8 неприятных последствий от кондиционера, о которых вы могли не знать

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Чем могут быть вредны кондиционеры?

С наступлением жарких дней во многих домах и офисах кондиционер становится отличным союзником и спасителем. Конечно, кондиционеры привносят в нашу жизнь комфорт. Как летом, так и зимой возможность регулировать температуру окружающего пространства значительно упрощает жизнь и отношения с внешней средой.

Однако неправильное использование кондиционера и отсутствие его своевременного и правильного обслуживания могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Рассказываем, к каким именно.

Обезвоживание

Хотя это может показаться странным, но главное последствие использования кондиционера — обезвоживание. С кондиционированием воздуха кажется, что мы меньше потеем. Но правда в том, что с каждым выдохом лёгкие теряют значительное количество воды, а пить нам не хочется так сильно, как бы хотелось при повышенной температуре, и восполняем баланс воды мы гораздо реже.

У пожилых чувство жажды ещё меньше, и во многих случаях они начинают страдать гораздо раньше, чем более молодое поколение. Поэтому, пользуясь кондиционером, важно пить побольше воды.

Проблемы с горлом и носом

Частые проблемы, возникающие из-за использования кондиционера, — развитие или обострение ринита, фарингита и ларингита.

Независимо от того, сколько мы пьём, вода не будет контактировать со слизистыми носоглотки постоянно, а риск осушения горла, носа, глаз при использовании кондиционера возрастает в разы. Важно не злоупотреблять кондиционером, используя его, когда это действительно необходимо, а не постоянно. В квартирах по возможности стоит охлаждать помещение заранее, а не в тот момент, когда там кто-то находится.

Обострение аллергии

Из-за плохого ухода за фильтрами кондиционера воздух циркулирует по путям, где могут скапливаться микробы или аллергены. Они, в свою очередь, могут усиливать или провоцировать развитие заболеваний, например:

некоторые виды аллергии;

реакции на бактерии, грибки, вирусы, которые могут накапливаться в фильтрах аппарата и потом циркулировать в воздухе.

Очень важно своевременно менять фильтры (обычно это указывается в инструкции по эксплуатации) и следить за качеством и исправностью работы кондиционера.

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Судороги

Иногда чрезмерный и прямой холод в определённых областях тела может способствовать рефлекторным сокращениям мышц. В целом дрожь — это бессознательная защита организма, которая помогает вырабатывать тепло, когда мы ощущаем холод.

Поэтому важно избегать прямого воздействия холода на участки тела и регулировать определённую температуру. Специалисты рекомендуют не снижать температуру ниже +24...+25ºC.

Переохлаждение

Продолжительный холод вызывает глобальное неврологическое замедление. Вам хочется спать, организм готовится к отдыху. Это особенно легко выявить у детей: чем младше, тем заметнее. Так как у них последствия понижения температуры проявляются быстрее и ярче, так же, как и обезвоживание.

Желательно не опускать температуру кондиционера ниже, чем на восемь градусов по сравнению с улицей и другими помещениями. Кроме того, важно хорошо увлажнять кожу, пить больше воды, следить за уровнем влажности в комнате.

Раздражение кожи

Потоотделение само по себе защитный механизм против жары. При чрезмерном использовании кондиционера этот процесс нарушается, что может привести в том числе к кожным реакциям, например, раздражению и дерматиту. Важно не забывать об увлажняющих кремах, особенно если кожа предрасположена к сухости.

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Сухость глаз

Сухость глаз обычно возникает потому, что глаза также подвергаются воздействию пересушенного воздуха. Это особенно заметно на людях, которые носят линзы — они больше, чем другие, подвержены осушению слизистых глаз.

При использовании кондиционера и появлении подобных симптомов важно проконсультироваться с лечащим врачом. Он поможет выявить причину и подберёт увлажняющие капли.

Головные боли

Если в помещении постоянно прохладно, а уровень влажности низкий, могут увеличиться приступы мигрени и головных болей. Поскольку такая среда сама по себе стресс для организма.

Холод способствует поддержанию напряжения, а жара — его снижению. Если мы резко меняем обстановку, температуру и влажность среды, организм не всегда успевает адаптироваться. В таких случаях нередки головокружения и даже обмороки. Особенно ярко это проявляется у детей и людей старшего возраста.

О чём нужно помнить, используя кондиционер

Поддержание водного баланса: пейте регулярно, даже если вам кажется, что не особо хотите.

Не ставьте кондиционер ниже +24...+25ºC.

Не подвергайте себя длительному воздействию холода и избегайте резких перепадов температуры.

Избегайте прямого воздействия кондиционера: по возможности не включайте его, когда находитесь в комнате.

Поддерживайте фильтры устройства в чистоте.