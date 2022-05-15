И дело не всегда в жаре.

Что значит, если вы сильно потеете во сне. Это может быть симптомом нескольких заболеваний

Почему мы потеем ночью? Что делать, если сильно потеете ночью?



Разбираемся вместе с врачом.

Проснуться душным летним утром в поту — неприятно, но ожидаемо. Другое дело, когда это происходит в нежаркое время года или случается постоянно. В чём причина ночного потоотделения? Норма ли это?

Юлия Дворкина врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики Само потоотделение — нормальная, жизненно важная функция. Не потеют разве только младенцы. Выделение пота — основа механизма охлаждения. Нервная система автоматически запускает работу потовых желез при повышении температуры тела. Например, во время эмоциональных переживаний, физической нагрузки, болезни или реакции на жару.



В головном мозге есть центр терморегуляции, который подаёт сигнал потовым железам. Их в организме более тысячи. Происходит расслабление желез и, соответственно, появляется пот.

Почему мы потеем по ночам

Если ночной пот не связан с эмоциональными сновидениями, смущающий симптом может возникнуть по многим другим причинам.

Фото: istockphoto.com

Условия для сна

Юлия: Не связанные с заболеваниями — температура и влажность в спальне, слишком тёплое одеяло, синтетическая одежда, приём некоторых видов лекарств (антидепрессантов, инсулина, аспирина, резкая отмена психоактивных препаратов).

Процесс потоотделения повышают определённые продукты: жирная, острая пища, кофеин, табак, алкоголь.

Фото: unsplash.com/@snapbythree

Заболевания

Например, нарушение работы нервной системы, регулирующей функции внутренних органов. Стресс и панические атаки. Апноэ (временная остановка дыхания) во время сна, гипертонический криз.

Причиной повышенной потливости по ночам могут быть инфекционные, вирусные и бактериальные болезни — все с повышением температуры, туберкулёз, синдром приобретённого иммунодефицита и некоторые онкологические заболевания.

Кроме того, спровоцировать повышенное потоотделение могут эндокринные патологии, например, диабет или ожирение. А вот при естественных гормональных изменениях чрезмерная потливость — это нормально: во время полового созревания, беременности, в период после родов или с наступлением менопаузы.

Также повышенное потоотделение связано с гипергидрозом — нарушением системы потоотделения.

Что такое гипергидроз

Чрезмерное или неконтролируемое потоотделение, также известное как гипергидроз, может быть очень неприятным и смущающим, но это довольно распространённое явление. Это состояние, когда люди потеют без видимой причины, например, не в жару или не во время занятий спортом.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Существует два типа повышенной потливости:

очаговый гипергидроз: чрезмерное потоотделение на определённых участках тела (обычно в подмышечных впадинах, на руках, ногах или лице);

гипергидроз: чрезмерное потоотделение на определённых участках тела (обычно в подмышечных впадинах, на руках, ногах или лице); генерализованный гипергидроз: чрезмерное потоотделение, как правило, следствие конкретных заболеваний.

Юлия: Наиболее распространённая форма гипергидроза называется первично-очаговой. При этом типе нервы, ответственные за передачу сигналов потовым железам, становятся сверхактивными, даже если это не было вызвано физической активностью или повышением температуры. При стрессе или нервозности проблема усугубляется. Этот тип обычно проявляется потоотделением на ладонях и подошвах стоп, а иногда и лице.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Часто люди страдают гипергидрозом годами, не обращаясь за помощью. Повышенное потоотделение может оказать негативное влияние на вашу жизнь. Вызвать социальную неловкость, повысить уровень тревожности. Кроме того, это может быть признаком серьёзной проблемы со здоровьем.

Фото: istockphoto.com

Обратитесь к врачу, если:

вы, кажется, потеете намного больше, чем обычно;

ваше потоотделение не связано с физическими упражнениями или нахождении в душном помещении;

вы непреднамеренно теряете вес;

потоотделение в основном происходит или усиливается ночью.

В дополнение к неприятным эмоциональным последствиям гипергидроза чрезмерное потоотделение может также вызвать болезненные проблемы с кожей и раздражения, такие как избыточный рост бактерий и появление грибка, воспалительный процесс и др.

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!