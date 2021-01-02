Как приготовить безалкогольный глинтвейн? Пошаговый рецепт
Такой напиток можно даже детям.
В эту морозную зиму согреваемся ароматным и вкусным глинтвейном. Безалкогольная версия — отличный вариант для семейного ужина. Кроме того, напиток можно взять с собой на прогулку — только не забудьте термос!
Вам понадобятся:
- вишнёвый или гранатовый натуральный сок без сахара — 600 мл;
- вода — 400 мл;
- апельсин — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- щепотка корицы;
- щепотка сухого имбиря;
- шепотка молотого кардамона;
- душистый перец горошком — 4-5 шт.;
- гвоздика — 3-4 шт.
Сок и воду соединяем в одной кастрюле. Всыпаем к ним все специи. Также добавляем разрезанные апельсин и яблоко. Ставим на средний огонь на 15 минут. Доводим до кипения, но не кипятим (то есть сразу снимаем с огня). Разливаем по стаканам и подаём с долькой апельсина и палочкой корицы. Готово!
Пошаговый рецепт можно посмотреть в альбоме.