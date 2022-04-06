5 полезных сезонных фруктов, которые стоит купить в апреле

Большинство плодов можно найти в магазинах круглый год, но они не всегда лучшего качества.

Сезонные фрукты приносят максимум пользы организму. Дело в том, что они растут и созревают с минимальным количеством удобрений и пестицидов, набираются витаминов в естественных условиях.

Вносите в рацион продукты по сезону и забудьте о дефицитах в организме.

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Покупать фрукты в сезон выгодно: они стоят дешевле и доступны в любом магазине. Употребление свежих плодов снижает риск ожирения, сахарного диабета II типа, злокачественных опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но увлекаться фруктами не стоит из-за содержания в них фруктозы — в организме она ведёт себя так же, как и белый сахар. Одного яблока или двух мандаринов в день будет достаточно.

Авокадо

Вкусный, питательный и богатый на полезные свойства фрукт. Регулярное употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, помогает укрепить иммунитет, замедляет старение.

Ценные жирные кислоты и витамины C, A, E, K, витамины группы В, а также микроэлементы цинк, фосфор, железо, калий и магний благотворно влияют на кожу, делают её сияющей, улучшают синтез коллагена.

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Исследования показали: те, кто употреблял авокадо, вдвое меньше склонны к метаболическому синдрому (один из типов ожирения), проще сбрасывали лишние килограммы.

Ананас

Этот тропический фрукт укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, повышает плотность костной ткани и даже снижает массу тела. Ананас богат витаминами, антиоксидантами и содержит фермент бромелайн. Он расщепляет белок, улучшает пищеварение, оказывает противовоспалительное действие.

Ананас — прекрасный источник витамина С и минерального марганца, которые защищают клетки от влияния свободных радикалов (частицы, которые могут провоцировать онкологические заболевания), повышают устойчивость организма к вирусам, грибку и бактериям.

Банан

Это кладезь полезной клетчатки, калия, витаминов B6 и С, антиоксидантов. Бананы считаются хорошим источником углеводов, содержат витамины группы В (В1, В2, В6), витамины «для укрепления иммунитета» С и Р.

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Благодаря высокому содержанию резистентного крахмала и клетчатки у этих ягод низкий гликемический индекс. Витамины в этих фруктах снижают риск сердечных заболеваний и помогают контролировать вес.

Грейпфрут

Питательные вещества и витамины в грейпфруте способствуют здоровью кожи, улучшают пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы. Во фрукте много витамина С. Он обладает антиоксидантными свойствами: защищает клетки от вредных бактерий и вирусов, поддерживает иммунитет, помогает быстрее выздороветь от простуды.

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Витамин А, содержащийся в мякоти плода, снижает воспалительные процессы и риск инфекций. В грейпфруте также есть вещества, расщепляющие холестерин и снижающие уровень сахара в крови, что минимизирует риск диабета II типа. Употребление грейпфрута помогает контролировать уровень инсулина и снижает вероятность инсулинорезистентности.

Мандарин

Источник витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Мандарины содержат витамин C, который активизирует иммунные клетки и помогает бороться с инфекциями и вирусами. Кроме того, регулирует работу надпочечников, сокращая синтез гормона стресса — кортизола.

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Фрукт содержит клетчатку: стимулирует рост полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта. Также мандарины эффективны в борьбе с тревогой, беспокойством и стрессом. Витамины группы B в составе защищают нервную систему, помогают успокоиться. Эфирное масло мандарина, пожалуй, одно из лучших натуральных средств от бессонницы и плохого настроения.

Несмотря на содержание фруктозы в мандаринах, они низкокалорийны и способствуют снижению веса. Калий и кальций в составе улучшают обмен веществ, а клетчатка вызывает ощущение сытости и надолго утоляет голод, предотвращая переедание.