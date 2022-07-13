8 продуктов-афродизиаков. Когда добавлять их в рацион. Рассказала нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Зачем нужны афродизиаки и какие продукты считаются возбудителями страсти?

Афродизиаки — природные усилители сексуального влечения и половой активности. Они известны с древних времен. Сначала их применяли для усиления фертильности (то есть плодовитости), а спустя время начали использовать как стимулирующие средства для увеличения сексуального влечения и остроты чувств.

Древние цивилизации (китайская, индийская, египетская, римская и греческая) использовали определённые вещества для улучшения сексуального желания, удовольствия или сексуального поведения. В наше время с этой целью используют растительные и синтетические афродизиаки. Я рекомендую выбирать только растительные и пищевые афродизиаки.

Предлагаю добавить в ваше привычное меню восемь продуктов, которые разожгут огонь страсти и принесут пользу здоровью.

Инжир

Сильный афродизиак для мужчин и женщин. Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина препятствует запорам, нормализует работу печени и улучшает состояние сердца и сосудов. Богат кальцием, железом, магнием, калием и цинком, благодаря чему повышает энергию, выносливость и благоприятно сказывается на мужской потенции. Основная польза для организма мужчины заключается в том, что при регулярном употреблении инжира улучшается эрекция.

Имбирь

Корень имбиря стимулирует выработку тестостерона и повышает женское либидо, нормализует уровень глюкозы в крови и снижает окислительный стресс в организме.

Имбирь способен ускорить циркуляцию крови и усилить её прилив к эрогенным зонам, повысив их чувствительность. Эту пряность можно добавить в чай или в основное блюдо. В список пряностей-возбудителей также входят шафран, мускатный орех, кайенский перец и перец чили.

О том, что произойдёт, если есть имбирь каждый день, читайте в статье.

Орехи

Миндаль, кедровый орех, фундук, арахис, фисташки, кешью богаты витамином Е, который стимулирует деятельность гипофиза. А он, в свою очередь, активизирует сексуальное влечение.

Кроме того, орехи содержат цинк и фолиевую кислоту, растительный белок, которые необходимы для синтеза половых гормонов. Витамином Е также богаты морепродукты, жирная рыба и курага.

Тёмный шоколад

Больше всего полезен горький шоколад с содержанием какао не ниже 70% — в нём натуральные какао-бобы и минимум сахара. В шоколаде содержатся алкалоиды и аминокислоты: триптофан, дофамин, теобромин. Они оказывают возбуждающее действие, улучшают настроение, пробуждают страсть.

Натуральный шоколад способствует производству серотонина — гормона удовольствия, который повышает уверенность в собственной привлекательности. Кофеин и теобромин повышают сексуальное желание у представительниц прекрасного пола. Рекомендованная порция шоколада — 10-30 г в день.

Морская капуста

Ламинария, или морская капуста — прекрасный продукт, богатый цинком, который способствует повышению выработки тестостерона. Исследования доказали, что морская капуста способна полностью устранять половые дисфункции и импотенцию у мужчин, а также половые расстройства и воспаления у женщин.

Кроме того, капуста — мощный источник йода, многих минеральных веществ и витаминов, микроэлементов и аминокислот. Креветки, свёкла, помидоры, чеснок и имбирь также богаты цинком и эффективно поднимают уровень тестостерона в крови у мужчин.

Ещё о шести причинах добавить морскую капусту в рацион читайте в материале.

Яйца

Куриные яйца — один из самых доступных афродизиаков из представленного списка. Это богатый источник легкоусваиваемого протеина, который даёт силы, устраняет усталость и увеличивает объём семенной жидкости. В яйцах содержится лютеин, который нейтрализует свободные радикалы и замедляет старение, а также витамины B5 и B6 — они нормализуют гормональный фон.

Лук и чеснок

Привычные специи стимулируют выработку тестостерона благодаря содержанию цинка, укрепляют здоровье с помощью витаминно-минерального состава. Кроме того, они способны улучшать кровообращение в органах малого таза, что повышает качество секса и защищает от импотенции.

Мака

Перуанская мака с древности использовалась для повышения либидо и улучшения фертильности. Существует даже легенда, что прославленные воины племени инка ели маку перед боем, чтобы стать сильнее. Победив в битве, они набрасывались на завоёванных женщин с небывалым пылом.

Исследования подтвердили полезные свойства маки:

улучшает функцию предстательной железы;

улучшает гормональный обмен.

Перуанская мака повышает активность сперматозоидов. Красные сорта корнеплода уменьшают нарушения мочеиспускания при простатите у мужчин.

Среди масел также есть мощные афродизиаки: иланг-иланг, жасмин, пачули.

Использование афродизиаков — отличный способ добавить остроты в отношения с помощью полезных продуктов. Но если вас беспокоит регулярное снижение либидо, угасание интереса к партнёру или функциональные проблемы, рекомендую обратиться к специалисту.