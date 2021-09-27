Сколько нужно заниматься сайклингом, чтобы сбросить 10 кг?

Что такое сайклинг и чем он полезен? Как часто нужно тренироваться, чтобы сбросить 10 кг?



Рассказывают мастер-тренер сети сайкл-студий и спортивный нутрициолог.

Худеть, не вставая со стула — это реально? Да, например, с помощью сайклинга. На таком занятии не просто вальяжно крутят педали, а успевают отжиматься от руля, подниматься в гору и разгоняться до таких скоростей, что порой сложно сдерживать инерцию движения.

А что уж говорить про визуальную составляющую – это всегда приятное освещение, энергичные треки и виртуальные трассы по разным уголкам мира. В общем, мастхэв к посещению.

Ксения Кукушкина спортивный нутрициолог, основатель проекта о здоровом образе жизни Caloriemania Сайклинг – хороший способ контролировать или снижать вес, поскольку он повышает скорость метаболизма, укрепляет мышцы и сжигает жир.

Что такое сайклинг и чем он полезен?

Сайклинг — это интенсивная кардиотренировка. Занятия проходят на инновационных тренажёрах и подходят не только для поддержания формы, но и для спортивных достижений.

С помощью такого оборудования можно создавать авторские программы с учётом пульсовых зон и мощности для каждого райдера, поэтому одна и та же тренировка подходит людям разного уровня физической подготовки. Потому сайклинг и считается эффективным и безопасным направлением.

Рената Шишева мастер-тренер сети сайкл-студий Rock the Cycle Несмотря на то что велотренажёр подразумевает работу преимущественно ногами, мышцы кора и рук тоже хорошо прорабатываются. А кардионаправленность — это мощная проработка дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Занятия проходят под драйвовую музыку, в атмосфере тёмного помещения с разноцветной подсветкой. Это создаёт ощущение, скорее, вечеринки, чем изнурительной ненавистной тренировки, и позволяет вам достичь наилучших результатов.

Фото: istockphoto.com

Сколько можно сбросить на сайклинге?

Принято считать, что с помощью сайклинга можно быстро сбросить 1, 5, 10 кг. Это действительно так, но только при соблюдении определённых условий – либо при длительной работе, либо при профессиональном подходе, если речь идёт о коротком интервале времени. Занятия по сайклингу длятся в среднем 45-50 минут, и этого вполне достаточно, поскольку они проходят в сопровождении тренера.

Он показывает, как правильно тренироваться и что делать после занятия, чтобы достичь желаемого результата. В сайклинге существует формат HIIT тренировок — это занятия, которые включают в себя интервалы интенсивной работы и отдыха. Грамотное распределение нагрузки с периодами восстановления развивают основные физические качества — силы, скорости, выносливости, ловкости.

Фото: istockphoto.com

Как часто нужно тренироваться, чтобы сбросить 10 кг?

Тренировка продолжительностью 45 минут сжигает до 300-400 калорий, отмечает Рената. При регулярных занятиях (от двух раз в неделю), правильном восстановлении и здоровом питании попрощаться с лишними 10 кг получится очень быстро.

Сайклинг хорошо укрепляет мышцы, запускает обменные процессы и включает работу гормональной системы. Если всё делать правильно, метаболизм работает как заведённый ещё несколько часов после занятия.

Ксения: Если сайклингом заниматься регулярно, то сбросить 10 кг получится за 10-12 месяцев. Тем более что высокоинтенсивные интервальные занятия проходят под ритмичную и зажигательную музыку, а это позволяет легче воспринимать нагрузку и справляться с ней. Но вместе с тренировками важно ещё придерживаться здорового питания и принципа баланса энергии: тратить больше калорий, чем потреблять. То есть не заедать потраченные на тренировке калории шоколадкой.