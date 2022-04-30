Для того чтобы увидеть всю красоту этих мест, понадобится всего пара часов лёту.

Куда уехать из Москвы на майские праздники? 3 маленьких, но очень интересных путешествия

В мае нас ждут длинные выходные, которые можно превратить в незабываемую поездку. Мы подобрали несколько интересных вариантов маршрутов по России. Мини-путешествия не займут много времени, но подарят массу впечатлений.

Анастасия Умовская сооснователь проекта путешествий «Ключи» Рассказывает о коротких направлениях для путешествий из Москвы.

Калининград

Как добраться? Авиаперелёт из Москвы до Калининграда занимает около двух часов. Из аэропорта до города можно доехать на автобусе или такси.

Что посмотреть?

Экскурсия по Калининграду. К главным памятникам города относятся Кафедральный собор с захоронением философа Иммануила Канта, квартал Рыбная деревня, музей Янтаря, расположенный в крепостной башне на берегу озера. Обязательно стоит сходить на экскурсию по крепости, ведь Кёнигсберг в первую очередь был городом-крепостью.

Калининград Фото: istockphoto.com

Поездка в национальный парк «Куршская коса». Созданная природой песчаная полоса разделяет солёное море и пресноводный залив. Это место входит в список наследия ЮНЕСКО. Особое впечатление на путешественников производит Танцующий лес, а также вид, открывающийся со смотровой площадки на дюне Эфа.

Куршская коса Фото: istockphoto.com

Янтарные пригороды. Около Калининграда есть несколько живописных и интересных посёлков. В первую очередь стоит посетить посёлок Янтарный, где находится крупнейшее месторождение янтаря в мире. Здесь можно посетить экскурсию и даже почувствовать себя добытчиком янтаря. Ещё один интересный посёлок – Светлогорск, где можно увидеть симпатичные немецкие виллы.

Светлогорск Фото: istockphoto.com

Кемпинг в Суздале

Как добраться? Из Москвы можно доехать на машине. Также есть вариант добраться поездом из Москвы до станции «Владимир», а дальше с автовокзала Владимира автобусом до Суздаля. Поездка займёт несколько часов.

Что посмотреть?

Берег реки Каменка. Палаточный отдых в Суздале – отличный вариант на майские праздники. Это место привлекательно хорошим обустройством. И даже жизнь в палатке гости могут сочетать с комфортом в виде душевых, электричества, кухонной зоны. На территории кемпинга есть рестораны, оздоровительный комплекс, бассейн и сауна.

Отдых в кемпинге на природе стоит сочетать с прогулками по Суздалю и Владимиру, городами Золотого кольца России.

Фото: istockphoto.com

Суздаль. Большая часть его достопримечательностей расположена в пешей доступности друг от друга. В этом городе следует посетить Покровский монастырь, прикоснуться к древним стенам Суздальского Кремля и обязательно увидеть Музей деревянного зодчества и крестьянского быта под открытым небом.

Суздаль Фото: istockphoto.com

Владимир. К главным историческим памятникам города относят Дмитриевский собор, знаменитый резьбой по камню, который украшает верхнюю часть собора. В Успенском соборе можно увидеть большое количество фресок кисти Андрея Рублёва. Ещё одно интересное место для прогулок – Георгиевская пешеходная улица.

Владимир Фото: istockphoto.com

Дагестан

Как добраться? Авиаперелёт из Москвы до Махачкалы займёт менее трёх часов.

Что посмотреть?

Махачкала. Тем, кто приехал сюда в первый раз, стоит увидеть основные достопримечательности. К ним относятся Музей истории города, Центральная Джума-мечеть, которая является самой большой мечетью в России, а также улица Буйнакского, любимое место для прогулок и краткое отражение истории города.

Махачкала Фото: istockphoto.com

Дербент. Этот город входит в список наследия ЮНЕСКО. В Дербенте можно прогуляться по древней крепости Нарын-Кала, которой примерно полторы тысячи лет. На её территории есть множество интересных объектов – разрушенный христианский храм, руины хаммама, Ханский дворец.

Дербент Фото: istockphoto.com

Город-призрак Гамсутль. Ещё недавно населённый аул сейчас представляет собой интересное место своей необитаемостью и труднодоступностью. Город на скалах сравнивают с Мачу-Пикчу.

Гамсутль Фото: istockphoto.com

Подземный Салтинский водопад. Путешественникам, добравшимся по руслу горной реки, открывается завораживающее зрелище. Место, где вода пробивается сквозь большой разлом в скале, образуя небольшое озеро в пещере.

Если вы планируете самостоятельную поездку по Дагестану с возможностью неспешных экскурсий и прогулок, для посещения значимых мест этого региона вам потребуется не меньше недели.

Выбирайте путешествие по душе, чтобы майские каникулы запомнились яркими впечатлениями, тёплой погодой и вкусными приключениями.