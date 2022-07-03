5 рецептов полезных холодных напитков вместо айс-кофе

Их можно приготовить дома и взять с собой на работу или прогулку.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем заменить холодный кофе в жару?

Для утоления жажды лучше всего подходит вода. Но в летний зной хочется выпить вкусный прохладительный напиток, например, айс-кофе. Однако о пользе популярного холодного кофе со сливками и сиропом можно поспорить. Предлагаем заменить его полезными альтернативами, которые не только освежают, но и дарят организму заряд витаминов.

Шот из витграсса и ананаса

Вам понадобятся:

сок ростков пшеницы (витграсс) — 40 г;

сок из свежего ананаса— 170 г;

лёд — 2 кубика;

свежая мята — 3 листа.

Выжимаем сок из ананаса. Смешиваем его с соком ростков пшеницы. Добавляем лёд и листики мяты.

Холодный имбирный чай с мятой

Вам понадобятся:

свежий корень имбиря — 2 ч. л.;

лимон —1/3 шт.;

листья мяты — по вкусу;

вода — 4 стакана.

В небольшую кастрюлю наливаем воду, высыпаем тёртый имбирь, размешиваем. Ставим на слабый огонь, доводим до кипения и варим в течение 15 минут. Снимаем с огня и добавляем мяту. Закрываем крышкой и оставляем до полного остывания. После убираем в холодильник для охлаждения.

Перед употреблением добавляем кубики льда. Напиток хорошо укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.

Если вы предпочитаете охлаждаться не напитками, а мороженым, не расстраивайтесь — на диете необязательно отказываться от холодного десерта. О том, какое мороженое можно есть на диете, рассказали в статье.

Холодный напиток из шиповника и малины

Вам понадобятся:

замороженная малина — 50 г;

сушёный шиповник — 50 г;

вода — 200 мл.

Заливаем ягоды кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15–20 минут. Напиток можно пить как горячим, так и охлаждённым.

Это кладезь витамина С, который необходим для поддержки иммунитета и синтеза коллагена. Шиповник помогает избавиться от отёков. А малина помогает обновляться клеткам организма. Однако с ней стоит быть осторожными: при некоторых заболеваниях почек и поджелудочной железы от ягоды лучше отказаться.

Брусничный морс

Вам понадобятся:

замороженная брусника — 300 г;

вода — 1,5 л;

мёд манука — по вкусу.

Бруснику перетираем через сито, оставляя в нём только жмых. Через него наливаем воду, аккуратно отжимая ложкой шкурки ягод. Вода может быть тёплой или холодной — на ваш вкус. Тщательно перемешайте полученный напиток. При желании можно добавить мёд.

Брусничный морс обладает противовоспалительным и мочегонным действиями.

Айс-матча

Вам понадобятся:

матча — 5 ч. л.;

растительное молоко (овсяное, миндальное, соевое) — 0,5 л;

лёд — 2 стакана.

Всыпаем матчу в 250 мл молока. Тщательно взбиваем вилкой или венчиком, пока порошок полностью не растворится. Переливаем в кувшин и добавляем оставшееся молоко. Затем кладём в кувшин лёд — и витаминный напиток готов!

Матча снижает уровень холестерина, повышает энергию и улучшает концентрацию. Богата железом, кальцием и калием.

В летний период не забывайте пить достаточное количество воды — чистой или минеральной воды, но не сладкой газировки, кофе или соков.

О том, какая вода полезнее, рассказали в материале.