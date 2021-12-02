Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Лимфодренажные прыжки, техника выполнения, что это такое, в чём польза, как их делать для похудения

Модное упражнение от отёков. Работают ли лимфодренажные прыжки?
Ольга Иванова Алия Нургалеева
,
Лимфодренажные прыжки
Комментарии
Фитнес-блогеры предлагают заниматься 2-3 минуты в день, чтобы улучшить качество тела.

ЗОЖ-блогеры начинают свой день не с кофе, а с лимфодренажных прыжков. С одной простой целью – взбодрить лимфу, а вместе с тем избавиться от отёчности и целлюлита. Практика занимает всего 2-3 минуты в день, и в это можно поверить. А вот насчёт обещанных результатов есть сомнения. Разберёмся вместе с тренером, оправдывает ли упражнение свою популярность.

<a href="https://www.championat.com/authors/5197/1.html">Ольга Иванова</a>
Ольга Иванова
тренер-нутрициолог

Прыжки сами по себе от отёков хронических не избавят, но состояние улучшить могут.

Что такое лимфодренажные прыжки?

Это некая встряска для тела. Техника представляет собой мелкие прыжки с минимальным подскоком, которые создают «отбойный» эффект по пяткам – примерно как при беге. Упражнение словно помпа «качает» лимфу, улучшает кровообращение и избавляет от застоя жидкости в организме. За счёт этого улучшается цвет кожи, она становится более упругой. А вот насчёт избавления от отёчности и целлюлита всё неоднозначно, поскольку научных доказательств пользы этой практики нет. Но методику всё равно можно взять на вооружение в качестве хорошего аналога разминки перед тренировкой.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

  • Встаньте прямо, держите спину прямо, стопы чуть уже ширины плеч.
  • Приподнимитесь на носки, пятки удерживайте примерно на один сантиметр от поверхности.
  • Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение ещё 60-100 раз в зависимости от состояния. Можно разбить его на два подхода с перерывом в 10-15 секунд.
  • Методику желательно выполнять без обуви, в быстром темпе.
Секрет стройности Кендалл Дженнер. Как модель поддерживает себя в форме? Секрет стройности Кендалл Дженнер. Как модель поддерживает себя в форме?

Есть ли противопоказания?

Ольга: С одной стороны, упражнение в большинстве случаев безопасно, поскольку выполняется в частичной амплитуде. С другой – ударная нагрузка под силу не каждому, поэтому при некоторых проблемах со здоровьем оно может навредить. Например, при артрозе коленных и тазобедренных суставов, болях в спине, связанных с протрузией или грыжей.

То же самое касается тех, у кого есть проблемы с внутренними органами: опущения, заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардия, тромбофлебит). В этих случаях практику лучше исключить. Упражнение также не рекомендуется выполнять беременным и тем, кто недавно перенёс операцию – по крайней мере, в первые 3-6 месяцев, или страдает от варикозного расширения вен.

Фото: istockphoto.com

Стоит ли делать это упражнение?

Чтобы держать себя в тонусе, важен комплексный подход – следить за гормональным фоном, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, ухаживать за кожей и в целом получать удовольствие от жизни. Методика же подойдёт лишь как дополнительная активность в течение дня. Особенно актуально это офисным работникам и людям с малоподвижным образом жизни. Встали, попрыгали, взбодрились – и вот уже есть повод собой гордиться.

Ольга: Если выполнять упражнение систематически, однозначно +1 к хорошему состоянию обеспечено. В целом выполнять практику можно. Но важно понимать, что это не инструмент, который избавит от проблем со здоровьем. Тем более что у методики есть немало противопоказаний.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
Чем заменить сливочное масло? 4 полезных альтернативы
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
Какая каша полезнее — на воде или на молоке? Дело не только в калорийности
TOP 3
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Зачем спортивные бренды выпускают кроссовки на каблуках и без задников?
Тренды
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Адель похудела на 45 кг. Спорт помог певице пережить развод
Мотивация
© championat.com 2000–2021