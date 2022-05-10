Чем полезна йога на свежем воздухе? 3 причины перенести тренировки на улицу

Заниматься такими практиками, к сожалению, можно только летом, но и за этот период можно отлично перезагрузить организм.

На улице уже потеплело, и многие спортсмены стали выбираться на тренировки на природу. Одна из интереснейших и душевных практик – это йога на свежем воздухе. Если вы очень любите медитации и посещаете групповые занятия йогой в фитнес-клубах, очень рекомендуем вам разнообразить тренировочный план практиками на природе. Почему? Сейчас расскажем.

Анастасия Ожгихина декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге Мы вспоминаем, что являемся не просто частью природы, а мы — сама природа.

Чем полезна йога на свежем воздухе

Опытные йогины с давних времён занимались практиками только на природе. Сейчас мы тоже выходим в парки или занимаемся йогой в отпуске на море. Но чаще всего, конечно, отдаём предпочтение спортзалам. Всё это из-за того, что практиковать йогу на улице можно только летом, а привычку ходить в фитнес-клуб никуда не денешь.

Но даже если вам удаётся перенести занятия на природу хотя бы на три месяца, это отлично. За лето можно отлично перезарядиться и привести организм и мысли в порядок. Правило только одно – регулярность.

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Мышцы работают больше

Если вы занимаетесь йогой у моря на песке, нестабильная поверхность может усилить эффект асан. Например, если вы делаете «собаку мордой вниз» или встаёте в позу воина, будут активно работать бёдра и мышцы кора. Баланс на песке удерживать сложнее, поэтому и мышцам придётся больше работать. Аналогично будет и с занятиями на траве: на практике придётся сосредотачиваться больше, поскольку руки будут скользить, если вы занимаетесь без коврика. На природе придётся концентрироваться больше в любом случае, а это значит, что около 60 минут вы не будете думать ни о чём, кроме йоги.

Анастасия: Практика рядом с морем, с ощущением ветра на коже, под пение птиц усиливает опыт. Это прекрасный способ соединиться с природой и зарядиться её энергией. На песке отлично практиковать балансы и стойку на руках, приземляться не так жёстко, как в зале.

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Организм оздоравливается и насыщается кислородом

У занятий йогой на природе есть огромный плюс – это дыхательные практики. В залах мы находимся в замкнутом пространстве, где воздух циркулирует хуже. На природе всё происходит иначе: организм обогащается кислородом, клеточный обмен ускоряется, наши тело и органы начинают работать лучше. А если вам повезло оказаться у моря, польза от дыхательной практики увеличится ещё больше. Морской воздух поможет улучшить сон, снимет стресс и усталость и увеличит работоспособность.

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Ничто не отвлекает от медитации

Медитации на природе тоже сильно влияют на наше состояние. Если вам удалось найти тихое местечко в парке или у моря, вы сможете полностью погрузиться в свои мысли. Вас ничто не будет отвлекать от практики: ни шум машин, ни занятия карате, которые проходят прямо над вашим залом йоги в фитнес-клубе. Закрывать глаза во время медитации необязательно: можно остаться с открытыми и сконцентрироваться, например, на шуме ветра или пении птиц. Главная задача такой практики – мысли не должны растекаться. Старайтесь сосредотачиваться на чём-то одном.

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Какие есть нюансы в практике на природе

При занятиях на улице важно помнить, где вы находитесь. Некоторые факторы могут вам мешать и первое время доставлять дискомфорт. Но ко всему можно подготовиться.

Анастасия: Возьмите с собой солнцезащитный крем с высоким фактором защиты. Даже если на улице облачно, лучи проникают сквозь облака, и остаются ожоги. Для занятий в вечернее время нелишним будет средство, отпугивающее насекомых, позаботьтесь об этом заранее.

Природа испокон веков была лучшим лекарством для человека. Поэтому сочетание древнейшей практики йоги и силы природы – лучший рецепт крепкого здоровья. Практиковать можно самостоятельно на даче, в парке или на море. Можно присоединиться к какому-то ретриту, походу или открыть для себя йогу на sup-досках.