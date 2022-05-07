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Музыкальные фестивали — 2022 в России — актуальный список

Актуальное расписание крупных музыкальных событий — 2022. Будет жарко!
Юрий Субботин Павел Сухоруков
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Крупные музыкальные фестивали — 2022
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Пора задуматься о покупке билетов и интересных путешествиях в другие города.

Музыка — то, что помогает справляться с депрессией, разбавлять душную атмосферу в помещении, мотивировать на новые свершения или просто уютно проводить вечер дома у камина. Музыкальные фестивали — это вообще отдельный вид досуга. Можно даже сказать, способ путешествия и изучения мира.

Для самых преданных фанатов фестивальной атмосферы, громких лайн-апов и качественной музыки эксперт Юрий Субботин подготовил список событий, которые пройдут в этом году, либо объявили об отмене или находятся в процессе подтверждения. Посмотрите, вы точно найдёте для себя полезные и интересные позиции, а может, спланируете новые поездки.

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Юрий Субботин
Юрий Субботин
автор телеграм-канала «Субботин про спонсорство, маркетинг и ивенты»

Рассказывает о том, какие музыкальные фестивали состоятся в этом году, а какие ушли навсегда.

Словарь обозначений

TBD – ожидает подтверждения.

Закрыто – отменён навсегда.

Отмена – в этом году не проводится, но будет в следующем.
Фестиваль «Дикая Мята»

Фестиваль «Дикая Мята»

Фото: Полина Рожицкая / Дикая Мята

Май

  • Roof Fest (Москва, СПб) / май-август / ✅ состоится
  • Sound Up / 31 мая / 🤷 TBD
Roof Fest – фестиваль музыкальных концертов в Петербурге и Москве, который проходит летом на крышах двух городов.

Sound Up – фестиваль приглашает слушателей в путешествие по жанрам. От ярких композиторов, работающих под тегом contemporary classical, к экспериментальным проектам, вплоть до чистой электроники и инди-попа с уникальным вокалом.
Фестиваль Roof Fest

Фестиваль Roof Fest

Фото: Дарья Нестерова / Roof Fest

Июнь

  • Esquire Weekend / ✖ закрыто
  • Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD
  • Summeet («Ласточка») / 4 июня / ✅ состоится
  • Stereoleto / 12-13 июня / ✅ состоится
  • «Боль» / 16-19 июня / ✖ закрыто
  • Park Live / 16-19 июня / ❌ отмена
  • «Дикая Мята» / 17-19 и 24-26 июня / ✅ состоится
  • Fox Rock Fest (Липецк) / 24-26 июня / ❌ отмена
  • Sound Up / 29 июня / 🤷 TBD
  • Veter Kids Fest / 🤷 TBD
  • Beat Film Fest / 🤷 TBD
Summeet («Ласточка») – фестиваль современной и популярной музыки на территории спорткомплекса «Лужники».

Stereoleto – авторско-харизматичный фестиваль музыки родом из Санкт-Петербурга, который транслирует не столько топовых и кассовых артистов, сколько свежее и актуальное звучание и новые имена.

«Дикая Мята» – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформат стирает привычные музыкальные границы. Мировые звёзды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена.

Faces&Laces Black Market – событие приурочено к «чёрной пятнице». Помимо специальных предложений на вещи из коллекций прогрессивных российских марок, гостей ждёт полноценный музыкальный лайн-ап, продолжающий миссию Faces&Laces по поддержке молодых талантливых локальных артистов.

Veter Kids Fest – мероприятие в формате маркета, который будет интересен для детей, а также множество пространств и активностей для взрослых.

Beat Film Fest – самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Алёной Бочаровой.
Фестиваль Stereoleto

Фестиваль Stereoleto

Фото: vk.com/stereoleto

Июль

  • Park Live / 8-10 и 14-17 июля / ❌ отмена
  • Outline / 14-18 июля / ❌ отмена
  • VK Fest / 23-24 июля / 🤷 TBD
  • «Архстояние» / 29-31 июля / ✅ состоится
  • Chess&Jazz / 30-31 июля / ✅ состоится
  • «Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD
«Архстояние» – фестиваль похож на большой коллективный спектакль, в котором художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие, как пережить ночь и встретить рассвет.

Chess&Jazz – фестиваль, посвящённый шахматам и джазу. Что их объединяет? Творчество, импровизация, интеллект и эмоции.

VK Fest – совместный проект «ВКонтакте» и Radio Record. Фестиваль имеет статус ежегодного. Организаторы постоянно пробуют новые форматы и формируют интересный музыкальный лайн-ап.

«Итальянские каникулы» (Martini) – повод собрать в танцевальном партере всех своих друзей: на одну сцену выйдут те, кого вместе непросто представить, — ЛАУД, Mirele, LOVANDA, Директор Всего, участники Pompeya и On-The-Go, Мириам Сехон, Cream Soda с оркестром и король нашей поп-музыки Филипп Киркоров.
Фестиваль Chess&Jazz

Фестиваль Chess&Jazz

Фото: Арсений Горшенин / Chess&Jazz

Август

  • Fields / 4-7 августа / 🤷 TBD
  • Signal / 18-21 августа / ✅ состоится
  • Veter Summer Fest / 20-21 августа / 🤷 TBD
  • «Пикник Афиши» / ❌ отмена
Signal – фестиваль электронной музыки, а ещё ретрит многотысячных комьюнити, которые хотят выйти за пределы влияния города, оказаться в идеальном мире, созданном во имя музыки, искусства и любви.

Veter Summer Fest – основой фестиваля, как всегда, будет большой маркет, а ещё фудкорт со стритфуд-проектами Москвы, цветочный рынок, спортивные мастер-классы и выступления музыкальных исполнителей.
Фестиваль Signal

Фестиваль Signal

Фото: vk.com/signal.live

Сентябрь

  • Moscow Music Week / ✖ закрыто

Октябрь

  • New Star Weekend / 🤷 TBD
  • Veter Fall Fest / 🤷 TBD
New Star Weekend – новый формат от создателей любимого всеми NewStarCamp. На этот раз это будет не зима, а осень. Дней хоть и меньше, но активностей так же много.

Veter Fall Fest – сложно сказать, каким будет маркет на этот раз. То, что там будут российские производители – это точно.
Фестиваль Faces

Фестиваль Faces

Фото: Леся Гусева / Faces

Ноябрь

  • Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD

Декабрь

  • «Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD
  • Let It Snow Fest (Veter) / 🤷 TBD
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