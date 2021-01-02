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Пошаговый рецепт безалкогольного глинтвейна, который по вкусу не уступает обычному

Как приготовить безалкогольный глинтвейн? Пошаговый рецепт
Тереза Данилова
Как приготовить безалкогольный глинтвейн?
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Такой напиток можно даже детям.

В эту морозную зиму согреваемся ароматным и вкусным глинтвейном. Безалкогольная версия — отличный вариант для семейного ужина. Кроме того, напиток можно взять с собой на прогулку — только не забудьте термос!

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Вам понадобятся:

  • вишнёвый или гранатовый натуральный сок без сахара — 600 мл;
  • вода — 400 мл;
  • апельсин — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • щепотка корицы;
  • щепотка сухого имбиря;
  • шепотка молотого кардамона;
  • душистый перец горошком — 4-5 шт.;
  • гвоздика — 3-4 шт.

Сок и воду соединяем в одной кастрюле. Всыпаем к ним все специи. Также добавляем разрезанные апельсин и яблоко. Ставим на средний огонь на 15 минут. Доводим до кипения, но не кипятим (то есть сразу снимаем с огня). Разливаем по стаканам и подаём с долькой апельсина и палочкой корицы. Готово!

Пошаговый рецепт можно посмотреть в альбоме.

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