Модное упражнение от отёков. Работают ли лимфодренажные прыжки?

ЗОЖ-блогеры начинают свой день не с кофе, а с лимфодренажных прыжков. С одной простой целью – взбодрить лимфу, а вместе с тем избавиться от отёчности и целлюлита. Практика занимает всего 2-3 минуты в день, и в это можно поверить. А вот насчёт обещанных результатов есть сомнения. Разберёмся вместе с тренером, оправдывает ли упражнение свою популярность.

Ольга Иванова тренер-нутрициолог Прыжки сами по себе от отёков хронических не избавят, но состояние улучшить могут.

Что такое лимфодренажные прыжки?

Это некая встряска для тела. Техника представляет собой мелкие прыжки с минимальным подскоком, которые создают «отбойный» эффект по пяткам – примерно как при беге. Упражнение словно помпа «качает» лимфу, улучшает кровообращение и избавляет от застоя жидкости в организме. За счёт этого улучшается цвет кожи, она становится более упругой. А вот насчёт избавления от отёчности и целлюлита всё неоднозначно, поскольку научных доказательств пользы этой практики нет. Но методику всё равно можно взять на вооружение в качестве хорошего аналога разминки перед тренировкой.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

Встаньте прямо, держите спину прямо, стопы чуть уже ширины плеч.

Приподнимитесь на носки, пятки удерживайте примерно на один сантиметр от поверхности.

Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение ещё 60-100 раз в зависимости от состояния. Можно разбить его на два подхода с перерывом в 10-15 секунд.

Методику желательно выполнять без обуви, в быстром темпе.

Есть ли противопоказания?

Ольга: С одной стороны, упражнение в большинстве случаев безопасно, поскольку выполняется в частичной амплитуде. С другой – ударная нагрузка под силу не каждому, поэтому при некоторых проблемах со здоровьем оно может навредить. Например, при артрозе коленных и тазобедренных суставов, болях в спине, связанных с протрузией или грыжей.

То же самое касается тех, у кого есть проблемы с внутренними органами: опущения, заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардия, тромбофлебит). В этих случаях практику лучше исключить. Упражнение также не рекомендуется выполнять беременным и тем, кто недавно перенёс операцию – по крайней мере, в первые 3-6 месяцев, или страдает от варикозного расширения вен.

Фото: istockphoto.com

Стоит ли делать это упражнение?

Чтобы держать себя в тонусе, важен комплексный подход – следить за гормональным фоном, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, ухаживать за кожей и в целом получать удовольствие от жизни. Методика же подойдёт лишь как дополнительная активность в течение дня. Особенно актуально это офисным работникам и людям с малоподвижным образом жизни. Встали, попрыгали, взбодрились – и вот уже есть повод собой гордиться.

Ольга: Если выполнять упражнение систематически, однозначно +1 к хорошему состоянию обеспечено. В целом выполнять практику можно. Но важно понимать, что это не инструмент, который избавит от проблем со здоровьем. Тем более что у методики есть немало противопоказаний.