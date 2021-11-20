Что едят спортсмены-вегетарианцы, чтобы поддерживать форму?

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Вегетарианство спортсменов до сих пор спорная тема среди диетологов и нутрициологов. Многие считают, что в таком случае нельзя заниматься многими видами спорта или, например, силовыми тренировками. Однако даже среди профессиональных атлетов есть немало тех, кто полностью отказался от мяса. Серена и Винус Уильямс, Льюис Хэмилтон, Кайри Ирвинг — и это далеко не полный список. Так чем же питаются спортсмены-вегетарианцы?
У спортсменов суточный рацион должен состоять на 40% из белка. В основном он содержится в мясных продуктах.
Из чего состоит рацион атлетов-вегетарианцев?
Чаще всего вегетарианцы употребляют в пищу растительные и бобовые продукты. К растительным относятся: овощи, фрукты, ягоды. Также популярные продукты на растительной диете:
- сухофрукты;
- орехи;
- тофу;
- киноа;
- злаки;
Фото: unsplash.com/@gbyz13
- пророщенные семена;
- биологически активные добавки;
- растительные протеины из конопли;
- рисовый протеин.
Кунжут, как и другие зёрна, лучше вымачивать, так как человеку сложно усваивать их в обычном виде. А в пророщенной пшенице много полезных нутриентов. Съев даже немного, можно получить большое количество питательных веществ.
Чем спортсмены-вегетарианцы заменяют животный белок?
Белок содержится во многих продуктах, а не только в мясе. Например, в 100 г гречки примерно 11 г белка. Также достаточно белка в:
- зелени;
- шпинате;
- киноа;
- бобовых;
- тофу.
Причём эти продукты лучше есть вместе, поскольку в них разные виды растительного белка. Поэтому вегетарианцы часто кладут в одну тарелку много различных бобовых, круп, орехов.
Почему стоит быть осторожнее с растительным белком?
Много белка — избыток других нутриентов
Чтобы получить необходимый объём белка из растительной пищи, спортсменам необходимо съедать очень много таких продуктов. Таким способом можно добрать белок, но вместе с ним поступает и много других элементов в избытке.
Фото: unsplash.com/@maddibazzocco
Хуже усваивается — приходится есть больше
Кроме того, белок из растительной пищи усваивается хуже, чем из мясных продуктов, почти в два раза. Поэтому рассчитывать норму придётся иначе. Если мясоедам нужно съедать примерно 1,5-1,8 г белка на килограмм массы тела, то вегетарианцам — 1,8-2 г и больше.
Много клетчатки — мало аминокислот
Клетчатка полезна для желудка и для желудочно-кишечного тракта. И вегетарианцы потребляют много пищевых волокон. Но она обладает особым свойством — «поедает» аминокислоты. Они усваиваются хуже и в меньших количествах.
Чего ещё не хватает на растительной диете?
Есть большой риск, что спортсменам будет не хватать:
- кальция — его можно восполнить с помощью брокколи, шпината и кунжута;
- цинка — он содержится в шпинате, киноа и пророщенной пшенице;
- витамина B12 — восполнить сложно, так как он находится в мясе и печени, вместо этого вегетарианцы могут добавить в салат пивные дрожжи, съесть тофу или соевое мясо.