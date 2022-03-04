Как засыпать без смартфона? 5 советов от сомнолога

Важный навык в любое время. Особенно в период негативных новостей.

Привычка сидеть в телефоне перед сном влияет на качество сна. Из-за непрерывного потока информации у организма нет возможности расслабиться, а светящийся экран препятствует выработке мелатонина (гормона, отвечающего за качество сна), для синтеза которого очень важна темнота. А в результате наутро мы встаём лишёнными энергии, вялыми и безэмоциональными.

В этой статье постараемся разобраться, что нужно изменить в своей жизни, чтобы избавиться от этой вредной зависимости.

Ольга Бегашева сомнолог В среднем взрослый человек проводит в телефоне от 3 до 8 часов в сутки.

Как телефон влияет на сон и самочувствие?

Ольга: Поступление информации через гаджеты сильно отличается от чтения. Если при чтении прежде всего работают лобные отделы и премоторные области, то, когда мы получаем информацию через телефон, работает затылочная кора. При неподвижном положении, когда голова опущена вниз к экрану, у человека нарушаются кровоснабжение и иннервация мышц.

Вся конструкция черепа (в том числе суставов) испытывает нефизиологическое напряжение. В результате мы получаем хроническую головную боль напряжённого типа. Рекомендую поменять положение, полежать на животе и поглощать информацию с приподнятой головой. Помогут также регулярные занятия спортом и массажи.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, постоянное пользование телефоном негативно сказывается на зрении. Когда хрусталик глаза находится в очень близком положении к экрану, то падает зрение и наступает миопия. Для профилактики миопии рекомендуется каждые 30-40 минут делать зарядку глаз, чтобы не было застоя мышц, а также смотреть вдаль и почаще отрываться от телефона во время перерывов.

SMS-мания – это некая зависимость, выражающаяся в навязчивом отправлении большого числа сообщений. У людей с обсессивно-компульсивным расстройством постоянная переписка – способ снять тревогу и напряжение.

Интенсивное изучение контента (в 90% случаев информация носит негативный характер) по вечерам приводит к перевозбуждению. Тогда у человека возрастает уровень дофамина, адреналина и норадреналина, в результате возникает бессонница. Рекомендую вообще отключить телефон за два часа до сна, потому что любой негативный контент может испортить ваш режим.

Фото: istockphoto.com

Особое внимание нужно обратить на экран, который засвечивает нашу сетчатку. Эволюционно так сложилось, что с наступлением темноты в организме человека начинает вырабатываться мелатонин. Это основной гормон эпифиза, который запускает механизм засыпания. Мелатонин не является снотворным медиатором нервной системы, но он отвечает за расслабление, которое приводит к засыпанию. Кроме того, он влияет на иммунитет, считается мощнейшим антиоксидантом, защищающим от рака.

Свечение экрана препятствует выделению мелатонина, что, в свою очередь, нарушает фазы сна и приводит к бессоннице.

Первая треть ночи — период глубокой фазы сна. В это время происходит выработка соматотропного гормона. Для спортсменов этот гормон особенно важен, потому что от него зависит тонус мышц, иммунитет, анаболизм, рост и деление клеток и мышечный обмен.

Дефицит сна и избыточная информация определяют метаболический синдром. При нём у человека нарушаются инсулинорезистентность, выброс кортизола, кора надпочечников. В результате у человека повышаются артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, начинает развиваться диабет. При тяжёлых нарушениях, когда сон становится тревожным и поверхностным, нарушается выработка лептина и грелина, а человек из-за этого поправляется.

Вырабатываем привычку засыпать без телефона

Придумайте другие вечерние ритуалы

Не у всех получается просто принять душ, лечь под одеяло и заснуть. Перед сном нужно обязательно расслабиться и отвлечься от рабочей суеты, не используя телефон. Предлагаем вам придумать какое-нибудь приятное занятие, которое станет альтернативой «зависанию» в телефоне.

Фото: unsplash.com/@childeye

Может быть, чтение, медитация, рисование, ведение дневника эмоций, заполнение планера на будущую неделю или уход за состоянием кожи помогут вам подготовиться ко сну, забыв про экранную подсветку.

Убирайте телефон подальше от постели

Действительно удобно, когда телефон лежит рядом с подушкой или тумбой, ведь наутро мы сразу можем отключить звук будильника. Но наличие смартфона под боком может затруднить процесс засыпания.

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Рекомендуем поставить телефон заряжаться в другом углу комнаты, а в качестве будильника использовать электронные часы или фитнес‑браслет.

Избавьтесь от рефлекса

Современный темп жизни требует от нас мгновенной реакции. Когда мы слышим звуковое уведомление, то сразу берём телефон в руки, чтобы отреагировать. И для нас не имеет значения, какое сейчас время суток. Такие рефлексы нужно искоренять. Психологи рекомендуют в нерабочее время смотреть уведомления не сразу, а выдерживать паузу и с каждым днём её увеличивать.

Фото: unsplash.com/@tsujigimi

Так вы сможете потренировать осознанность и концентрацию, а значит, вам проще будет оторваться от телефона перед сном.

Включите цветовой фильтр и ночной режим

Жёлтый фильтр на экране нейтрализует некоторые вредные эффекты гаджетов, а также не препятствует выработке мелатонина. Поэтому, если вам не представляется возможным уснуть без смартфонов, то помогите себе хотя бы немного.

Фото: istockphoto.com

Кроме этого, можно установить программы, блокирующие телефон на указанный временной промежуток. А в телефонах есть такая функция, как режим сна. Там вы указываете удобное время для подготовки ко сну, о чём вас заранее предупредит телефон. После этого гаджет переходит в тихий режим и не доставляет до владельца все звонки и сообщения.