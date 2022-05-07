Чем заняться, пока жарятся шашлыки? 6 активных игр на природе

Любой городской житель скажет, что ему очень не хватает отдыха на природе. Сейчас пора весны и время майских праздников. Это хорошая возможность, чтобы съездить в деревню или отправиться в поход. Или просто дойти до ближайшей лесопарковой зоны, где можно разжигать мангалы, и уже там устроить BBQ с друзьями. Об этом мы и поговорим. А точнее, о том, чем заняться, пока другие маринуют мясо и переворачивают рёбрышки.

Фрисби

Это классическая забава, которой очень легко найти место в вашем рюкзаке, сумке или просто на заднем сиденье автомобиля. Абсолютно неприхотливая игрушка, в которую все точно умеют играть. Да и придумать формат игры очень просто.

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Балансборд

Да, мы согласны, что это вещь не самая простая в плане перевозки, да и не у всех она есть. Хотя зря, поскольку многие недооценивают это изобретение. Балансборд позволяет понять, насколько хорошо вы чувствуете своё тело и как удерживаете равновесие. Кроме всего прочего, он поможет вам в тренировке навыков для сёрфинга и скейтбординга и функциональных возможностей в фитнесе.

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Слеклайн

А это уже следующий уровень. Он также прост и не занимает много места в сумке, как и фрисби. Но будет посерьёзнее в плане тренировки баланса, чем балансборд. Всё вышесказанное не лишает стропу интереса и веселья. Всё, что вам понадобится — две опоры и стропа. Будьте уверены, что время в попытках пройти стропу до конца пролетит незаметно.

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Жонглирование

Тут придётся сначала потренироваться и почитать учебники, но поверьте — время летит очень быстро, особенно когда вы пытаетесь совмещать разные приёмчики и пробуете кидать мячики по новой. Жонглировать можно как одному, так и с друзьями.

Фото: istockphoto.com

Строительство башни из камней

Один из способов медитации и отдыха. Только от вас будет зависеть, насколько высокой получится ваша башенка и какой она будет. Но не забудьте, что мясо на углях надо будет переворачивать, придётся отвлечься от камней.

Фото: unsplash.com/@seanstratton

Настольные игры

Если вы относитесь к категории людей, которые любят путешествовать и отдыхать налегке, либо вам надоело что-то придумывать, настольные игры – ваш вариант. Простые, удобные и при всём при этом весёлые. Но помните, например, «Монополия» может лишить вас друзей. Шутка! Нет.