Для того чтобы увидеть всю красоту этих мест, понадобится всего пара часов лёту.

Куда уехать из Москвы на майские праздники? 3 маленьких, но очень интересных путешествия

В мае нас ждут длинные выходные, которые можно превратить в незабываемую поездку. Мы подобрали несколько интересных вариантов маршрутов по России. Мини-путешествия не займут много времени, но подарят массу впечатлений.

Анастасия Умовская сооснователь проекта путешествий «Ключи» Рассказывает о коротких направлениях для путешествий из Москвы.

Калининград

Как добраться? Авиаперелёт из Москвы до Калининграда занимает около двух часов. Из аэропорта до города можно доехать на автобусе или такси.

Что посмотреть?

Экскурсия по Калининграду. К главным памятникам города относятся Кафедральный собор с захоронением философа Иммануила Канта, квартал Рыбная деревня, музей Янтаря, расположенный в крепостной башне на берегу озера. Обязательно стоит сходить на экскурсию по крепости, ведь Кёнигсберг в первую очередь был городом-крепостью.

Калининград Фото: istockphoto.com

Поездка в национальный парк «Куршская коса». Созданная природой песчаная полоса разделяет солёное море и пресноводный залив. Это место входит в список наследия ЮНЕСКО. Особое впечатление на путешественников производит Танцующий лес, а также вид, открывающийся со смотровой площадки на дюне Эфа.

Куршская коса Фото: istockphoto.com

Янтарные пригороды. Около Калининграда есть несколько живописных и интересных посёлков. В первую очередь стоит посетить посёлок Янтарный, где находится крупнейшее месторождение янтаря в мире. Здесь можно посетить экскурсию и даже почувствовать себя добытчиком янтаря. Ещё один интересный посёлок – Светлогорск, где можно увидеть симпатичные немецкие виллы.

Светлогорск Фото: istockphoto.com

Кемпинг в Суздале

Как добраться? Из Москвы можно доехать на машине. Также есть вариант добраться поездом из Москвы до станции «Владимир», а дальше с автовокзала Владимира автобусом до Суздаля. Поездка займёт несколько часов.

Что посмотреть?

Берег реки Каменка. Пала