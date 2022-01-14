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Какая одежда подходит для катания на сноуборде

Какие бренды одежды носят сноубордисты: 5 культовых для сообщества марок
Владимир Серков Павел Сухоруков
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Какие бренды одежды носят сноубордисты?
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Бренды, которые прислушиваются к райдерам и знают толк в экстриме.

Одной из отличительных черт, которая сможет подчеркнуть вашу причастность к той или иной культуре, является специальная одежда. Сноубординг не исключение. Именно по тому, как одет человек на склоне, о нём можно сложить первое впечатление.

Одежда в сноубординге имеет не последнее значение. Бренды-производители стараются делать её максимально функциональной, удобной и технологичной, чтобы катание в горах продолжало оставаться максимально комфортным и безопасным. А помимо этого, одежда — ещё и элемент культуры и носитель определённых ценностей сообщества.

Quiksilver

История создания бренда Quiksilver началась с того, что сёрфер Алан Грин в 60-х годах прошлого века решил поэкспериментировать с дизайном обыкновенных шорт. За следующие два десятка лет компания стала одной из самых успешных на планете. Бренд производит одежду и экипировку для всех видов спорта, которые связаны с катанием на досках.

Известный логотип в виде гребня волны и горы с заснеженной вершиной создали в середине 1970-х годов, он олицетворял совершенство и аутентичность. Занимательно, что источником вдохновения для его создания стала знаменитая гравюра японского художника Кацусика Хокусай — «Большая волна в Канагаве».

Quiksilver: 50 лет на волне. От пляжного магазина до мирового бренда Quiksilver: 50 лет на волне. От пляжного магазина до мирового бренда

Название бренда Quiksilver придумала жена Алана. Она увидела слово «quicksilver» в одном романе. Древние алхимики в книге называли так превращение неблагородных металлов в золото. Этот контекст отлично вписывался в философию бренда. Чтобы не переживать об авторских правах, было принято решение выкинуть одну букву — так появился бренд Quiksilver.

Фото: New Star Camp

С 2017 года у компании появилось название, которое стало неким объединяющим для всех марок: Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Element, Von Zipper, RVCA, XCEL и Billabong — это всё Boardriders.

Roxy

За свою историю существования марка сильно изменилась и прошла путь от производителей бикини до женской одежды на все случаи жизни. При этом дух, с которым она была основана, остался.

Фото: New Star Camp

В 1990 году Quiksilver решили расшириться и покорить новые сердца — девушек. Они запустили для них бренд, который назвали Roxy, а в 1993 году Roxy получила уникальный логотип, состоящий из двух логотипов Quiksilver, которые были расположены зеркально и напоминали сердце.

Создание полноценного бренда женской одежды для action-спорта в те годы приравнивалось к самоубийству. Однако время шло, тенденции и мировые ориентиры менялись, и оказалось, что выбор был сделан правильный. Со временем и другие компании, вдохновившись примером Roxy, начали запускать женские линейки одежды наравне с мужскими.

Airblaster

Нет никого, кто мог бы максимально полно и правильно рассказать о бренде лучше, чем сами владельцы: «Мы — небольшая команда пожизненных придурков, у которых есть работа. Помимо всего прочего, мы любим кататься на сноуборде, и это сплотило нас в Airblaster».

Насколько нам известно, Airblaster — единственная компания, которая на 100% находится в частной собственности и управляется преданными своему делу профессиональными «придурками» в совете директоров.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Гостевских

«Зачем? Чтобы делиться весельем, свободой, дружбой и отличными продуктами. Мы делаем то, что делаем, потому что это буквально наша работа. И это делает нас счастливыми. Спасибо за ваше время и внимание, и, пожалуйста, не забудьте Stay Wild», – говорят в компании.

<a href="https://www.instagram.com/ogogogost/">Дмитрий Гостевских</a>
Дмитрий Гостевских
фотограф, сноуборд райдер

Airblaster — первый, кто приходит в голову, когда тебя спрашивают: «Коровый (на сленге — настоящий, трушный — Прим. ред. Lifestyle) сноуборд-бренд — это кто?» Маленькая, но очень крутая компания. Бренд относительно немассовый, но при этом культовый. Вполне конкретные люди знают, что такое настоящий сноубординг, и транслируют это через всю свою деятельность.

Volcom

В начале 90-х годов прошлого столетия Ричард Вулкотт и Такер Холл основали бренд Volcom. Во время катательной поездки к озеру Тахо они решили, что им под силу будет создать компанию по пошиву одежды для любимых видов спорта. Друзья не желали мириться с тем, что истеблишмент подавляет их страсть к досочным видам спорта. В то время занятия скейтбордингом и сноубордингом считались совсем несерьёзными.

Штаб-квартира бренда располагалась в Ньюпорт-Бич, в спальне Ричарда, а все продажи происходили из спальни Такера в Хантингтон-Бич. Парни и понятия не имели о том, как правильно шить одежду, но это было не так важно, поскольку всё дело было в духе свободы и творчестве. С тех пор Volcom медленно, но уверенно распространялся по всему миру.

Компания выросла, но философия и её идеалы, с которых всё началось, остались. Они и сейчас продолжают питать Volcom и проявляются в её искусстве, музыке, фильмах, спортсменах и, что естественно, одежде.

<a href="https://www.instagram.com/ogogogost/">Дмитрий Гостевских</a>
Дмитрий Гостевских
фотограф, сноуборд райдер

У Volcom всегда был очень крутой глобал маркетинг с узнаваемым стилем, с безумными панк-рок коллажами. Ну и мне близок стандартный триатлон: скейт, серф, сноуборд. Без всякой ерунды типа винд/кайт серфинга т.д., в этом плане они молодцы.
Они не самые дешёвые, но низкие цены могут быть только у массового товара. К тому же у них немало технологичных шмоток.

686

Знаменитый бренд одежды, появившийся на свет в 1992 году благодаря Майклу Акира Уэсту. Всё началось с того, что в конце 80-х годов XX века, проникнувшись свободой от катания на скейтборде, Майкл отправился работать в Big Bear, где посвятил себя изучению тенденций и трендов развития в одежде для сноубординга.

Почему он решил так назвать свой бренд — остаётся загадкой. Он никому этого не рассказывал. И даже сейчас мало кому известно значение этих цифр. Майку было 20 лет, когда он решил основать компанию, а 6+8+6 = 20.

В 1995-м Майкл активно путешествовал, стараясь досконально изучить различные погодные условия в горах. В этом же году появилась уникальная технология SMARTY® 3 в 1, которая начала эпоху технологических нововведений в создании одежды. Философия 686 в том, что жить надо без каких-либо лимитов и одежда обязана соответствовать.

Фото: Фото из личного архива Владимира Серкова

Каждый год команда бренда 686 старается придумать новые решения для конструкций, характеристик и дизайнов в своей продукции.

<a href="https://www.instagram.com/vladimir_serkov/">Владимир Серков</a>
Владимир Серков
руководитель школы сноубординга X-Camp Russia

С первого моего знакомства со сноубордом этот бренд всегда привлекал некой таинственностью и аутентичностью, только сноубордисты понимали, что это за цифры.
Марка всегда выделялась на фоне других. Дополнительные карманы для ски-пасса и плеера, чехол для маски, худи-подстёжка. А один раз у меня в комплекте к куртке даже шла шапка.

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