«Я заблудилась в лесотундре без палатки». Путешественница рассказала реальную историю

После городской жизни дикая природа манит своими рассветами и закатами, бескрайними лесами, чистыми реками и живописными горами. Поход, посиделки у костра, звёздное небо – горожане ищут отдушину, смело собирают рюкзаки. Но иногда выходы в дикие места заканчиваются трагедией. Люди гибнут каждый год. Избалованный цивилизацией человек забывает, что он – не царь природы, а лишь её часть. Путешественница Нина Куряшкина не стала исключением среди самонадеянных горе-походников, но безумный поступок благополучно закончился. Другим повезло меньше.
Рассказывает свою историю, которая произошла более 20 лет назад.
Моя первая рыбалка на Чукотке
Это было в начале 2000-х, тогда я работала начальником труднодоступной метеостанции в Северо-Эвенском районе, что на границе Магаданской области и Чукотского автономного округа. Стоял тёплый, по местным меркам, октябрь. Снега ещё не было, утром всё сковывало искрящимся льдом, но дневное солнце его растапливало. Местность там лесотундровая – огромные поляны болотных кочек ограничивают довольно высокие сопки, некоторые склоны которых поросли лиственницами и кустарниками.
Фото: unsplash.com/@sammycakesss
В поход мы отправились вместе с моей коллегой Галиной. Нашей целью было найти реку Кедон. Один старый охотник рассказал, что рыбы там видимо-невидимо, даже девчонка ловит. Ещё там есть избушка, в которой можно растопить печку и согреться. В качестве ориентира дедок назвал «узкий распадок между двумя сопками». Как ни странно, нам такое описание показалось убедительным, и мы отправились на рыбалку. Находится место километрах в 20 от станции, поэтому мы рассчитывали выйти очень рано и до заката вернуться домой. Взяли с собой бутерброды, сахар, котелок для чая или для рыбы (если наловим), зажигалку. Я запасливо взяла с собой ещё пару толстовок. Напарница надела лёгкую кофточку и джинсовую куртку: «Днём же тепло!». Ни шапок, ни перчаток, ни даже карематов (туристические коврики) с собой мы не взяли.
По тундровым полянам идти очень сложно – невозможно шагать размеренно, потому что кочки растут хаотично. Нога то наступает на их гребень, то проваливается в заполненную водой ямку между ними. Нужна хорошая трекинговая обувь – высокие ботинки или берцы, фиксирующие голеностоп. Я же пошла в закатанных до колена болотниках – привычная обувь для северян в дикой природе.
Как прошла ночь
С нами увязались две местные лайки – мы не возражали, потому что побаивались диких животных: в этих краях бродят лоси, медведи, волки. Первые пару часов мы шагали с энтузиазмом, предвкушая сказочную рыбалку, уютную избушку и вкусную уху. К середине дня искомый распадок так и не появился. По крайней мере, нам так казалось. Мы проходили одну тундровую поляну диаметром несколько километров, потом сопку, снова поляну…
– Нужно возвращаться. Многие опытные походники погибали, заблудившись. Представляешь, что нас ждёт? – уговаривала я Галю.
– Представляю – бездонное небо и масса свежего воздуха! – бесшабашно ответила она и начала упрекать меня в трусости.
Ближе к вечеру – а в этих широтах осенью и зимой темнеет рано – избушку мы так и не нашли, хотя какую-то речку переходили пешком раза три. От оптимизма не осталось и следа, и мы решили возвращаться.
Фото: unsplash.com/@valentinsalja
Резко похолодало, небо затянуло облаками, отчего стало ещё темнее. Очевидно, что засветло мы до станции не дойдём, в темноте идти – самоубийство. Галя уже никаких идей не подавала, а с трудом сдерживалась, чтобы не зареветь. Поэтому я решила остановиться на ночлег в лесотундре. Попался небольшой участок горельника – летом здесь был лесной пожар, и участок леса длиной километра два был покрыт жуткими почерневшими лиственницами. Зато они хорошо горят, их легко сломать – в торфяной почве после пожара они почти не закреплены корнями, стоит посильнее на них надавить, и слабые стволы падают. Мной руководили инстинкт выживания и страх, от которого в памяти всплывали жуткие истории с альпинистами и туристами, которые погибли от холода в снегах. Кстати, снег себя ждать тоже не заставил — с неба посыпались густые белые хлопья.
Зловещую картину завершила жуткая тень большого филина, бесшумно пролетевшего в ночи. В общем, я стала валить относительно тонкие деревья, а Галине вручила нож и поручила нарезать как можно больше веток от уцелевшего от огня стланика – это хвойное растение, похожее на кедр, только в виде кустарника. Поваленные стволы я уложила углом друг на друга, чтобы получилась стена. Меня она успокаивала, поскольку я думала, что теперь звери со спины точно не нападут. Во внутреннюю часть угла мы навалили огромную охапку веток стланика, разложили полиэтиленовые пакеты и рюкзаки. Утеплились моими кофтами и разожгли костёр перед нашим мини-шалашом.
Фото: unsplash.com/@chuttersnap
До того, как окончательно стемнело, я заготовила целую гору дров, потому что идти за горельником в ночи было выше моих сил. Снег становился теплее, а мы жгли костёр и пытались согреться. Лайки завалились спать на нашу лежанку, я обняла одну из них и пыталась согреться. Температура упала ниже 0, мы пили чай и грелись у костра. Если сидишь лицом к огню – становится жарко «фасадной» части, а вот задняя ужасно мёрзнет. Поэтому всю ночь мы устраивали такие хороводы – спиной к костру, лицом к костру и наоборот. Температура к этому времени снизилась примерно до минус 8-10 градусов. Пришлось снять майку и завязать её на голове – уши мёрзли.
Фото: unsplash.com/@andrewtneel
Выйти к людям помогла удача
В половине пятого мы отправились в путь. Самым страшным оказалось то, что мы совершенно не узнавали местность. Все тундровые долины и сопки за ночь засыпало приличным слоем снега, и пейзаж стал совершенно не похожим на вчерашний.
Мы наметили себе дальнюю группу сопок, уверенные, что это «наши» сопки, где находится станция. Спотыкаясь от усталости, мы брели вперёд. Но к полудню, подойдя поближе, оказалось, что эти сопки совсем не наши. Мы заблудились в лесотундре. У нас не было рации, мы никому не сказали, куда идём, мобильников тоже не было, да и связи нет. Ситуация безвыходная и пугающая. Ещё одну ночь мы не пережили бы – чудо, что мы до сих пор в порядке и ничего не отморозили. В общем, хоть сил уже было немного, я решила, что единственный выход – подниматься на все подряд сопки и осматривать окрестности (бинокль, к счастью, был). Так прошло ещё часа три.
Фото: unsplash.com/@martin_dalsgaard
Мы буквально приползли на вершину очередной невысокой (метров 300 высотой) сопки, когда я заметила небольшое озеро. Не веря своему счастью, я повела бинокль влево и увидела в отдалении заснеженные домики, дым из трубы. Второе дыхание открылось мгновенно. Эти три километра мы шли бодрым шагом, радуясь, что ночевать в тундре больше не придётся. Кстати, мы ничего себе не отморозили и даже не простудились.
В чём была моя ошибка и как избежать подобной ситуации
С тех пор я ходила в разные походы, бывала и в экстремальных ситуациях. Но таких глупых ошибок я больше никогда не повторяла, потому что твёрдо усвоила основные правила:
- Нельзя ходить в дикие походы без проводника. Народная мудрость: «Не зная броду, не суйся в воду». Идеальный совет для начинающих.
- При себе нужно иметь карту, компас, рацию (хотя при гористом рельефе она может быть бесполезна), мобильный телефон и приложение-трекер, которое может работать офлайн.
- Самое главное – обязательно нужно сообщить родным и друзьям, куда и на сколько вы идёте. Если выход экстремальный – зарегистрировать его в МЧС.
- Независимо от погоды в рюкзаке должны быть тёплые вещи, включая носки, перчатки и шапку, а также дождевик.
- Обувь должна быть хорошей. За время этих тундровых блужданий я растянула связку на ноге и шла буквально на силе воли, преодолевая боль.
- Карематы (туристические коврики) и хобы (сидушки на резинках, которые носят на бёдрах) – эти простые вещи спасут вас от переохлаждения.
- Запас еды тоже должен быть. Можно брать на перекус орешки, сухофрукты, шоколад – всё это даёт силы. Если в крови падает сахар – наступает очень сильная слабость (я говорю про здоровых людей, у которых нет хронических заболеваний). Хорошо поддерживает силы гречневая каша – её можно сварить на привале.
- Герметично упакованные спички, зажигалка, фонарик и нож должны всегда лежать в вашем рюкзаке.
- Как бы ни было холодно, нельзя сидеть без движения – нужно ходить, прыгать, двигаться. Это трудно, но только так можно избежать гибели от переохлаждения (впоследствии я доказала эту теорию, правда, уже не по своей вине).
Фото: unsplash.com/@rebapocket
Кстати, спустя какое-то время нам удалось побывать в тех краях на вездеходе. Оказалось, что мы ночевали всего лишь в 300 м от той злополучной избушки. И от неё до станции было не 20, а 50 км по прямой, а по прямой мы не ходили, делая огромные крюки по окрестным сопкам.
А у вас случались подобные истории, которые могли бы стать сюжетом фильма о выживании в диких условиях? Делитесь в комментариях.