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5 рецептов полезных холодных напитков вместо айс-кофе

5 рецептов полезных холодных напитков вместо айс-кофе
Ната Гончар
5 рецептов полезных холодных напитков вместо кофе
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Их можно приготовить дома и взять с собой на работу или прогулку.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Чем заменить холодный кофе в жару?

Для утоления жажды лучше всего подходит вода. Но в летний зной хочется выпить вкусный прохладительный напиток, например, айс-кофе. Однако о пользе популярного холодного кофе со сливками и сиропом можно поспорить. Предлагаем заменить его полезными альтернативами, которые не только освежают, но и дарят организму заряд витаминов.

Шот из витграсса и ананаса

Вам понадобятся:

  • сок ростков пшеницы (витграсс) — 40 г;
  • сок из свежего ананаса— 170 г;
  • лёд — 2 кубика;
  • свежая мята — 3 листа.

Выжимаем сок из ананаса. Смешиваем его с соком ростков пшеницы. Добавляем лёд и листики мяты.

Холодный имбирный чай с мятой

Вам понадобятся:

  • свежий корень имбиря — 2 ч. л.;
  • лимон —1/3 шт.;
  • листья мяты — по вкусу;
  • вода — 4 стакана.

В небольшую кастрюлю наливаем воду, высыпаем тёртый имбирь, размешиваем. Ставим на слабый огонь, доводим до кипения и варим в течение 15 минут. Снимаем с огня и добавляем мяту. Закрываем крышкой и оставляем до полного остывания. После убираем в холодильник для охлаждения.

Перед употреблением добавляем кубики льда. Напиток хорошо укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.

Если вы предпочитаете охлаждаться не напитками, а мороженым, не расстраивайтесь — на диете необязательно отказываться от холодного десерта. О том, какое мороженое можно есть на диете, рассказали в статье.

Какое мороженое можно есть, если вы на диете. Объяснила диетолог Какое мороженое можно есть, если вы на диете. Объяснила диетолог

Холодный напиток из шиповника и малины

Вам понадобятся:

  • замороженная малина — 50 г;
  • сушёный шиповник — 50 г;
  • вода — 200 мл.

Заливаем ягоды кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15–20 минут. Напиток можно пить как горячим, так и охлаждённым.

Это кладезь витамина С, который необходим для поддержки иммунитета и синтеза коллагена. Шиповник помогает избавиться от отёков. А малина помогает обновляться клеткам организма. Однако с ней стоит быть осторожными: при некоторых заболеваниях почек и поджелудочной железы от ягоды лучше отказаться.

Брусничный морс

Вам понадобятся:

  • замороженная брусника — 300 г;
  • вода — 1,5 л;
  • мёд манука — по вкусу.

Бруснику перетираем через сито, оставляя в нём только жмых. Через него наливаем воду, аккуратно отжимая ложкой шкурки ягод. Вода может быть тёплой или холодной — на ваш вкус. Тщательно перемешайте полученный напиток. При желании можно добавить мёд.

Брусничный морс обладает противовоспалительным и мочегонным действиями.

Айс-матча

Вам понадобятся:

  • матча — 5 ч. л.;
  • растительное молоко (овсяное, миндальное, соевое) — 0,5 л;
  • лёд — 2 стакана.

Всыпаем матчу в 250 мл молока. Тщательно взбиваем вилкой или венчиком, пока порошок полностью не растворится. Переливаем в кувшин и добавляем оставшееся молоко. Затем кладём в кувшин лёд — и витаминный напиток готов!

Матча снижает уровень холестерина, повышает энергию и улучшает концентрацию. Богата железом, кальцием и калием.

В летний период не забывайте пить достаточное количество воды — чистой или минеральной воды, но не сладкой газировки, кофе или соков.

О том, какая вода полезнее, рассказали в материале.

Какая вода полезнее: сырая, кипячёная или минеральная? Какая вода полезнее: сырая, кипячёная или минеральная?
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