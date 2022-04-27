Качаем пресс с фитнес-резинками. 5 эффективных упражнений для дома
На выполнение всего комплекса потребуется 10 минут.
Многие хотят себе красивый и рельефный пресс, уделяют его прокачке много времени, но далеко не все знают, как правильно над ним работать. Сегодня мы расскажем, как качать пресс с фитнес-резинками.
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Сегодня мы поработаем над мышцами пресса с помощью фитнес-резинок. Резинки – функциональный тренажёр, с которым можно прокачать любую мышцу нашего тела.
Велосипед
Техника выполнения
- Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях. Резинку надеваем на стопы.
- Подтягиваем сначала левое колено к груди и касаемся им локтем правой руки. Резинка в этот момент находится в натяжении между стопами.
- Дышим ровно, упражнение выполняем медленно, напрягая мышцы пресса.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Разведение ног в стороны + скручивание
Техника выполнения
- Надеваем резинку чуть выше колен. Ложимся на спину, поднимаем прямые ноги вверх. Руки выпрямляем перед собой и собираем их вместе.
- Разводим ноги в стороны и, приподнимая плечи и лопатки, на выдохе руками тянемся вперёд между ног.
- Ложась на спину, приходим в исходное положение и сводим ноги.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Выпрямление ног
Техника выполнения
- Ложимся на спину, опираемся сзади на локти.
- Резинку надеваем на стопы. Ноги, согнутые в коленях, держим на весу, носки тянем на себя.
- Выпрямляем одну ногу, возвращаем в исходное положение. Потом делаем то же самое с другой ногой.
- Попеременно выпрямляем ноги, следим за тем, чтобы не сбивалось дыхание.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Ножницы
Техника выполнения
- Резинку надеваем на лодыжки. Ложимся, руки кладём под ягодицы ладонями в пол.
- Начинаем выполнять попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз.
- Дышим ровно, ноги на пол не опускаем.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Скалолаз
Техника выполнения
- Надеваем резинку на стопы, встаём в упор лёжа.
- Взрывным движением по диагонали подтягиваем колено к груди.
- Чередуя ноги, подтягиваем колени к груди за счёт мышц пресса, дыхание сохраняем ровным.
Делаем два подхода по 45 секунд. Отдых между подходами – 15 секунд.
Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
После тренировки можно сделать лёгкую восстановительную растяжку.