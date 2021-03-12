«Накрутить» мышцы: как танцы на пилоне влияют на фигуру?

За одно занятие можно потратить почти столько же калорий, сколько и за круговую тренировку.

Pole dance – разновидность танца на пилоне, в котором исполнитель сочетает элементы акробатики, хореографии и спортивной гимнастики. Это направление появилось совсем недавно, но уже успело поселиться в сердцах многих девушек, которые следят за фигурой и любят разнообразить тренировки в зале.Танец подарит ощущение свободы, внутреннего полёта и уверенности в себе. Но насколько эффективен такой вид тренировки? Разберёмся вместе с Яной Радько, основательницей студии танцев Premium Pole.

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Чем полезна тренировка pole dance?

Благодаря постоянной работе мышц во время занятий ускоряется метаболизм, что приводит к быстрому сжиганию калорий и улучшению пищеварения. При регулярных тренировках ученицы часто отмечают, насколько сильно увеличивается выносливость организма. Безусловно, этому также способствует интенсивная разминка перед занятием. Хорошее прыжковое кардио и растяжка – эти два фактора помогают значительно улучшить работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Фото: Premium Pole

Не стоит забывать и про женскую энергию: занятия на пилоне идеально подходят для её раскрытия. Плавные движения, эмоции и уверенность в себе проявляются всё заметнее с каждым занятием. Танцы в принципе способствуют выбросу эндорфинов, а на пилоне и под красивую музыку помогают лучше узнать себя и раскрыть внутреннее «я». Несомненно, фигура тоже меняется в лучшую сторону.

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Как танец помогает сжигать калории?

За одну тренировку можно сжечь до 700-800 ккал. При работе с пилоном задействованы все группы мышц: необходимо держать тело под контролем, иначе трюк может не получиться.

Фото: Premium Pole

Pole dance идеально сочетать с кардио для достижения лучших результатов. Например, с танцевальными нагрузками по направлению Exotic dance. Уже через два месяца регулярных тренировок можно заметить первые изменения в теле, а через год появится и заветный рельеф.

Подробный рассчёт: сколько калорий сжигается во время повседневных занятий Многие даже не задумываются, какое количество энергии тратят ежедневно даже без тренировок.

Можно ли нарастить мышцы с помощью пилона?

Эксперт считает, что именно «нарастить» и увеличить мышцы не получится. Происходит работа со своим весом, и основная нагрузка приходится на руки и пресс. Несмотря на это, у многих девушек есть страх «перекачать» руки. Конечно, плечи станут чуть рельефнее, но значительного роста точно не произойдёт.

Фото: Premium Pole

Тем не менее изменения будут видны невооруженным глазом. Тело станет «суше», появится мышечный рельеф, на прессе – заветные кубики. Занятия pole dance — один из эффективных путей к красивой и стройной фигуре.