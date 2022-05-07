Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Игры на свежем воздухе, во что поиграть на природе

Чем заняться, пока жарятся шашлыки? 6 активных игр на природе
Павел Сухоруков
Во что поиграть на шашлыках?
Комментарии
Пока главный повар следит за приготовлением мяса, можно провести время с пользой.

Любой городской житель скажет, что ему очень не хватает отдыха на природе. Сейчас пора весны и время майских праздников. Это хорошая возможность, чтобы съездить в деревню или отправиться в поход. Или просто дойти до ближайшей лесопарковой зоны, где можно разжигать мангалы, и уже там устроить BBQ с друзьями. Об этом мы и поговорим. А точнее, о том, чем заняться, пока другие маринуют мясо и переворачивают рёбрышки.

Куда уехать из Москвы на майские праздники? 3 маленьких, но очень интересных путешествия Куда уехать из Москвы на майские праздники? 3 маленьких, но очень интересных путешествия
Чем заняться на длинных майских каникулах? 6 идей, о которых нужно подумать заранее Чем заняться на длинных майских каникулах? 6 идей, о которых нужно подумать заранее

Фрисби

Это классическая забава, которой очень легко найти место в вашем рюкзаке, сумке или просто на заднем сиденье автомобиля. Абсолютно неприхотливая игрушка, в которую все точно умеют играть. Да и придумать формат игры очень просто.

Фото: unsplash.com/@stefano_zocca

Балансборд

Да, мы согласны, что это вещь не самая простая в плане перевозки, да и не у всех она есть. Хотя зря, поскольку многие недооценивают это изобретение. Балансборд позволяет понять, насколько хорошо вы чувствуете своё тело и как удерживаете равновесие. Кроме всего прочего, он поможет вам в тренировке навыков для сёрфинга и скейтбординга и функциональных возможностей в фитнесе.

Фото: unsplash.com/@topspot

Слеклайн

А это уже следующий уровень. Он также прост и не занимает много места в сумке, как и фрисби. Но будет посерьёзнее в плане тренировки баланса, чем балансборд. Всё вышесказанное не лишает стропу интереса и веселья. Всё, что вам понадобится — две опоры и стропа. Будьте уверены, что время в попытках пройти стропу до конца пролетит незаметно.

Фото: istockphoto.com

Жонглирование

Тут придётся сначала потренироваться и почитать учебники, но поверьте — время летит очень быстро, особенно когда вы пытаетесь совмещать разные приёмчики и пробуете кидать мячики по новой. Жонглировать можно как одному, так и с друзьями.

Фото: istockphoto.com

Строительство башни из камней

Один из способов медитации и отдыха. Только от вас будет зависеть, насколько высокой получится ваша башенка и какой она будет. Но не забудьте, что мясо на углях надо будет переворачивать, придётся отвлечься от камней.

Фото: unsplash.com/@seanstratton

Настольные игры

Если вы относитесь к категории людей, которые любят путешествовать и отдыхать налегке, либо вам надоело что-то придумывать, настольные игры – ваш вариант. Простые, удобные и при всём при этом весёлые. Но помните, например, «Монополия» может лишить вас друзей. Шутка! Нет.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если каждый день качаться на брусьях? Отвечает тренер
Что будет, если каждый день качаться на брусьях? Отвечает тренер
Названы заболевания, при которых нельзя есть овсяную кашу. Рассказывает нутрициолог
Названы заболевания, при которых нельзя есть овсяную кашу. Рассказывает нутрициолог
TOP 3
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022