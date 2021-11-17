Чем заменить дорогие ПП-продукты? 10 доступных альтернатив

Как сэкономить на правильных продуктах?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

В отделах здорового питания нередко можно встретить такие ценники, что переходить на ПП не захочется даже самому заядлому зожнику. На самом деле, многие продукты действительно переоценены — не только в плане стоимости, но и в плане пользы. Рассказываем, чем их можно заменить.

Лидия Квашнина нутрициолог Развенчиваем мифы, что правильное и здоровое питание — это очень дорого. Всегда можно найти достойную замену в ближайшем магазине по доступной цене. Главное — понимать, что и для чего ты ешь.

Лосось

Цена: ~2160 рублей / 1 кг.

Красная рыба богата Омега-3 жирными кислотами. Они защищают от старения, сердечно-сосудистых заболеваний и полезны для сосудов.

Фото: unsplash.com/@dbtownsend

Чем заменить: сёмга или скумбрия. Эта рыба не уступает по количеству полезных веществ, содержит даже больше витаминов, регулирует гормоны, укрепляет иммунитет и стоит в разы дешевле.

Цена: ~275 рублей / 1 кг.

Также в большом количестве Омега-3 содержится в льняном и конопляном масле.

Авокадо

Цена: ~900 рублей / 1 кг.

Продукт богат жирными кислотами, витаминами группы B, E, калием и мононенасыщенными жирами.

Чем заменить: тыквенные семечки. Они также содержат базовые жирные кислоты. Благодаря витаминам A и E кожа лица сохраняет молодость и сияние. Также авокадо можно заменить орехами.

Цена: ~760 рублей / 1 кг.

Киноа

Цена: ~ 788 рублей / 1 кг.

Крупа из плодов южноамериканского растения. Кашу из этого продукта рекомендуют есть на завтрак, так как в нём содержится много белка, витаминов группы B и железо. Но киноа содержит большое количество глютена.

Чем заменить: пшено, овсянка, гречка. Это крупы с большим содержанием белка, к тому же они не содержат глютена и стоят в разы меньше.

Цена: ~80 рублей / 1 кг.

Ягоды годжи

Цена: ~2420 рублей / 1 кг.

Содержат много полезных жирных кислот, витаминов.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить: клюква и шиповник — стоят дешевле и найти их, как правило, проще.

Цена: ~600 рублей / 1 кг.

Семена чиа

Цена: ~900 рублей / 1 кг.

Содержат полезные жирные кислоты, помогают сохранить молодость организма.

Чем заменить: кунжут. Он богат здоровыми жирами, витаминами и легкоусваиваемыми белками, которые помогают нарастить мышечную массу. Также кунжут снижает уровень холестерина и кровяное давление.

Цена: ~440 рублей / 1 кг.

Оливковое масло

Цена: ~800 рублей / 1 л.

Богато растительными жирами и витаминами.

Чем заменить: подсолнечное масло содержит те же самые полезные вещества. Главное — выбирать его правильно.

Цена: ~125 рублей / 1 л.

Кленовый сироп

Цена: ~1700 рублей / 1 л.

Любители десертов заменяют им сахар. Также он содержит витамины и полезные микроэлементы.

Чем заменить: мёд. Он не только стоит дешевле, но и более полезен. Богат витаминами групп B, K, E, C.

Цена: ~500 рублей / 1 л.

Голубика

Цена: ~900 рублей / 1 кг.

Содержит множество витаминов и мало калорий. Полезна для сердца и нервной системы.

Фото: unsplash.com/@kristapsungurs

Чем заменить: чёрная смородина содержит гораздо больше кальция, витамина C, магния, фосфора, калия. Улучшает здоровье кожи и стоит в магазинах намного дешевле, чем голубика.

Цена: ~400 рублей / 1 кг.

Капуста кале

Цена: ~1810 рублей / 1 кг.

Содержит много витаминов, кальция и железа.

Чем заменить: брокколи. В её составе также есть кальций и железо. Кроме того, в брокколи немало магния, витаминов A, B6 и клетчатки, а стоит она куда дешевле.

Цена: ~270 рублей / 1 кг.