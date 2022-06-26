В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга журналиста Эй Джей Бэйма «Ford против Ferrari» о противостоянии американского и итальянского концернов в гараже и на трассе. Эта книга рассказывает о всепоглощающей любви к спортивным автомобилям и соревнованиям на высоких скоростях.

Среди её героев почти нет женщин: автоспорт в 60-е годы XX века был почти исключительно мужским увлечением. Но верно ли это для наших современников? Вместе с психологами мы попытались разобраться, почему мужчины готовы рисковать жизнью ради адреналина и победы на трассе.

Я не хочу ничего решать, я хочу врум-врум

Сергей Милякин психолог-консультант, коуч, автор телеграм-канала «Разумная психология» Увлечение автомобилями может основываться на избегающем поведении.

Тяга к вождению характерна для ситуаций, когда мужчина хочет вырваться из рутины, сесть за руль автомобиля, включить любимую музыку и оставить все заботы позади. Кроме того, таким образом он может стремиться избежать неприятных эмоций, например, давящего чувства ответственности.

Желание забыть о проблемах за рулëм автомобиля может быть поводом обратиться за помощью к психотерапевту, если мужчина склонен к небезопасному, рискованному вождению.

Конечно, не все гонщики и любители высоких скоростей предрасположены рисковать больше необходимого. Важно проанализировать своë поведение и честно ответить на вопросы: Зачем я это делаю? Удовлетворены ли мои потребности в других сферах жизни, кроме любви к адреналину?

Жажда скорости

Александр Рязанцев психолог, доктор философии в области психологии (Оксфорд) В гонках проявляются конкурентные, соревновательные качества, мужчины всегда хотят доказать, что они сильнее, мощнее, увереннее. Гонки – это адреналин.

Адреналиновая форма переживания всегда добавляет сил, даёт возможность человеку поверить в себя, создаёт определённый драйв. Автомобиль — это своеобразный атрибут свободы и независимости.

Адреналин – гормон, помогающий быстро реагировать на экстремальные ситуации и дающий организму возможность работать на пределе возможностей. Однако регулярный выброс адреналина приводит к выработке нейромедиатора дофамина, элемента системы вознаграждения мозга. Получить дозу «гормонов радости» можно, рассматривая смену природных, урбанистических и индустриальных декораций из окна автомобиля. Это тоже особый вид удовольствия.

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Простыми словами, мужчина может подсесть на «иглу» лихой езды, и это станет для него самым быстрым и привычным способом получить яркие эмоции, а все прочие побледнеют и отойдут на второй план. Дофамин мы получаем и от близких отношений, вкусной еды и много чего ещë, но мужчина будет предпочитать всему рискованное поведение и со временем может стать от него зависимым.

Фото: unsplash.com/@marcojodoin

Как и с другими формами зависимости, адреналиновый голод нужно утолять всë более рискованными трюками на дороге и высокими скоростями, предупреждает Сергей Милякин. Есть, например, кадры, где люди едут как в компьютерной игре, разогнавшись и объезжая машины по МКАДу. Скорее всего, кайф от такой езды связан с выбросом адреналина и с социальным доминированием: «Смотрите, мне можно так ехать, а вам нельзя. Вы себе такого не позволяете, а я позволяю».

Владислав Чубаров клинический психолог и гипнолог, гештальт-терапевт Для взрослых мужчин машины становятся символом независимости, самостоятельности. Покупка машины может быть актом сепарации, призванным отделиться от родителей и доказать свою независимость. Скорость, независимость, соревнования — все эти знаковые для мужчин эмоции очень просто переносить на машину и гонки.

Мальчишки и машинки

Беседа на автомобильную тему может быть одним из видов идентификации человека как «настоящего» мужчины, причастного к «настоящему» мужскому сообществу. В России культ автомобиля имеет исторические корни, подчëркивает Сергей Милякин. Он напоминает, что в советской культуре мужчины много времени проводили в гаражах, где общались с друзьями и отдыхали. Для многих мужчин, живущих в тесных квартирах с семьёй, гараж был возможностью побыть в безопасном пространстве.

Мужчины нуждаются в поддержке и откровенном разговоре, а «тачки» — это комфортная тема, позволяющая скрыть свою уязвимость и, наоборот, побыть в роли крутого парня, одновременно удовлетворяя свои эмоциональные потребности.

Фото: unsplash.com/@christianbuehner

С такой точкой зрения отчасти согласен Арсений Тутлис, генеральный директор инженерной компании. Он называет себя petrolhead — человеком, чрезвычайно увлечëнным всем, что имеет двигатель внутреннего сгорания, может запускаться и набирать мощность: «Я не очень эмоциональный человек на людях, жаловаться не привык. Но я не думаю, что разговор о машинах является заменой общения, скорее, дополнением. Для меня это и правда комфортная тема, и не раз именно на автомобильной теме я налаживал бизнес-контакты со сложными людьми».

Действительно, с самого детства мужская социализация в России тесно связана с автомобильной тематикой. «Машина в будущем и её символ — машинка в детстве — символизируют расширение пространства, освоение и «помечание» нового, движение вперёд», — говорит психолог Наталья Керре.

Фото: unsplash.com/@sandym10

Для подавляющего большинства мальчиков первая игрушка — машинка, увлечение коллекционными моделями автомобилей поощряется, а когда мальчики становятся взрослыми, то интерес к машинам подпитывается одобрением общества. «В детстве машинка ассоциируется с будущими завоеваниями, самореализацией. Ребёнок ещë не понимает ничего про власть и достижения, но любит машинки за их яркость, блеск, звуки», — подтверждает Владислав Чубаров.

Символ мужественности

Увлечение автомобилями стимулирует реклама, которая транслирует мужчинам образ высших потребностей. Нам продают мечту, свободу, автономность, мужественность, независимость, сексуальность. Товар, который подразумевает всё это — это автомобиль.

В книге «Ford против Ferrari» всë началось с того, что Генри Форд II захотел купить компанию Ferrari. В 60-х американское поколение беби-бумеров считало привлекательными мощные болиды, а машины — победителей автогонок — стремились приобрести состоятельные автолюбители для езды по городу. Покупая самые быстрые спорткары, мужчины приобретали атрибут лидерства.

Но в каждом спорте есть свои «зоны риска». Подробнее об этом писали здесь.

Мужчины хотят быть сексуальными, сильными, независимыми, и наличие классной тачки помогает таковым себя чувствовать и демонстрировать эти качества окружающим. Это нормально, главное, чтобы покупка автомобиля была не единственным способом быть таким, каким ты хочешь.