Модное упражнение от отёков. Работают ли лимфодренажные прыжки?

Фитнес-блогеры предлагают заниматься 2-3 минуты в день, чтобы улучшить качество тела.
ЗОЖ-блогеры начинают свой день не с кофе, а с лимфодренажных прыжков. С одной простой целью – взбодрить лимфу, а вместе с тем избавиться от отёчности и целлюлита. Практика занимает всего 2-3 минуты в день, и в это можно поверить. А вот насчёт обещанных результатов есть сомнения. Разберёмся вместе с тренером, оправдывает ли упражнение свою популярность.
Прыжки сами по себе от отёков хронических не избавят, но состояние улучшить могут.
Что такое лимфодренажные прыжки?
Это некая встряска для тела. Техника представляет собой мелкие прыжки с минимальным подскоком, которые создают «отбойный» эффект по пяткам – примерно как при беге. Упражнение словно помпа «качает» лимфу, улучшает кровообращение и избавляет от застоя жидкости в организме. За счёт этого улучшается цвет кожи, она становится более упругой. А вот насчёт избавления от отёчности и целлюлита всё неоднозначно, поскольку научных доказательств пользы этой практики нет. Но методику всё равно можно взять на вооружение в качестве хорошего аналога разминки перед тренировкой.
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения:
Встаньте прямо, держите спину прямо, стопы чуть уже ширины плеч.
Приподнимитесь на носки, пятки удерживайте примерно на один сантиметр от поверхности.
Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол.
Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение ещё 60-100 раз в зависимости от состояния. Можно разбить его на два подхода с перерывом в 10-15 секунд.
Методику желательно выполнять без обуви, в быстром темпе.
Ольга: С одной стороны, упражнение в большинстве случаев безопасно, поскольку выполняется в частичной амплитуде. С другой – ударная нагрузка под силу не каждому, поэтому при некоторых проблемах со здоровьем оно может навредить. Например, при артрозе коленных и тазобедренных суставов, болях в спине, связанных с протрузией или грыжей.
То же самое касается тех, у кого есть проблемы с внутренними органами: опущения, заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардия, тромбофлебит). В этих случаях практику лучше исключить. Упражнение также не рекомендуется выполнять беременным и тем, кто недавно перенёс операцию – по крайней мере, в первые 3-6 месяцев, или страдает от варикозного расширения вен.
Фото: istockphoto.com
Стоит ли делать это упражнение?
Чтобы держать себя в тонусе, важен комплексный подход – следить за гормональным фоном, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, ухаживать за кожей и в целом получать удовольствие от жизни. Методика же подойдёт лишь как дополнительная активность в течение дня. Особенно актуально это офисным работникам и людям с малоподвижным образом жизни. Встали, попрыгали, взбодрились – и вот уже есть повод собой гордиться.
Ольга: Если выполнять упражнение систематически, однозначно +1 к хорошему состоянию обеспечено. В целом выполнять практику можно. Но важно понимать, что это не инструмент, который избавит от проблем со здоровьем. Тем более что у методики есть немало противопоказаний.