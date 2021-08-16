Как избавиться от головной боли без лекарств?

Головная боль — частая проблема современных людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, 50-75% населения в возрасте от 18 до 65 лет испытывали головную боль за последний год. А у 30% из них была мигрень.

Елена Черненко врач-терапевт «Компьютерная» шея (когда голова постоянно наклонена вниз во время работы за компьютером или ноутбуком) — сейчас одна из первых и самых частых причин головных болей у молодых людей.

Причины у такого недуга могут быть самые разные. Но что делать, если регулярно прибегать к помощи медикаментов не хочется? Можно ли избавиться от головной боли без лекарств и что поможет сократить риск её возникновения?

Помогает ли спорт избавиться от головной боли?

Если говорить о головной боли и напряжении, то, конечно, спорт не ради высоких достижений, а в оздоровительных целях действительно может помочь. Физические нагрузки улучшают кровоснабжение головного мозга и мышц, шейного отдела и позвоночника. В общем и целом это оказывает позитивное влияние на организм и помогает уменьшить головные боли, которые вызваны усталостью или напряжением.

Елена Черненко врач-терапевт Иногда от головной боли напряжения (когда мышцы шеи перетрудились и устали) помогают сон, расслабляющая ванна — не горячая, просто расслабляющая — и хороший сон, ортопедическая подушка или валик из полотенца.



Также может помочь массаж триггерных точек. Между указательным и большим пальцами есть точка — если сдавить её с двух сторон, промассировать, возникнет болезненное ощущение. Соответственно, массаж этой точки на какое-то время отвлечёт от головной боли и как бы ослабит её.

Идеальным вариантом активности будут плавание и кардиотренировки. Из занятий в зале — йога, пилатес и другие аэробные нагрузки, например, танцы.

Стоит помнить, что есть такие виды мигрени, при которых, например, избыточная физическая активность или спорт, напротив, провоцируют ухудшение.

Елена Черненко врач-терапевт Если это мигрень, то здесь, конечно, никакой альтернативы, кроме как медикаментов, нет. О спорте мы говорим, скорее, как о профилактике.

Как сократить риск возникновения головных болей?

Ведите дневник головной боли. Необходимо разобраться, какая именно у вас боль. Она бывает очень разной. Её разновидностей так много, что ими занимается отдельный врач — цефалголог.

Елена Черненко врач-терапевт Вести дневник нужно подробно, описывая, где болит, как болит, что было перед тем, как заболела голова, какой был день, какое самочувствие. Что помогло от боли, сопровождалось ли недомогание тошнотой, рвотой, светобоязнью. В общем, необходимо детально описывать своё состояние.



Порядка 2-4 недель наблюдений обычно достаточно, чтобы врач мог определить характер вашей головной боли.

Не забывайте об обильном питье, не перегревайтесь и занимайтесь спортом. Особенно теми видами, которые благотворно влияют на позвоночник. Это лечебная физкультура и гимнастика, пилатес, йога, плавание, танцы и другие активности, которые оказывают положительный эффект на позвоночный столб и осанку.

Меньше смотрите в экран. Или как минимум обеспечьте себе комфортное рабочее место, потому что сейчас многие работают из дома. Компьютер должен располагаться перед глазами, а не сбоку, на определённом расстоянии и высоте — есть даже официальные рекомендации Минздрава, утверждённые в СанПине.