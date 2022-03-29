Что такое экстремальный самокат и почему он набирает популярность?

Что такое экстремальный самокат и какие у него перспективы в мире большого спорта?



Отвечает профессиональный райдер.

С приходом весны в городах становится всё больше сухого асфальта, а это значит, что экстремалы понемногу выходят на улицы. Райдеры уже готовы напомнить всему миру, что такое молодёжная экстремальная субкультура. На улицах городов мы ждём не только скейтбордистов и бээмиксеров, но и кикскутер-райдеров – ребят, которые катаются на экстремальных самокатах.

Саша Шевченко профессиональный кикскутер-райдер и атлет Athletes Club Рассказывает подробнее о современном кикскутеринге.

Что такое кикскутеринг?

Кикскутеринг, или экстремальный самокат – это вид спорта, который заключается в выполнении определённых элементов, порой гимнастических или акробатических на трюковом самокате в скейт-парке или на улице.

Саша Шевченко Фото: Из личного архива Саши Шевченко

Есть две основные дисциплины: street и park. В park задача спортсмена – выполнить как можно больше амплитудных трюков в скейт-парке. А в street райдер должен делать скольжения и прыжки со ступенек на естественных ландшафтах городских улиц. Также в кикскутеринге существует несколько «поддисциплин»:

Snowscoot — это такой же самокат, только стоит не на колёсах, а на лыжах. На нём катаются, как на сноуборде в горах.

Dirt — самокат на надувных колёсах для катания по земляным рампам.

Ice-скутер — самокат с коньками.

Big Air — в этой дисциплине райдер должен пролететь примерно 5–15 м на обычном самокате.

Саша Шевченко Фото: Из личного архива Саши Шевченко

Как появился экстремальный самокат?

Первые спортсмены этой дисциплины появились в 1990-х – начале 2000-х годов и катались на детских самокатах. Инвентарь усиливали, добавляя в конструкцию дополнительные элементы. По просьбе атлетов компания Eagle Supply, специализирующаяся на изготовлении колёс для роликовых лыж, сделала опытные образцы для самокатов с диском из алюминия. До этого колёса делали из пластика. Одновременно с этим бренды Razor и Micro принялись изготавливать модели самокатов уже без механизма складывания. Затем стали появляться небольшие компании, которые основывали сами райдеры. Они производили рули, деки и вилки: TSI, PROTO, WEE и т.д.

Фото: unsplash.com/@obviouslyarthur

В 2010 году уже были бренды, которые занимались полноценным производством моделей экстремальных самокатов: MGP, District, Blunt. Сильно изменились и размеры комплектующих деталей: увеличился диаметр колёс, деки и рули начали делать выше и шире. С тех пор каждый новый сезон катания компании-производители делают улучшенные детали с применением новых технологий и учётом пожеланий райдеров.

В 2022 году экстремальные самокаты — не просто вид уличной культуры. Вклад в спортивную индустрию уже внесли более 50 брендов со всего мира. Сейчас есть модели самокатов для любого уровня катания: от начального до профессионального.

Саша Шевченко Фото: Из личного архива Саши Шевченко

Чем кикскутер отличается от классических моделей?

Самокат для экстремального катания отличается от обычного более сложной конструкцией и технологически правильными сварами. Они выдерживают бóльшие нагрузки и вес и, естественно, стоят дороже обычных.

Катание на самокате развивает гибкость, реакцию, акробатические навыки и все мышцы организма, даже самые маленькие. Никакой особой физической подготовки для катания не требуется. Самокат весит около 3 кг, и при желании практически любой ребёнок или взрослый может начать заниматься этим видом спорта. В этом проблем нет.

Фото: Из личного архива Саши Шевченко

Какие перспективы есть у кикскутеринга?

Кикскутеринг является одним из самых перспективных видов фристайл-спорта, как, например, BMX-фристайл и скейтбординг, которые недавно стали олимпийскими. Я думаю, что самокат в скором времени тоже ждёт такой исход. Будут появляться сборные команды, федерации и т.д. Это полноценный спорт, где есть звания «мастер спорта» и «кандидат в мастера спорта».

В целом эта сфера активно развивается. В ней можно будет работать тренером, создавать бренды, производить свои запчасти для самоката. Или же самому быть спортсменом, придумывать что-то новое или становиться популярным из-за развития этого вида спорта.

Саша Шевченко Фото: Из личного архива Саши Шевченко

Где покататься в Москве?

В Москве можно учиться кататься на самокате в двух основных школах: в KSS School на Нагорной и в одних из лучших в России скейт-парках компании Rampstroy House на Шоссе Энтузиастов и на Савёловской.