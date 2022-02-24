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Самые опасные жиры и как исключить их из своего рациона

Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание
Надежда Беземская Алия Нургалеева
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6 признаков избытка «вредных» жиров в организме
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Если вы часто сталкиваетесь с такими симптомами, пора пересмотреть рацион.
Как понять, что в организме много жиров? Что с этим делать?

Разбираемся вместе с врачом.
<a href="https://www.championat.com/authors/5563/1.html">Надежда Беземская</a>
Надежда Беземская
врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Количество потребляемых жиров влияет на здоровье сердца и сосудов, красоту волос и кожи, остроту зрения, иммунитет.

Как определить, что в рационе много жиров?

Надежда: Жиры — это стратегический запас энергии. Они содержатся во всех продуктах питания, даже в овощах и фруктах, но в минимальных концентрациях. Их избыток в рационе может привести к неприятным последствиям.

Фото: unsplash.com/@tysonbrand

Вздутие живота

Обычно за такое явление ответственны продукты, богатые клетчаткой. Но и чрезмерное потребление жиров может спровоцировать метеоризм. Они достаточно сложно перерабатываются организмом, и это приводит к брожению. Желчь попросту не успевает расщеплять все поступившие вещества.

Изжога

Жиры — это испытание для пищеварительной системы. Они тяжело усваиваются и при задержке в желудке раздражают его слизистую. В итоге содержимое вместе с кислотой попадает в пищевод — это и вызывает изжогу и неприятный привкус во рту.

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Тошнота

Главная причина тошноты и боли в животе — переедание. Особенно часто такое бывает, если пища оказалась тяжёлой и жирной. Желудок растягивается от большого количества еды, ферментов для её переработки не хватает, и она задерживается в организме, вызывая дискомфорт.

Вялость

Жир — источник энергии, но при рационе с избытком жирной пищи вялость и усталость будут сопровождать вас в течение дня. Ведь организм будет тратить силы, чтобы переварить такую еду.

Фото: unsplash.com/@jexm

Избыточный вес

Переизбыток калорий из-за злоупотребления жирной пищей приводит к накоплению лишних килограммов.

Беспокойный сон

Во время сна организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварение. А непереваренная пища не позволит этого сделать. Поэтому перед ночным отдыхом рекомендуем отказаться от тяжёлой еды.

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Что делать?

Если вы часто сталкиваетесь с подобными симптомами — это сигнал, что пора пересмотреть рацион. Избыток жиров или недостаток других питательных веществ может приводить к ухудшению самочувствия и стать причиной заболеваний.

Фото: unsplash.com/@louishansel

Надежда: При диете, богатой жирами, нужно особенно внимательно следить за самочувствием и показателями здоровья. Минимум раз в год стоит сдавать общий анализ крови, развёрнутый биохимический анализ и проверять липидный профиль (количество жиров в крови). Их избыток приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно проходить регулярную проверку и следить за питанием.

Однако недостаток полезных жиров не менее вреден, чем избыток. О пользе ненасыщенных жирных кислот говорили немало, например, здесь.

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