Что произойдёт с организмом, если пить протеиновый коктейль вместо еды?

Можно ли на протяжении недели употреблять протеин вместо еды? Как это может сказаться на здоровье? Чем опасен такой эксперимент?



Разбираемся вместе с нутрициологом и тренером.

Блогер Михаил Поляков часто экспериментирует. На этот раз он решил проверить на себе, как отреагирует организм, если в течение семи дней пить гейнер (пищевую добавку) вместо пищи.

Гейнер — это не чистый протеин, а белково-углеводная смесь, созданная для эффективного и быстрого набора мышечной массы. Его основная задача заключается в том, чтобы перекрыть дефицит калорий в питании, который возникает из-за повышенных физических нагрузок.

Лидия Квашнина нутрициолог В качестве углеводов в гейнере выступают декстроза (виноградный сахар), крахмал, рисовый сироп и углеводы, производимые из кукурузы.

Как проходил эксперимент?

Во время эксперимента в рационе блогера целую неделю не было ничего из еды. Только гейнер и напитки — молоко и чай. Перед началом испытания было закуплено всё необходимое: гейнер со вкусом шоколада, молоко и шейкер.

Утро первого дня эксперимента началось для блогера с того, что он «приготовил» гейнер и выпил его. По словам Михаила, в первые дни изменений может и не быть. Вечером в 17:00 блогер отметил, что есть ему так и не захотелось. Он выпил ещё гейнера, а вот «ужинать» герой эксперимента не стал.

Фото: unsplash.com/@drinkctrl

Так, за первый день в целом блогер «съел» 250 г гейнера и 600 г молока. Из побочных эффектов в конце дня он отметил неприятную боль в животе.

Михаил: Такое ощущение, будто пью воду, в которую кинули маленький кусочек шоколадки и насыпали песка. Не очень.

На второй день блогер выпил гейнер в 11:00, затем — в 17:00 и ночью. Но так как закончилось молоко, ему пришлось смешать пищевую добавку с обычной водой. По словам блогера, по вкусу это было неприятно.

Утром на третий день эксперимента блогер проснулся в 10:00 и отметил, что чувствует себя очень голодным. Он приготовил гейнер и выпил его. В 15:00 снова «заправился» пищевой добавкой. На ужин также была белково-углеводная смесь. Герой эксперимента стал замечать, что чувствует себя не очень хорошо.

На четвёртый день Михаил так же, как и в предыдущие, пил гейнер и ничего не ел. К концу дня отметил, что у него начались проблемы с желудком.

Андрей Семешов фитнес-тренер, нутрициолог Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку производитель вряд ли позаботился о добавлении пищевых волокон.

Пятый день эксперимента прошёл аналогично другим. А вот на шестой закончилось молоко, и Михаилу снова пришлось смешивать гейнер с водой. Но он решил и тут поэкспериментировать: добавил порошок в холодный чай. Блогер отметил, что получилось что-то кислое, но вкусное. Он посоветовал тем, кто «пьёт» гейнер, попробовать такой рецепт.

На седьмой день Михаил также выпил гейнер, но на этот раз — с молоком. А вечером подвёл итоги своего испытания. На протяжении недели он совершил 20 приёмов гейнера вместо еды. На это у него ушло 6 л молока и 1 кг добавки.

Михаил: На середине эксперимента начал периодически неприятно побаливать живот, образовалось большое количество газов. Появились прыщи на лице. Но интересно, что аппетит был небольшой на протяжении всей недели. Думаю, что в целом не навредил себе и своему организму.

Фото: unsplash.com/@ben_mcleod

Вполне ожидаемая реакция организма на такого рода эксперимент. Нутрициолог отмечает, что одна из основных реакций — запоры из-за большого количества белка и углеводов и отсутствия клетчатки и витаминов. А ведь для нормальной работы кишечника необходимы пищевые волокна.

Лидия: Запор, который и есть следствие такого эксперимента, нарушает процесс избавления организма от продуктов распада и токсинов. Это приводит к интоксикации и дефициту витаминов, минералов, аминокислот.

Также за время эксперимента блогер говорил о том, что уже «разучился» жевать еду. К концу Михаил не раз отмечал, что его очень сильно утомила такая пищевая рутина и он с нетерпением ждёт, когда сможет поесть нормальную пищу. Фитнес-тренер считает, что этого и следовало ожидать. Он отмечает, что так как еда жидкая, она будет быстро усваиваться. Кроме того, исключается процесс пережёвывания пищи и её привычного переваривания.

Андрей: Всё это будет подсознательно нервировать.

Также стоит отметить, что и тренер, и нутрициолог утверждали: если сохранять калорийность неизменной, такой же, как при обычном питании, потерять вес на гейнере не получится.

Стоит ли пробовать гейнерную диету?

Хотя история блогера и завершилась удачно, всё же не стоит забывать о том, что любые эксперименты над своим здоровьем сомнительны. Поэтому будьте осторожны.

Лидия: Такое испытание особенно опасно для лиц с патологиями почек, печени и желчного пузыря. Поскольку может способствовать образованию камней.