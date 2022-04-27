На выполнение всего комплекса потребуется 10 минут.

Качаем пресс с фитнес-резинками. 5 эффективных упражнений для дома

Многие хотят себе красивый и рельефный пресс, уделяют его прокачке много времени, но далеко не все знают, как правильно над ним работать. Сегодня мы расскажем, как качать пресс с фитнес-резинками.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Сегодня мы поработаем над мышцами пресса с помощью фитнес-резинок. Резинки – функциональный тренажёр, с которым можно прокачать любую мышцу нашего тела.

Велосипед

Техника выполнения

Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях. Резинку надеваем на стопы.

Подтягиваем сначала левое колено к груди и касаемся им локтем правой руки. Резинка в этот момент находится в натяжении между стопами.

Дышим ровно, упражнение выполняем медленно, напрягая мышцы пресса.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Разведение ног в стороны + скручивание

Техника выполнения

Надеваем резинку чуть выше колен. Ложимся на спину, поднимаем прямые ноги вверх. Руки выпрямляем перед собой и собираем их вместе.

Разводим ноги в стороны и, приподнимая плечи и лопатки, на выдохе руками тянемся вперёд между ног.

Ложась на спину, приходим в исходное положение и сводим ноги.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Выпрямление ног

Техника выполнения

Ложимся на спину, опираемся сзади на локти.

Резинку надеваем на стопы. Ноги, согнутые в коленях, держим на весу, носки тянем на себя.

Выпрямляем одну ногу, возвращаем в исходное положение. Потом делаем то же самое с другой ногой.

Попеременно выпрямляем ноги, следим за тем, чтобы не сбивалось дыхание.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения

Резинку надеваем на лодыжки. Ложимся, руки кладём под ягодицы ладонями в пол.

Начинаем выполнять попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз.

Дышим ровно, ноги на пол не опускаем.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз

Техника выполнения

Надеваем резинку на стопы, встаём в упор лёжа.

Взрывным движением по диагонали подтягиваем колено к груди.

Чередуя ноги, подтягиваем колени к груди за счёт мышц пресса, дыхание сохраняем ровным.

Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

После тренировки можно сделать лёгкую восстановительную растяжку.