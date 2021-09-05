5 вредных повседневных привычек, которые плохо влияют на сон

Гоша Семёнов СЕО компании по производству товаров для сна Blue Sleep Почему иногда нас ночью мучает бессонница? Какие повседневные привычки плохо сказываются на качестве сна?

Знакомо чувство, когда долго ворочаетесь ночью в попытках заснуть? Хотя устали за день и чувствуете утомление. Скорее всего, проблема в привычках, которые стали вашей повседневной рутиной — они безобидны с виду, но могут негативно влиять на сон.

1. Дневной сон

После обеда, особенно, если приём пищи был плотным, часто клонит в сон. С переходом на удалённую работу прикорнуть днём может стать привычным делом. В непродолжительном сне длительностью до 20 минут нет ничего плохого — наоборот, он поможет чувствовать себя лучше и освежить голову. Он не собьёт режим, в отличие от затяжного сна более часа. За это время организм входит в глубокую фазу сна, и после пробуждения вы будете чувствовать себя разбитым, а вечером — испытывать трудности с засыпанием.

Группа учёных медицинского университета Гуанчжоу провела эксперимент на 300 тыс. испытуемых. 39% из них регулярно спали днём, и у них же был обнаружен на 34% более высокий риск развития заболеваний сердца.

Фото: unsplash.com/@tsujigimi

2. Использование мобильного телефона перед сном

О том, что перед отходом ко сну лучше не сидеть в телефоне, знают, пожалуй, все. Но будем честны, многим ли из нас удаётся соблюдать это правило? Ведь отказ от смартфона за пару часов до того, как уйти на боковую, очень хорошо влияет на сон.

Дело в том, что даже машинальное пролистывание ленты в «Инстаграме» возбуждающе действует на нашу нервную систему. А ещё экраны мобильных телефонов излучают так называемое «голубое свечение», которое блокирует выработку гормона сна – мелатонина. Для того, чтобы его уровень пришёл в норму и вы захотели спать, понадобится время.

Приучите себя не заглядывать в телефон и не смотреть телевизор за пару часов до сна, а ещё избавьтесь от люминесцентных ламп дома — они тоже являются источником «голубого свечения».

Хорошей практикой перед сном будет зажигание свеч. Тёплый свет пламени поможет расслабиться и лучше заснуть.

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3. Кофе и крепкий чай во второй половине дня

Кофе или чай вечером для многих из нас — привычный ритуал и атрибут встреч с близкими. Но если утром порция кофеина придётся кстати, то вечером может пагубно влиять на сон. Сам кофеин не вреден и даже полезен в разумных количествах, но он же повышает тонус организма.

Считается, что кофеин выводится из организма за 3,5-4 часа, поэтому рассчитывайте оптимальное время приёма этих напитков. Кстати, много кофеина содержит на только кофе и чёрный чай, но еще и зелёный, а также какао и горький шоколад.

4. Алкоголь перед сном

Ошибочно мнение, что алкоголь помогает уснуть. Да, из-за расслабляющих свойств крепких напитков вы, скорее всего, заснёте быстрее, чем обычно. Но вот качество сна сильно пострадает. Спиртное подавляет природные ритмы в деятельности мозга, которыми сопровождаются сновидения. А ещё приводит к нарушению дыхания: храпу и апноэ (нарушение дыхания, при котором спящий человек перестаёт дышать на короткие периоды). Также алкоголь нарушает циркадные ритмы и влияет на «быструю» фазу сна — а именно во время неё организм восстанавливает и накапливает ресурсы для нормальной психофизиологической активности.

А если злоупотреблять алкоголем перед сном регулярно, даже в небольших объёмах, в перспективе это может пагубно повлиять на память, скорость реакции, способность к обучению и внимательность.

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5. Холодный душ перед сном

Принятие холодного душа — отличная практика для укрепления иммунитета, но лучше оставить её на дневное время. Она запускает длинную цепочку выработки разных гормонов. Сначала холод активизирует симпатическую нервную систему, и организм производит гормоны норадреналин, кортизол, норэпинефрин — он отвечает за нагрев тела. То есть, когда человек принимает холодный душ, температура тела резко падает, и это заставляет организм «нервничать». Запускается защитная реакция, и он бросает все силы на то, чтобы согреться, что приводит к учащённому сердцебиению и ускорению обмена веществ. Уровень энергии, умственной активности и концентрации повышается, но вместе с тем повышается и кортизол — гормон стресса. А его выделение влияет на сон не лучшим образом.

Вечером лучше отдать предпочтение тёплому душу или ванне — они помогут быстрее заснуть и улучшить качество сна.

Если заметили, что в вашем режиме дня присутствует какая-то из этих привычек, попробуйте начать с их искоренения. И увидите, как станете быстрее засыпать, а ваш сон станет крепче.