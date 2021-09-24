Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Главная Lifestyle Статьи

Что будет, если пить протеин каждый день вместо еды, что случится с организмом человека от протеина

Что произойдёт с организмом, если пить протеиновый коктейль вместо еды?
Елена Голова Лидия Квашнина
,
Что будет, если заменить еду на протеин?
Комментарии
Популярный блогер решил провести эксперимент и проверить эффект.
Можно ли на протяжении недели употреблять протеин вместо еды? Как это может сказаться на здоровье? Чем опасен такой эксперимент?

Разбираемся вместе с нутрициологом и тренером.

Блогер Михаил Поляков часто экспериментирует. На этот раз он решил проверить на себе, как отреагирует организм, если в течение семи дней пить гейнер (пищевую добавку) вместо пищи.

Гейнер — это не чистый протеин, а белково-углеводная смесь, созданная для эффективного и быстрого набора мышечной массы. Его основная задача заключается в том, чтобы перекрыть дефицит калорий в питании, который возникает из-за повышенных физических нагрузок.

<a href="https://www.instagram.com/lida_health/">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

В качестве углеводов в гейнере выступают декстроза (виноградный сахар), крахмал, рисовый сироп и углеводы, производимые из кукурузы.

Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы? Что будет с организмом, если три дня есть только огурцы?
Каждый хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут. Как так? Каждый хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут. Как так?

Как проходил эксперимент?

Во время эксперимента в рационе блогера целую неделю не было ничего из еды. Только гейнер и напитки — молоко и чай. Перед началом испытания было закуплено всё необходимое: гейнер со вкусом шоколада, молоко и шейкер.

Утро первого дня эксперимента началось для блогера с того, что он «приготовил» гейнер и выпил его. По словам Михаила, в первые дни изменений может и не быть. Вечером в 17:00 блогер отметил, что есть ему так и не захотелось. Он выпил ещё гейнера, а вот «ужинать» герой эксперимента не стал.

Фото: unsplash.com/@drinkctrl

Так, за первый день в целом блогер «съел» 250 г гейнера и 600 г молока. Из побочных эффектов в конце дня он отметил неприятную боль в животе.

Михаил: Такое ощущение, будто пью воду, в которую кинули маленький кусочек шоколадки и насыпали песка. Не очень.

На второй день блогер выпил гейнер в 11:00, затем — в 17:00 и ночью. Но так как закончилось молоко, ему пришлось смешать пищевую добавку с обычной водой. По словам блогера, по вкусу это было неприятно.

Что будет, если каждый день есть только завтрак? Что будет, если каждый день есть только завтрак?
Тест. Да что вы знаете о протеине? Тест. Да что вы знаете о протеине?

Утром на третий день эксперимента блогер проснулся в 10:00 и отметил, что чувствует себя очень голодным. Он приготовил гейнер и выпил его. В 15:00 снова «заправился» пищевой добавкой. На ужин также была белково-углеводная смесь. Герой эксперимента стал замечать, что чувствует себя не очень хорошо.

На четвёртый день Михаил так же, как и в предыдущие, пил гейнер и ничего не ел. К концу дня отметил, что у него начались проблемы с желудком.

<a href="https://www.instagram.com/andreysemeshov/">Андрей Семешов</a>
Андрей Семешов
фитнес-тренер, нутрициолог

Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку производитель вряд ли позаботился о добавлении пищевых волокон.

Пятый день эксперимента прошёл аналогично другим. А вот на шестой закончилось молоко, и Михаилу снова пришлось смешивать гейнер с водой. Но он решил и тут поэкспериментировать: добавил порошок в холодный чай. Блогер отметил, что получилось что-то кислое, но вкусное. Он посоветовал тем, кто «пьёт» гейнер, попробовать такой рецепт.

На седьмой день Михаил также выпил гейнер, но на этот раз — с молоком. А вечером подвёл итоги своего испытания. На протяжении недели он совершил 20 приёмов гейнера вместо еды. На это у него ушло 6 л молока и 1 кг добавки.

Михаил: На середине эксперимента начал периодически неприятно побаливать живот, образовалось большое количество газов. Появились прыщи на лице. Но интересно, что аппетит был небольшой на протяжении всей недели. Думаю, что в целом не навредил себе и своему организму.

Фото: unsplash.com/@ben_mcleod

Вполне ожидаемая реакция организма на такого рода эксперимент. Нутрициолог отмечает, что одна из основных реакций — запоры из-за большого количества белка и углеводов и отсутствия клетчатки и витаминов. А ведь для нормальной работы кишечника необходимы пищевые волокна.

Лидия: Запор, который и есть следствие такого эксперимента, нарушает процесс избавления организма от продуктов распада и токсинов. Это приводит к интоксикации и дефициту витаминов, минералов, аминокислот.

Также за время эксперимента блогер говорил о том, что уже «разучился» жевать еду. К концу Михаил не раз отмечал, что его очень сильно утомила такая пищевая рутина и он с нетерпением ждёт, когда сможет поесть нормальную пищу. Фитнес-тренер считает, что этого и следовало ожидать. Он отмечает, что так как еда жидкая, она будет быстро усваиваться. Кроме того, исключается процесс пережёвывания пищи и её привычного переваривания.

Андрей: Всё это будет подсознательно нервировать.

5 помощников на пути к стройности и отличному самочувствию 5 помощников на пути к стройности и отличному самочувствию
Что съесть перед тренировкой? 5 салатов, богатых белком Что съесть перед тренировкой? 5 салатов, богатых белком

Также стоит отметить, что и тренер, и нутрициолог утверждали: если сохранять калорийность неизменной, такой же, как при обычном питании, потерять вес на гейнере не получится.

Стоит ли пробовать гейнерную диету?

Хотя история блогера и завершилась удачно, всё же не стоит забывать о том, что любые эксперименты над своим здоровьем сомнительны. Поэтому будьте осторожны.

Лидия: Такое испытание особенно опасно для лиц с патологиями почек, печени и желчного пузыря. Поскольку может способствовать образованию камней.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как приготовить кабачковые оладьи?
Как приготовить кабачковые оладьи?
Куда ехать за здоровьем: 5 стран с лечебными местами
Куда ехать за здоровьем: 5 стран с лечебными местами
TOP 3
Кирилл Колесников: за моими трюками следят 33 миллиона подписчиков
Эксклюзив
Кирилл Колесников: за моими трюками следят 33 миллиона подписчиков
Тренды
Куда ехать за здоровьем: 5 стран с лечебными местами
Фото
Куда ехать за здоровьем: 5 стран с лечебными местами
Здоровье
Наташа Краснова: людям пофиг на мои недостатки, они заняты тем, что прячут свои
Эксклюзив
Наташа Краснова: людям пофиг на мои недостатки, они заняты тем, что прячут свои
Тренды
© championat.com 2000–2021