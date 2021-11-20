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Что едят спортсмены-вегетарианцы и веганы, продукты, заменяющие мясо при занятиях спортом

Что едят спортсмены-вегетарианцы, чтобы поддерживать форму?
Таисия Прокопенко Анастасия Радостева
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Что едят спортсмены-вегетарианцы
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От мяса отказались многие атлеты, в том числе Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон.
Как спортсмены-вегетарианцы добирают белок? Что они едят?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Вегетарианство спортсменов до сих пор спорная тема среди диетологов и нутрициологов. Многие считают, что в таком случае нельзя заниматься многими видами спорта или, например, силовыми тренировками. Однако даже среди профессиональных атлетов есть немало тех, кто полностью отказался от мяса. Серена и Винус Уильямс, Льюис Хэмилтон, Кайри Ирвинг — и это далеко не полный список. Так чем же питаются спортсмены-вегетарианцы?

<a href="https://www.instagram.com/tais_pro/">Таисия Прокопенко</a>
Таисия Прокопенко
нутрициолог

У спортсменов суточный рацион должен состоять на 40% из белка. В основном он содержится в мясных продуктах.

Из чего состоит рацион атлетов-вегетарианцев?

Чаще всего вегетарианцы употребляют в пищу растительные и бобовые продукты. К растительным относятся: овощи, фрукты, ягоды. Также популярные продукты на растительной диете:

  • сухофрукты;
  • орехи;
  • тофу;
  • киноа;
  • злаки;

Фото: unsplash.com/@gbyz13

  • пророщенные семена;
  • биологически активные добавки;
  • растительные протеины из конопли;
  • рисовый протеин.

Кунжут, как и другие зёрна, лучше вымачивать, так как человеку сложно усваивать их в обычном виде. А в пророщенной пшенице много полезных нутриентов. Съев даже немного, можно получить большое количество питательных веществ.

Чем спортсмены-вегетарианцы заменяют животный белок?

Белок содержится во многих продуктах, а не только в мясе. Например, в 100 г гречки примерно 11 г белка. Также достаточно белка в:

  • зелени;
  • шпинате;
  • киноа;
  • бобовых;
  • тофу.

Причём эти продукты лучше есть вместе, поскольку в них разные виды растительного белка. Поэтому вегетарианцы часто кладут в одну тарелку много различных бобовых, круп, орехов.

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Почему стоит быть осторожнее с растительным белком?

Много белка — избыток других нутриентов
Чтобы получить необходимый объём белка из растительной пищи, спортсменам необходимо съедать очень много таких продуктов. Таким способом можно добрать белок, но вместе с ним поступает и много других элементов в избытке.

Фото: unsplash.com/@maddibazzocco

Хуже усваивается — приходится есть больше
Кроме того, белок из растительной пищи усваивается хуже, чем из мясных продуктов, почти в два раза. Поэтому рассчитывать норму придётся иначе. Если мясоедам нужно съедать примерно 1,5-1,8 г белка на килограмм массы тела, то вегетарианцам — 1,8-2 г и больше.

Много клетчатки — мало аминокислот
Клетчатка полезна для желудка и для желудочно-кишечного тракта. И вегетарианцы потребляют много пищевых волокон. Но она обладает особым свойством — «поедает» аминокислоты. Они усваиваются хуже и в меньших количествах.

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Чего ещё не хватает на растительной диете?

Есть большой риск, что спортсменам будет не хватать:

  • кальция — его можно восполнить с помощью брокколи, шпината и кунжута;
  • цинка — он содержится в шпинате, киноа и пророщенной пшенице;
  • витамина B12 — восполнить сложно, так как он находится в мясе и печени, вместо этого вегетарианцы могут добавить в салат пивные дрожжи, съесть тофу или соевое мясо.
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