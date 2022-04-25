«Я заблудилась в лесотундре без палатки». Путешественница рассказала реальную историю

После городской жизни дикая природа манит своими рассветами и закатами, бескрайними лесами, чистыми реками и живописными горами. Поход, посиделки у костра, звёздное небо – горожане ищут отдушину, смело собирают рюкзаки. Но иногда выходы в дикие места заканчиваются трагедией. Люди гибнут каждый год. Избалованный цивилизацией человек забывает, что он – не царь природы, а лишь её часть. Путешественница Нина Куряшкина не стала исключением среди самонадеянных горе-походников, но безумный поступок благополучно закончился. Другим повезло меньше.

Нина Куряшкина опытная путешественница, корреспондент сервиса бронирования жилья Tvil.ru Рассказывает свою историю, которая произошла более 20 лет назад.

Моя первая рыбалка на Чукотке

Это было в начале 2000-х, тогда я работала начальником труднодоступной метеостанции в Северо-Эвенском районе, что на границе Магаданской области и Чукотского автономного округа. Стоял тёплый, по местным меркам, октябрь. Снега ещё не было, утром всё сковывало искрящимся льдом, но дневное солнце его растапливало. Местность там лесотундровая – огромные поляны болотных кочек ограничивают довольно высокие сопки, некоторые склоны которых поросли лиственницами и кустарниками.

Фото: unsplash.com/@sammycakesss

В поход мы отправились вместе с моей коллегой Галиной. Нашей целью было найти реку Кедон. Один старый охотник рассказал, что рыбы там видимо-невидимо, даже девчонка ловит. Ещё там есть избушка, в которой можно растопить печку и согреться. В качестве ориентира дедок назвал «узкий распадок между двумя сопками». Как ни странно, нам такое описание показалось убедительным, и мы отправились на рыбалку. Находится место километрах в 20 от станции, поэтому мы рассчитывали выйти очень рано и до заката вернуться домой. Взяли с собой бутерброды, сахар, котелок для чая или для рыбы (если наловим), зажигалку. Я запасливо взяла с собой ещё пару толстовок. Напарница надела лёгкую кофточку и джинсовую куртку: «Днём же тепло!». Ни шапок, ни перчаток, ни даже карематов (туристические коврики) с собой мы не взяли.

По тундровым полянам идти очень сложно – невозможно шагать размеренно, потому что кочки растут хаотично. Нога то наступает на их гребень, то проваливается в заполненную водой ямку между ними. Нужна хорошая трекинговая обувь – высокие ботинки или берцы, фиксирующие голеностоп. Я же пошла в закатанных до колена болотниках – привычная обувь для северян в дикой природе.

Как прошла ночь

С нами увязались две местные лайки – мы не возражали, потому что побаивались диких животных: в этих краях бродят лоси, медведи, волки. Первые пару часов мы шагали с энтузиазмом, предвкушая сказочную рыбалку, уютную избушку и вкусную уху. К середине дня искомый распадок так и не появился. По крайней мере, нам так казалось. Мы проходили одну тундровую поляну диаметром несколько километров, потом сопку, снова поляну…

– Нужно возвращаться. Многие опытные походники погибали, заблудившись. Представляешь, что нас ждёт? – уговаривала я Галю.

– Представляю – бездонное небо и масса свежего воздуха! – бесшабашно ответила она и начала упрекать меня в трусости.

Ближе к вечеру – а в этих широтах осенью и зимой темнеет рано – избушку мы так и не нашли, хотя какую-то речку переходили пешком раза три. От оптимизма не осталось и следа, и мы решили возвращаться.

Фото: unsplash.com/@valentinsalja

Резко похолодало, небо затянуло облаками, отчего стало ещё темнее. Очевидно, что засветло мы до станции не дойдём, в темноте идти – самоубийство. Галя уже никаких идей не подавала, а с трудом сдерживалась, чтобы не зареветь. Поэтому я решила остановиться на ночлег в лесотундре. Попался небольшой участок горельника – летом здесь был лесной пожар, и участок леса длиной километра два был покрыт жуткими почерневшими лиственницами. Зато они хорошо горят, их легко сломать – в торфяной почве после пожара они почти не закреплены корнями, стоит посильнее на них надавить, и слабые стволы падают. Мной руководили инстинкт выживания и страх, от которого в памяти всплывали жуткие истории с альпинистами и туристами, которые погибли от холода в снегах. Кстати, снег себя ждать тоже не заставил — с неба посыпались густые белые хлопья.

Зловещую картину завершила жуткая тень большого филина, бесшумно пролетевшего в ночи. В общем, я стала валить относительно тонкие деревья, а Галине вручила нож и поручила нарезать как можно больше веток от уцелевшего от огня стланика – это хвойное растение, похожее на кедр, только в виде кустарника. Поваленные стволы я уложила углом друг на друга, чтобы получилась стена. Меня она успокаивала, поскольку я думала, что теперь звери со спины точно не нападут. Во внутреннюю часть угла мы навалили огромную охапку веток стланика, разложили полиэтиленовые пакеты и рюкзаки. Утеплились моими кофтами и разожгли костёр перед нашим мини-шалашом.

Фото: unsplash.com/@chuttersnap

До того, как окончательно стемнело, я заготовила целую гору дров, потому что идти за горельником в ночи было выше моих сил. Снег становился теплее, а мы жгли костёр и пытались согреться. Лайки завалились спать на нашу лежанку, я обняла одну из них и пыталась согреться. Температура упала ниже 0, мы пили чай и грелись у костра. Если сидишь лицом к огню – становится жарко «фасадной» части, а вот задняя ужасно мёрзнет. Поэтому всю ночь мы устраивали такие хороводы – спиной к костру, лицом к костру и наоборот. Температура к этому времени снизилась примерно до минус 8-10 градусов. Пришлось снять майку и завязать её на голове – уши мёрзли.

Фото: unsplash.com/@andrewtneel

Выйти к людям помогла удача

В половине пятого мы отправились в путь. Самым страшным оказалось то, что мы совершенно не узнавали местность. Все тундровые долины и сопки за ночь засыпало приличным слоем снега, и пейзаж стал совершенно не похожим на вчерашний.

Мы наметили себе дальнюю группу сопок, уверенные, что это «наши» сопки, где находится станция. Спотыкаясь от усталости, мы брели вперёд. Но к полудню, подойдя поближе, оказалось, что эти сопки совсем не наши. Мы заблудились в лесотундре. У нас не было рации, мы никому не сказали, куда идём, мобильников тоже не было, да и связи нет. Ситуация безвыходная и пугающая. Ещё одну ночь мы не пережили бы – чудо, что мы до сих пор в порядке и ничего не отморозили. В общем, хоть сил уже было немного, я решила, что единственный выход – подниматься на все подряд сопки и осматривать окрестности (бинокль, к счастью, был). Так прошло ещё часа три.

Фото: unsplash.com/@martin_dalsgaard

Мы буквально приползли на вершину очередной невысокой (метров 300 высотой) сопки, когда я заметила небольшое озеро. Не веря своему счастью, я повела бинокль влево и увидела в отдалении заснеженные домики, дым из трубы. Второе дыхание открылось мгновенно. Эти три километра мы шли бодрым шагом, радуясь, что ночевать в тундре больше не придётся. Кстати, мы ничего себе не отморозили и даже не простудились.

В чём была моя ошибка и как избежать подобной ситуации

С тех пор я ходила в разные походы, бывала и в экстремальных ситуациях. Но таких глупых ошибок я больше никогда не повторяла, потому что твёрдо усвоила основные правила:

Нельзя ходить в дикие походы без проводника. Народная мудрость: «Не зная броду, не суйся в воду». Идеальный совет для начинающих. При себе нужно иметь карту, компас, рацию (хотя при гористом рельефе она может быть бесполезна), мобильный телефон и приложение-трекер, которое может работать офлайн. Самое главное – обязательно нужно сообщить родным и друзьям, куда и на сколько вы идёте. Если выход экстремальный – зарегистрировать его в МЧС. Независимо от погоды в рюкзаке должны быть тёплые вещи, включая носки, перчатки и шапку, а также дождевик. Обувь должна быть хорошей. За время этих тундровых блужданий я растянула связку на ноге и шла буквально на силе воли, преодолевая боль. Карематы (туристические коврики) и хобы (сидушки на резинках, которые носят на бёдрах) – эти простые вещи спасут вас от переохлаждения. Запас еды тоже должен быть. Можно брать на перекус орешки, сухофрукты, шоколад – всё это даёт силы. Если в крови падает сахар – наступает очень сильная слабость (я говорю про здоровых людей, у которых нет хронических заболеваний). Хорошо поддерживает силы гречневая каша – её можно сварить на привале. Герметично упакованные спички, зажигалка, фонарик и нож должны всегда лежать в вашем рюкзаке. Как бы ни было холодно, нельзя сидеть без движения – нужно ходить, прыгать, двигаться. Это трудно, но только так можно избежать гибели от переохлаждения (впоследствии я доказала эту теорию, правда, уже не по своей вине).

Фото: unsplash.com/@rebapocket

Кстати, спустя какое-то время нам удалось побывать в тех краях на вездеходе. Оказалось, что мы ночевали всего лишь в 300 м от той злополучной избушки. И от неё до станции было не 20, а 50 км по прямой, а по прямой мы не ходили, делая огромные крюки по окрестным сопкам.

А у вас случались подобные истории, которые могли бы стать сюжетом фильма о выживании в диких условиях? Делитесь в комментариях.