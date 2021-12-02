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Самые грязные города мира, топ самых загрязненных по экологии мест планеты, в которые не стоит ехать

11 грязных городов, в которые лучше не ехать, если дорожите здоровьем
Евгений Жаров Маргарита Зуева
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11 грязных городов мира
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Как минимум, не стоит находиться там слишком долго.
В каких городах мира самая плохая экология и из-за чего?

Разбираемся вместе с экспертами.

Планируя путешествие, мы представляем живописные виды, известные достопримечательности, отдых и счастье. Но мы даже не задумываемся о том, насколько приятным и чистым окажется место, на которое пал наш выбор. А стоило бы. Собрали список городов с плохой экологией, куда не стоит ехать людям со слабым здоровьем.

Неаполь, Рим, Милан – Италия

<a href="https://zharov.eco">Евгений Жаров</a>
Евгений Жаров
член Адвокатской палаты Москвы, лауреат международной экологической премии Ecoworld-2018

Рим и Милан «славятся» своим грязным воздухом в основном из-за автомобилей. Также туристы говорят о том, что главная река Италии – Тибр – сильно загрязнена.

В Неаполе большое количество неорганизованных свалок, которые портят не только внешний вид улиц, но и воздух, и воду.

Неаполь

Неаполь

Фото: unsplash.com/@raph_lopes

Хошимин, Вьетнам

<a href="https://www.championat.com/authors/5185/1.html">Калерия Волкова</a>
Калерия Волкова
PR-менеджер TravelAsk

Город перегружен транспортом и магистралями, а также является крупнейшим источником загрязнений в южном регионе страны. Почти полтора миллиона местных страдают от хронической обструктивной болезни лёгких ежегодно.

Хошимин

Хошимин

Фото: unsplash.com/@___rob__

Стамбул, Турция

Евгений: Стамбул – один из самых быстроразвивающихся мегаполисов Европы. В городе две основные проблемы – загрязнение воздуха и залива Золотой Рог. Рост жителей города способствует и увеличению количества транспорта, из-за этого страдает качество воздуха.

О сильном загрязнении Мраморного моря в районе Стамбула известно давно, основная причина – неочищенные сточные воды, которые попадают в воду с различных предприятий и из коммунальных систем.

Стамбул

Стамбул

Фото: unsplash.com/@vapricot

Каир, Египет

Евгений: Каир занимает 12 место среди самых грязных городов мира по данным сервиса Numbeo, собирающего данные о качестве жизни в разных регионах.

Мегаполис перенаселён, что говорит о большом количестве автомобилей, загрязняющих атмосферу. Плюс из-за плотной застройки в городе много пробок, из-за них выбросы выхлопных газов увеличиваются. В Каире располагаются металлургические и цементные заводы, которые также выбрасывают в атмосферу множество загрязняющих веществ. Все эти факторы влияют на распространение смога.

Ещё в Каире большие проблемы с чистотой воды, поскольку в Нил сбрасываются сточные воды и удобрения.

Каир

Каир

Фото: unsplash.com/@monsieurgarcia

Газиабад, Фаридабад, Ноида — Индия

Карелия: В Индии – густой смог над северными городами из-за сжигания мусора и промышленных выбросов в атмосферу. Также города загрязнены из-за транспорта, а Фаридабад вообще находится на берегу самой грязной реки — Ямуна. В неё регулярно сливают отходы и мусор.

Газиабад

Газиабад

Фото: istockphoto.com

Округ Хотан, Китай

Евгений: Промышленность Китая строится на использовании угольных теплоэлектростанций, в связи с этим наблюдается сильное загрязнение воздуха, воды и почвы. Даже жители соседней Южной Кореи жалуются на смог из Китая, они часто вынуждены носить маски из-за плохого качества воздуха.

Также на экологию негативно влияют промышленные предприятия и полигоны отходов, в связи с этим воды и почвы Китая сильно загрязнены тяжёлыми металлами.

Отмечается, что небезопасно ходить без масок, особенно в периоды смога, и пить небутилированную воду. По данным IQAir самым загрязнённым в Китае сейчас является округ Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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Карелия: Тут все отходы сбрасывают в воду. Как результат – мусор гниёт в воде и стоит ужасающий «аромат». Из-за этого зашкаливает концентрация болезнетворных веществ. Над городом висит удушливый смог из-за большого числа промышленных предприятий и машин.

Дакка

Дакка

Фото: istockphoto.com

Берегите себя и свои путешествия от загрязнений!

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