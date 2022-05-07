Актуальное расписание крупных музыкальных событий — 2022. Будет жарко!

Пора задуматься о покупке билетов и интересных путешествиях в другие города.

Музыка — то, что помогает справляться с депрессией, разбавлять душную атмосферу в помещении, мотивировать на новые свершения или просто уютно проводить вечер дома у камина. Музыкальные фестивали — это вообще отдельный вид досуга. Можно даже сказать, способ путешествия и изучения мира.

Для самых преданных фанатов фестивальной атмосферы, громких лайн-апов и качественной музыки эксперт Юрий Субботин подготовил список событий, которые пройдут в этом году, либо объявили об отмене или находятся в процессе подтверждения. Посмотрите, вы точно найдёте для себя полезные и интересные позиции, а может, спланируете новые поездки.

Юрий Субботин автор телеграм-канала «Субботин про спонсорство, маркетинг и ивенты» Рассказывает о том, какие музыкальные фестивали состоятся в этом году, а какие ушли навсегда.

Словарь обозначений



TBD – ожидает подтверждения.



Закрыто – отменён навсегда.



Отмена – в этом году не проводится, но будет в следующем.

Фестиваль «Дикая Мята» Фото: Полина Рожицкая / Дикая Мята

Май

Roof Fest (Москва, СПб) / май-август / ✅ состоится

Sound Up / 31 мая / 🤷 TBD

Roof Fest – фестиваль музыкальных концертов в Петербурге и Москве, который проходит летом на крышах двух городов.



Sound Up – фестиваль приглашает слушателей в путешествие по жанрам. От ярких композиторов, работающих под тегом contemporary classical, к экспериментальным проектам, вплоть до чистой электроники и инди-попа с уникальным вокалом.

Фестиваль Roof Fest Фото: Дарья Нестерова / Roof Fest

Июнь

Esquire Weekend / ✖ закрыто

Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD

Summeet («Ласточка») / 4 июня / ✅ состоится

Stereoleto / 12-13 июня / ✅ состоится

«Боль» / 16-19 июня / ✖ закрыто

Park Live / 16-19 июня / ❌ отмена

«Дикая Мята» / 17-19 и 24-26 июня / ✅ состоится

Fox Rock Fest (Липецк) / 24-26 июня / ❌ отмена

Sound Up / 29 июня / 🤷 TBD

Veter Kids Fest / 🤷 TBD

Beat Film Fest / 🤷 TBD

Summeet («Ласточка») – фестиваль современной и популярной музыки на территории спорткомплекса «Лужники».



Stereoleto – авторско-харизматичный фестиваль музыки родом из Санкт-Петербурга, который транслирует не столько топовых и кассовых артистов, сколько свежее и актуальное звучание и новые имена.



«Дикая Мята» – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформат стирает привычные музыкальные границы. Мировые звёзды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена.



Faces&Laces Black Market – событие приурочено к «чёрной пятнице». Помимо специальных предложений на вещи из коллекций прогрессивных российских марок, гостей ждёт полноценный музыкальный лайн-ап, продолжающий миссию Faces&Laces по поддержке молодых талантливых локальных артистов.



Veter Kids Fest – мероприятие в формате маркета, который будет интересен для детей, а также множество пространств и активностей для взрослых.



Beat Film Fest – самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Алёной Бочаровой.

Фестиваль Stereoleto Фото: vk.com/stereoleto

Июль

Park Live / 8-10 и 14-17 июля / ❌ отмена

Outline / 14-18 июля / ❌ отмена

VK Fest / 23-24 июля / 🤷 TBD

«Архстояние» / 29-31 июля / ✅ состоится

Chess&Jazz / 30-31 июля / ✅ состоится

«Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD

«Архстояние» – фестиваль похож на большой коллективный спектакль, в котором художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие, как пережить ночь и встретить рассвет.



Chess&Jazz – фестиваль, посвящённый шахматам и джазу. Что их объединяет? Творчество, импровизация, интеллект и эмоции.



VK Fest – совместный проект «ВКонтакте» и Radio Record. Фестиваль имеет статус ежегодного. Организаторы постоянно пробуют новые форматы и формируют интересный музыкальный лайн-ап.



«Итальянские каникулы» (Martini) – повод собрать в танцевальном партере всех своих друзей: на одну сцену выйдут те, кого вместе непросто представить, — ЛАУД, Mirele, LOVANDA, Директор Всего, участники Pompeya и On-The-Go, Мириам Сехон, Cream Soda с оркестром и король нашей поп-музыки Филипп Киркоров.

Фестиваль Chess&Jazz Фото: Арсений Горшенин / Chess&Jazz

Август

Fields / 4-7 августа / 🤷 TBD

Signal / 18-21 августа / ✅ состоится

Veter Summer Fest / 20-21 августа / 🤷 TBD

«Пикник Афиши» / ❌ отмена

Signal – фестиваль электронной музыки, а ещё ретрит многотысячных комьюнити, которые хотят выйти за пределы влияния города, оказаться в идеальном мире, созданном во имя музыки, искусства и любви.



Veter Summer Fest – основой фестиваля, как всегда, будет большой маркет, а ещё фудкорт со стритфуд-проектами Москвы, цветочный рынок, спортивные мастер-классы и выступления музыкальных исполнителей.

Фестиваль Signal Фото: vk.com/signal.live

Сентябрь

Moscow Music Week / ✖ закрыто

Октябрь

New Star Weekend / 🤷 TBD

Veter Fall Fest / 🤷 TBD

New Star Weekend – новый формат от создателей любимого всеми NewStarCamp. На этот раз это будет не зима, а осень. Дней хоть и меньше, но активностей так же много.



Veter Fall Fest – сложно сказать, каким будет маркет на этот раз. То, что там будут российские производители – это точно.

Фестиваль Faces Фото: Леся Гусева / Faces

Ноябрь

Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD

Декабрь

«Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD

Let It Snow Fest (Veter) / 🤷 TBD