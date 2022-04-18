6 причин ходить на интенсивные тренировки хотя бы раз в неделю

Ирина Яценко персональный тренер, универсальный инструктор групповых программ Почему специалисты рекомендуют посещать интенсивные тренировки? Как они влияют на организм, на фигуру, общее самочувствие и настроение?

Интенсивные тренировки очень любят те, кто хочет сбросить вес. Они действительно отлично справляются с этой задачей. Однако занятия сайклом или тренировки по системе Табата очень энергозатратные, и на них нужно относиться к своему здоровью максимально внимательно.

Какие интенсивные тренировки существуют?

Если вы в сфере фитнеса уже давно и перепробовали все силовые или восстановительные занятия, самое время познакомиться с такими направлениями фитнеса, как HIIT-тренировки (интервальные тренировки высокой интенсивности), Zumba, Cycle, Step и так далее. Каждое из этих направлений имеет свои преимущества.

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Табата

Её разработал японский физиолог и доктор наук Изуми Табата. Первый раунд по протоколу Табата длится четыре минуты и включает восемь интервалов работы в максимально быстром темпе в течение 20 секунд, после этого 10 секунд отдыха.

В такой тренировке чаще всего используются интенсивные упражнения: бёрпи, выпрыгивания из приседа, смена ног в выпаде прыжком, челночный бег, бег в планке, бег с высоким подниманием бедра, отжимания. Доказано, что тренировка по протоколу Табата эффективнее одного часа бега. Среднестатистический человек за один час бега сжигает около 400-500 калорий, а за четыре минуты работы в Табата можно сжечь около 100. Эффект и преимущество очевидны.

Такая тренировка подойдёт подготовленным спортсменам и людям, которые уже имеют опыт занятий фитнесом.

Фото: istockphoto.com

Сайкл

Ещё одно очень эффективное направление фитнеса – сайкл – тренировка на стационарных велотренажёрах. Это прекрасный вид кардиотренировки для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развития аэробной и анаэробной выносливости. В такой тренировке участвуют мышцы ног, кора, верхнего плечевого пояса — работает практически всё тело. В зависимости от темпа и программы занятия за час можно сжечь от 600 до 800 калорий.

Фото: istockphoto.com

Zumba

Для любителей танцевальных активных направлений отлично подойдёт Zumba — лицензированная программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах. В ней сочетаются сальса, меренге, реггеток, кумбия и другие танцевальные направления. На такой тренировке можно отлично повеселиться, сбросить негатив, получить положительные эмоции от танцев.

Совсем необязательно уметь хорошо двигаться: зумба доступна каждому. Занятия базируются на достаточно простых шагах, не нужно учить комбинации и запоминать их, в отличие от других танцевальных направлений.

За час можно сжечь от 400-600 калорий, а иногда даже 800. Самое главное — это получать удовольствие от процесса.

Фото: istockphoto.com

Степ-аэробика

Тем, кто хочет развивать координацию, учить и запоминать комбинации движений, отлично подойдёт степ-аэробика — прекрасная кардиотренировка с использованием степ-платформы. За один час на таком занятии вы можете сжечь от 300 до 500 калорий. Тренировка также улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развивает выносливость, укрепляет нижнюю часть тела.

Каждое из этих направлений очень эффективно. Самое главное – выбрать то, что вам больше всего нравится.

Фото: istockphoto.com

6 причин ходить на интенсивные тренировки

Смена направленности тренировочного процесса. Помимо того, что интенсивная тренировка может быть просто весёлым занятием, она станет ещё и отличным средством для профилактики перетренированности. А ещё микс различных тренировочных направлений точно не заставит вас скучать.

Снижение и профилактика стресса, снижение тревожности и депрессии. Мы уже говорили, что интенсивные тренировки – это про позитив. Тренер задаст ритм процессу, а вы получите сильный заряд положительных эмоций.

Фото: istockphoto.com

Мощная профилактика старения. Интенсивные тренировки – это постоянное движение. А именно оно сохраняет молодость тела и духа. Например, на танцевальных программах и степ-аэробике вам придётся запоминать комбинации и учиться взаимодействовать со своим телом. А это будет отличной тренировкой памяти и профилактикой её ухудшения.

Снижение веса. Такие тренировки отлично подходят для уменьшения жировых отложений. Разумеется, при соблюдении здорового питания. Интенсивные занятия положительно сказываются на метаболизме, повышается дневной расход калорий.

Фото: istockphoto.com

Улучшение выносливости. Это важно не только профессиональным спортсменам, но и простым людям в повседневной жизни. Например, при подъёме по лестнице, длительных прогулках или походах в гору. Выносливый человек способен противостоять утомлению во время длительной работы.

Улучшение настроения и самочувствия. Вы очень скоро заметите, как поменялось ваше отражение в зеркале. Мышцы укрепятся, фигура станет красивее, осанка – ровнее. Всё это обеспечит положительный настрой, а вы будете ловить восторженные взгляды окружающих.

Фото: istockphoto.com

Что важно знать?

HIIT-тренировки далеко не всем показаны. Вы должны быть готовы к ним и заниматься обязательно в присутствии тренера. Он знает все закономерности, может контролировать ваше состояние и ответить на все вопросы. Без контроля пульса такие тренировки проводить не рекомендуется. Прежде чем работать с ними, нужно получить зелёный свет от врача.

Сегодня считается, что, если клиент в течение трёх месяцев не показывает результатов, это нормально. У каждого своя подготовка и свой темп достижения результатов.

Новичкам рекомендуется работать на пульсе не выше 60-80% от максимальной частоты сердечных сокращений (формула: 220 минус возраст). Эта зона, где максимально используются жиры в качестве энергии.

Фото: istockphoto.com

Высокоинтенсивные нагрузки, конечно, полезны, но в том случае, если клиент готов к ним функционально и физически. Начинать занятия фитнесом с них не стоит. Даже настроение у неподготовленных людей после HIIT-тренировки ухудшается либо становится неустойчивым и восстанавливается только через несколько часов или дней.

Самая большая опасность – острое физическое перенапряжение, гипогликемия (снижение сахара) и обострение имеющихся хронических заболеваний.

Лучшая тренировка – это та, которая заставляет вас двигаться регулярно и с удовольствием. Нет причин выбирать только один способ тренировки. Регулярные упражнения средней интенсивности 3-4 раза в неделю намного эффективнее, чем одноразовые HIIT. Пусть ваши тренировки будут приносить вам положительные эмоции, дарить радость и удовольствие от процесса.

А чтобы вы могли быстро собраться в зал и ничего не забыть, смотрите наше видео!