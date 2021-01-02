Как приготовить безалкогольный глинтвейн? Пошаговый рецепт

В эту морозную зиму согреваемся ароматным и вкусным глинтвейном. Безалкогольная версия — отличный вариант для семейного ужина. Кроме того, напиток можно взять с собой на прогулку — только не забудьте термос!

Вам понадобятся:

вишнёвый или гранатовый натуральный сок без сахара — 600 мл;

вода — 400 мл;

апельсин — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

щепотка корицы;

щепотка сухого имбиря;

шепотка молотого кардамона;

душистый перец горошком — 4-5 шт.;

гвоздика — 3-4 шт.

Сок и воду соединяем в одной кастрюле. Всыпаем к ним все специи. Также добавляем разрезанные апельсин и яблоко. Ставим на средний огонь на 15 минут. Доводим до кипения, но не кипятим (то есть сразу снимаем с огня). Разливаем по стаканам и подаём с долькой апельсина и палочкой корицы. Готово!

Пошаговый рецепт можно посмотреть в альбоме.