Температура воды в этой стране даже зимой держится в районе 26°C, поэтому во время купания вы не замёрзнете.

Новогодние каникулы в Катаре. 5 идей для активного отдыха на воде

Кристина Багателия региональный менеджер офиса по туризму Катара Чем заняться в Катаре зимой?

Катар известен своим арабским гостеприимством, высочайшим уровнем безопасности и впечатляющими достопримечательностями. Тёплые воды Арабского залива и средняя температура 26°C даже в зимнее время года делают страну идеальным направлением для путешественников, которые хотят попробовать захватывающие водные виды спорта во время зимнего отпуска.

Пока страна готовится к проведению чемпионата мира по футболу – 2022, мы подобрали шесть видов морских развлечений, которые помогут оценить по достоинству отпуск в этой стране зимой.

Посмотреть на небоскрёбы Дохи с гидроцикла или SUPа

Район Pearl Qatar («Жемчужина Катара») – лучшее место в стране, где можно насладиться впечатляющей городской панорамой, катаясь на SUP-доске или каяке. А те, кто желает добавить скорости и проехаться вдоль побережья с захватывающим видом на закат в бухте West Bay, могут арендовать гидроцикл в одном из отелей или у местных компаний, которые занимаются арендой оборудования для водных развлечений.

Сколько это стоит: например, в Four Seasons Doha стоимость аренды гидроцикла составит чуть больше 4 тыс. рублей на человека.

Фото: Qatar Tourism

Снорклинг в Арабском заливе

Тёплые аквамариновые воды Арабского залива стали обителью для невероятных морских созданий, которыми можно полюбоваться во время снорклинга. В стране находится много специализированных центров для начинающих и опытных дайверов. В отеле Hilton Doha расположен офис Poseidon Diving Center – одной из самых известных компаний Катара по подводному плаванию с аквалангом.

Отличным приключением могут стать коралловые рифы с потрясающей морской флорой и фауной на территории Banana Island Resort Doha, курорта мирового класса, расположенного в 25 минутах езды на лодке от центра Дохи.

Сколько это стоит: стоимость снорклинга в Катаре составляет около 8 тыс. рублей с человека.

Фото: istockphoto.com

Посмотреть виды береговой линии Дохи с вейкборда

Гостям, которые не могут жить без адреналина, стоит обратить внимание на вейкбординг. Этот вид спорта без опасений могут попробовать даже те, кто делает это впервые: его действительно легко освоить. Делать это лучше всего в Diplomatic Club, который находится неподалёку от района Pearl Qatar. Также в Qatar Water Sports на территории InterContinental Doha есть занятия специально для начинающих.

Сколько это стоит: около 14 тыс. рублей в час или чуть больше 9 тыс. рублей за 30 минут.

Фото: Qatar Tourism

Попробовать кайтсёрфинг

В Катаре лучшие условия для этого вида спорта. Многих поклонников кайтсёрфинга впечатлит расположенный в нескольких минутах езды от Дохи пляж Фувайрит. Для начинающих есть огромная закрытая мелководная лагуна Зекрит в часе езды от Дохи.

Гости Sealine Beach Resort могут пройти специальные тренинги под руководством сертифицированных инструкторов, остановившись на вилле c собственным бассейном, наслаждаясь завораживающими видами.

Сколько это стоит: групповые уроки кайтсёрфинга с двумя учениками стоят примерно 14 тыс. рублей с человека, в то время как индивидуальные занятия могут обойтись до 21 тыс. рублей.

Фото: Qatar Tourism

Познакомиться с дикой природой во время каякинга

Каякинг на территории природных заповедников или национальных парков должен попробовать каждый, кто не представляет свою жизнь без природы. Мангровые заросли Аль-Такиры – одно из лучших мест, где можно покататься на каяках в окружении живописных пейзажей, а заодно увидеть редкие виды диких животных и растений. Там можно забронировать тур с гидом Aqua Sports Center на рассвете или закате.

Сколько это стоит: стоимость начинается от 4 тыс. рублей с человека.

Фото: Qatar Tourism

Катар станет отличным местом для отдыха в новогодние каникулы. Там обязательно найдётся что-нибудь для любых путешественников и любого бюджета.