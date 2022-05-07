Актуальное расписание крупных музыкальных событий — 2022. Будет жарко!

Музыка — то, что помогает справляться с депрессией, разбавлять душную атмосферу в помещении, мотивировать на новые свершения или просто уютно проводить вечер дома у камина. Музыкальные фестивали — это вообще отдельный вид досуга. Можно даже сказать, способ путешествия и изучения мира.
Для самых преданных фанатов фестивальной атмосферы, громких лайн-апов и качественной музыки эксперт Юрий Субботин подготовил список событий, которые пройдут в этом году, либо объявили об отмене или находятся в процессе подтверждения. Посмотрите, вы точно найдёте для себя полезные и интересные позиции, а может, спланируете новые поездки.
Рассказывает о том, какие музыкальные фестивали состоятся в этом году, а какие ушли навсегда.
TBD – ожидает подтверждения.
Закрыто – отменён навсегда.
Отмена – в этом году не проводится, но будет в следующем.
Фестиваль «Дикая Мята»
Фото: Полина Рожицкая / Дикая Мята
Май
- Roof Fest (Москва, СПб) / май-август / ✅ состоится
- Sound Up / 31 мая / 🤷 TBD
Sound Up – фестиваль приглашает слушателей в путешествие по жанрам. От ярких композиторов, работающих под тегом contemporary classical, к экспериментальным проектам, вплоть до чистой электроники и инди-попа с уникальным вокалом.
Фестиваль Roof Fest
Фото: Дарья Нестерова / Roof Fest
Июнь
- Esquire Weekend / ✖ закрыто
- Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD
- Summeet («Ласточка») / 4 июня / ✅ состоится
- Stereoleto / 12-13 июня / ✅ состоится
- «Боль» / 16-19 июня / ✖ закрыто
- Park Live / 16-19 июня / ❌ отмена
- «Дикая Мята» / 17-19 и 24-26 июня / ✅ состоится
- Fox Rock Fest (Липецк) / 24-26 июня / ❌ отмена
- Sound Up / 29 июня / 🤷 TBD
- Veter Kids Fest / 🤷 TBD
- Beat Film Fest / 🤷 TBD
Stereoleto – авторско-харизматичный фестиваль музыки родом из Санкт-Петербурга, который транслирует не столько топовых и кассовых артистов, сколько свежее и актуальное звучание и новые имена.
«Дикая Мята» – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Мультиформат стирает привычные музыкальные границы. Мировые звёзды, главные российские исполнители, впечатляющий электронный блок и новые имена.
Faces&Laces Black Market – событие приурочено к «чёрной пятнице». Помимо специальных предложений на вещи из коллекций прогрессивных российских марок, гостей ждёт полноценный музыкальный лайн-ап, продолжающий миссию Faces&Laces по поддержке молодых талантливых локальных артистов.
Veter Kids Fest – мероприятие в формате маркета, который будет интересен для детей, а также множество пространств и активностей для взрослых.
Beat Film Fest – самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Алёной Бочаровой.
Фестиваль Stereoleto
Фото: vk.com/stereoleto
Июль
- Park Live / 8-10 и 14-17 июля / ❌ отмена
- Outline / 14-18 июля / ❌ отмена
- VK Fest / 23-24 июля / 🤷 TBD
- «Архстояние» / 29-31 июля / ✅ состоится
- Chess&Jazz / 30-31 июля / ✅ состоится
- «Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD
Chess&Jazz – фестиваль, посвящённый шахматам и джазу. Что их объединяет? Творчество, импровизация, интеллект и эмоции.
VK Fest – совместный проект «ВКонтакте» и Radio Record. Фестиваль имеет статус ежегодного. Организаторы постоянно пробуют новые форматы и формируют интересный музыкальный лайн-ап.
«Итальянские каникулы» (Martini) – повод собрать в танцевальном партере всех своих друзей: на одну сцену выйдут те, кого вместе непросто представить, — ЛАУД, Mirele, LOVANDA, Директор Всего, участники Pompeya и On-The-Go, Мириам Сехон, Cream Soda с оркестром и король нашей поп-музыки Филипп Киркоров.
Фестиваль Chess&Jazz
Фото: Арсений Горшенин / Chess&Jazz
Август
- Fields / 4-7 августа / 🤷 TBD
- Signal / 18-21 августа / ✅ состоится
- Veter Summer Fest / 20-21 августа / 🤷 TBD
- «Пикник Афиши» / ❌ отмена
Veter Summer Fest – основой фестиваля, как всегда, будет большой маркет, а ещё фудкорт со стритфуд-проектами Москвы, цветочный рынок, спортивные мастер-классы и выступления музыкальных исполнителей.
Фестиваль Signal
Фото: vk.com/signal.live
Сентябрь
- Moscow Music Week / ✖ закрыто
Октябрь
- New Star Weekend / 🤷 TBD
- Veter Fall Fest / 🤷 TBD
Veter Fall Fest – сложно сказать, каким будет маркет на этот раз. То, что там будут российские производители – это точно.
Фестиваль Faces
Фото: Леся Гусева / Faces
Ноябрь
- Faces&Laces Black Market / 🤷 TBD
Декабрь
- «Итальянские каникулы» (Martini) / 🤷 TBD
- Let It Snow Fest (Veter) / 🤷 TBD