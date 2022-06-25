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Летняя женская спортивная одежда изо льна 2022 — 6 ультрамодных вещей для спортивного стиля

6 ультрамодных вещей изо льна для женского спортивного стиля
Елена Колесникова
6 образов для тех, кто любит лён
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В одежде этого материала не жарко и не холодно.

Лён – прекрасный материал для лета. Он обладает замечательными гигиеническими свойствами: в нём не жарко и не холодно, лён позволяет коже «дышать».

Неудивительно, что каждый летний сезон дизайнеры используют лён в своих коллекциях. Современные технологии позволяют делать из льняных волокон трикотаж, поэтому льняные футболки и майки, трикотажные костюмы не редкость.

Елена Колесникова
Елена Колесникова
конструктор одежды, стилист

Девушкам, предпочитающим спортивный стиль в повседневной жизни, льняную одежду легко вписать в свой гардероб.

Тенденции этого сезона позволяют продемонстрировать всем свою идеальную фигуру. Например, вы можете надеть короткий льняной жилет с завязками вокруг талии, дополнив его спортивными велосипедками. От солнечного пекла спасёт кепка. Под открытый жилет в условиях города лучше надеть плотный топ-бра.

Фото: Елена Колесникова

На пике популярности трендовые брюки карго, особенно если они изо льна. Прохладными летними вечерами на прогулку создайте монохромный образ, выбрав цвет, который вам к лицу.

Спортивные образы сейчас тоже на пике моды. Собрали интересные варианты для лета в этом материале.

Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек

Современно сочетать такие брюки с оголяющим живот топом с длинным рукавом. Если солнце ещё печет, повяжите платок как бандану, а после заката затяните им волосы в хвост.

Фото: Елена Колесникова

Конечно, самая популярная и модная вещь летом — это шорты. Льняные шорты дают ощущение свободы и комфорта, наиболее модные – свободного кроя длиной до колен. К шортам прекрасно подойдёт майка или футболка из трикотажного льняного полотна. У льна красивая фактура, поэтому перегружать образ деталями не стоит. Для прогулки возьмите рюкзак и прихватите панаму.

Фото: Елена Колесникова

Вечером после пробежки можно встретиться с друзьями, обязательно возьмите с собой льняную свободную рубашку любимого цвета. В сочетании с облегающими спортивными велосипедками и топом она будет смотреться особенно эффектно. Не забудьте головной убор и пейте много воды.

Фото: Елена Колесникова

Светлые оттенки и платья-комбинации всегда актуальны. В укороченном варианте изо льна такое платье выглядит как девичий сарафан, который легко впишется в спортивный городской стиль. Добавьте суперактуальные в этом сезоне кеды из денима, а в качестве головного убора наденьте джинсовую панаму.

Фото: Елена Колесникова

Уже несколько сезонов подряд комбинезоны бьют рекорды популярности.

Фото: Елена Колесникова

Создать образ с комбинезоном просто – прибавьте спортивные босоножки на толстой подошве, яркую сумку, массивные водонепроницаемые часы, и готово. Пора бежать покорять мир!

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