирует плечевой пояс, а также развивает движения в плечевых суставах и меткость. Каждый раз, когда питомец будет приносить мяч обратно, вам придётся нагибаться, что напряжёт мышцы брюшного пресса и поясницы. Полчаса активных движений сожгут лишние калории и поднимут настроение.

Фото: unsplash.com/@miaanderson

Егор: Чтобы увеличить потерю калорий, я бы рекомендовал играть на улице, если у вас собака. Это будет похоже на полосу препятствий: где-то вы будете идти пешком, где-то пробежитесь, где-то вас потянет животное, а вы будете тормозить. Всё это требует много сил.

Сделайте в комнате перестановку

Энергозатраты: 100 ккал / 15 минут.

Почему бы не поставить кровать и шкаф на новое место? В рекомендациях по фэн-шуй часто пишут, что изменение расстановки мебели может поменять энергию квартиры, а также отношения и благосостояние живущих в доме людей.

Этот способ можно смело назвать силовой тренировкой. Выполняя перестановку, вы будете толкать тяжёлые предметы, напрягая мышцы ног, рук, спины и живота. Во избежание крепатуры советуем сделать растяжку.

Егор: Передвигая тяжёлые предметы мебели, вы сможете сжечь до 500 ккал за час. Если это что-то лёгкое, например, светильник, стулья, — до 350 ккал.

Помедитируйте

Энергозатраты: 100 ккал / 60 минут.

Для того чтобы сжечь дополнительно 100 ккал, достаточно расслабиться, сесть в позу лотоса и сосредоточиться на дыхании. Чем глубже будут вдохи и выдохи, тем больше энергии потратит организм. Главное — дышать животом, а не грудной клеткой. Это позволит увеличить количество вдыхаемого лёгкими воздуха и улучшить насыщение клеток кислородом, за счёт чего ускоряется обмен веществ.

Кроме того, медитация позволит снять напряжение в двигательных поверхностных мышцах и даст возможность поработать постуральной мускулатуре — самым глубоким мышцам, которые человек мало задействует в повседневной жизни.

А вот и инструкция, которая поможет освоить правильную технику медитации.