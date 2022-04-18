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Как меняется метаболизм у мужчин и женщин с возрастом

Как с возрастом меняется метаболизм и можно ли его ускорить
Елизавета Гильман
Как меняется скорость обмена веществ
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Учёные проанализировали данные 6,5 тысячи человек, чтобы проверить теорию.
<a href="https://www.championat.com/authors/5461/1.html">Елизавета Гильман</a>
Елизавета Гильман
член Британской ассоциации нутрициологов, магистр нутрициологии

Как организм сжигает калории и возможно ли замедлить или ускорить метаболизм?

Что такое метаболизм

Метаболизм — это работа, которую клетки выполняют каждый день, каждую минуту. В организме около 37 млн клеток, каждая из которых похожа на маленькую фабрику. Во время движения сжигается определённое количество калорий, однако бóльшая часть используется именно в качестве топлива для непрерывной работы клеток и органов.

Фото: istockphoto.com

Как меняется скорость метаболизма с возрастом

В одном из последних исследований изучали метаболизм 6,5 тыс. человек по всему миру, от новорожденных младенцев до девяностолетних стариков. В работе принимали участие более 80 учёных, которые попытались объединить исследования последних 40 лет. Результаты работы действительно впечатляют.

Специалисты всегда полагали, что метаболизм достигает пика в подростковом возрасте и значительно замедляется по мере приближения к среднему возрасту, после 30 или 40 лет. Однако исследование опровергает этот факт. Учёные обнаружили, что обмен веществ разгоняется гораздо раньше, а замедляется гораздо позже. В результате многолетних наблюдений выяснили, что метаболизм максимально устойчив в возрасте от 20 до 60 лет и замедляется только на седьмом десятке.

Фото: istockphoto.com

У развития обмена веществ можно выделить четыре этапа.

  • Метаболизм достигает пика на первом году жизни человека. В этом возрасте ребёнок сжигает калории на 50% быстрее, чем взрослый.
  • С одного года до 20 лет скорость снижается примерно на 3% в год.
  • С 20 до 60 лет метаболизм выходит на плато, оставаясь неизменным.
  • После 60 лет постепенно замедляется — примерно на 0,7% в год.

Как бы удивительно это ни звучало, но в течение 40 лет жизни мы сжигаем калории с постоянной скоростью, а у шестидесятилетнего человека метаболизм такой же, как у двадцатилетнего.

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У кого метаболизм быстрее — у женщин или у мужчин

Долгое время было принято считать, что у мужчин обмен веществ происходит гораздо быстрее, чем у женщин. Но и эта теория не подтвердилась. В среднем мужчины сжигают больше калорий в день, чем женщины, но только потому, что они, как правило, крупнее, имеют немного меньше жира и больше мышц. Если учитывать эти различия, метаболизм одинаковый. Мужчина и женщина с одинаковой массой тела и одинаковым процентным содержанием жира будут иметь одинаковую скорость обмена веществ.

Фото: istockphoto.com

Можно ли ускорить обмен веществ

К сожалению, до сих пор не существует доказанных и эффективных способов изменить скорость метаболизма. Есть множество добавок, которые обещают ускорить обменные процессы, среди них кайенский перец, кофеин, зелёный чай и др. Однако эффективность этих продуктов довольно невысока и не принесёт желаемых результатов.

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Так же дела обстоят и со спортом. Физическая активность может ненадолго повысить метаболизм, но при этом ежедневные энергозатраты останутся неизменными. Частые приёмы пищи также не в силах увеличить общую скорость обмена веществ. Поэтому не следует заставлять себя питаться по шесть раз в день, если вам это не нравится.

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