5 болезней XXI века, которые возникли из-за передовых технологий

Человеческий организм не всегда успевает адаптироваться к современным изобретениям. Иногда это служит причиной новой болезни.

Развитие науки и технологий делает нашу жизнь максимально простой. Но есть и обратная сторона медали — технологические прорывы одарили человечество рядом новых заболеваний, с которыми бывает не так просто бороться.

Несмотря на прогресс, лекарства и полномасштабное развитие медицины, новых болезней меньше не становится. О некоторых таких недугах мы поговорили с представителями психологии и медицины.

Екатерина Шморгун психолог, автор трансформационной методики Free Apple Развитие технологий — это эволюционный фактор. И хотя он приносит нам множество проблем как в области психики (рост депрессивных и тревожных состояний, сложных аутоиммунных и психосоматических заболеваний), так и в области тела (болезни опорно-двигательного апппарата, гиподинамия и проблемы со зрением). Всё это обнажает дефициты личностного развития, обостряет зависимые состояния.

Если до развития технологий наиболее распространёнными зависимостями были наркотическая, алкогольная и любовная аддикции, то сейчас внутренняя пустота и отсутствие осознанности становятся отличным субстратом для развития новых: зависимости от новостей или зависимость от телефона — номофобия, (см. ниже).

Фото: unsplash.com/@camstejim

Необходимость обрабатывать огромное количество информации увеличивает градус стресса, возрастает скорость развития драм, влияния обстоятельств и прочих факторов.

Социальные сети — это отдельная история: имитация дружбы, любви, суррогат живой жизни, клиповое мышление, поверхностные чувства и отсутствие глубины. Всё это лишь подчёркивает внутреннюю пустоту людей, их одиночество и самообесценивание.

Но развитие технологий невозможно оценивать как однозначно негативный фактор.

Заболевания, которые появились в XXI веке

Номофобия

Иными словами, это боязнь остаться без мобильного телефона. Несмотря на то что эта фобия признана медицинским сообществом, она не получила официального номера и кода как заболевание. Вместе с этим специалисты признают, что это расстройство есть и уверенно прогрессирует.

Само слово «номофобия» образовано от: «no mobile phone phobia». Иногда этот термин используют при описании общей зависимости от мобильного девайса, хотя в первую очередь это именно страх остаться без него.

Речь идёт не о простом: «А где мой телефон?», а о непреодолимом желании найти свой гаджет или оказаться рядом с ним (например, в том случае, если он остался дома). Человек попадает в состояние, когда все мысли крутятся вокруг этого.

В предыдущем материале рассказали, как научиться засыпать без смартфона.

Отмечаются раздражительность, невозможность сосредоточиться, сильный дискомфорт и печаль. Стоит отметить, что часть симптомов проявляется в случае, когда физически телефон находится рядом, но отсутствуют сигнал сотовой сети и Wi-Fi, поскольку иногда причина скрывается не в самом наличии телефона, а в возможности выйти в «большой» мир.

Синдром запястного канала и болезнь «перегрузки»

Станислава Ратуш реабилитолог, кистевой терапевт Синдром возникает из-за неправильного положения руки на мышке, клавиатуре или тачпаде — идёт большая компрессионная нагрузка на срединный нерв, который находится в карпальном канале запястья.

Постоянная нагрузка и повышенное давление вызывают в нерве изменения, которые впоследствии приводят к онемению первых трёх пальцев кисти и слабости мышц большого пальца. Заболевание развивается не за две недели, а с годами. Изначально симптомы можно и вовсе не заметить: онемение пальцев по ночам, выпадение предметов из рук. Но со временем ситуация будет становиться все хуже и хуже.

Болезнь «перегрузки» — заболевание, связанное с несоблюдением гигиены труда при работе за компьютером. Тут могут страдать любые сухожилия, поскольку из-за неправильного положения кисти те или иные структуры перегружаются и не успевают восстановиться. Всё это приводит к тому, что возникают боли, которые со временем усиливаются и не дают человеку нормально функционировать. Чаще всего такой «перегрузкой» страдают женщины.

На ранних стадиях врачи стараются вести пациентов консервативно, но в случае «запущения» существуют и хирургические методы лечения.

Как можно помочь

Первое, что необходимо — обеспечить покой и снять воспаление. Для этого специалисты используют ортезирование (изготовление индивидуальных фиксаторов для иммобилизации кисти).

Дальше подключают противовоспалительные препараты.

И, наконец, самый важный этап — подбор индивидуальных упражнений, которые позволят восстановить подвижность, силу и уверенность кисти.

Фото: из личного архива Станиславы Ратуш

Наверное, самый ценный этап лечения, на который многие не обращают внимания — это найти причину, почему случилась та или иная болезнь. Найдя причину и повлияв на неё, можно профилактировать будущие осложнения.

Основные правила для профилактики развития болезней «перегрузки» и компрессионных нейропатий

Кисть при работе за клавиатурой мышью должна находиться в нейтральном положении. Для этого под предплечье можно положить валик или использовать вертикальную мышь.

Экран компьютера должен находиться на уровне глаз.

Локти не должны быть согнуты под острым углом, оптимально 90-110 градусов.

Каждые полтора часа идеально делать перерыв для небольшой зарядки. Немного пройтись, сделать гимнастику на подвижность шейного отдела, размять руки, кисти, сделать несколько наклонов.

Часто менять позу сидения.

Вести активный образ жизни вне работы.

Если не обратить внимание на профилактику, то в ближайшем будущем ничего страшного не произойдёт, но со временем последствия дадут о себе знать. Заболевания развиваются медленно, а заметные проблемы будут постепенно проявляться в течение 10 лет после появления первых симптомов.

Прогрессивная близорукость

Невозможно игнорировать факт, что 90% времени человек проводит у экрана. Пользоваться самой техникой мы умеем превосходно, но вот делать это так, чтобы она не причиняла нам вред — пока сложно. Снижение зрения — одно из быстрорастущих нарушений здоровья в XXI веке.

Главные факторы снижения зрения сейчас – работа с компьютерами и устройствами в неправильном положении и на критически близком расстоянии. Вследствие чего глазная мышца не расслабляется. Чтобы избежать последствий, нужно придерживаться нескольких правил. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

Кропотливость выполняемой работы тоже имеет смысл. Учёными отмечено, что в процессе чтения текстовых документов на экране человек начинает моргать меньше, чем во время работы с печатью. Мерцание самого экрана тоже имеет значение. Подобные моменты приводят к «компьютерно-зрительному синдрому», который характеризуется дополнительной нагрузкой на глазные мышцы.

Совокупность всех факторов, включая сниженное количество времени пребывания при естественном освещении, приводит к снижению зрения даже у тех, кто не имеет генетической предрасположенности.

Синдром дисморфофобии

Состояние, когда человек чрезвычайно озабочен своим внешним видом, неспособен адекватно оценить особенности своего тела и всячески старается исправить надуманные недостатки — дисморфофобия. Это может показаться шуткой, но такая фобия действительно существует и довольно сильно влияет на психику человека.

Во время такого расстройства мужчины и женщины увлекаются пластической хирургией, диетами и всем, что может помочь им сделать себя привлекательным. Часто это приводит к булимии и анорексии.

Признаки дисморфофобии:

навязчивая уверенность в недостатке;

подавленное настроение;

внимание к себе и поиск «правильного» ракурса, при котором недостатков не будет видно;

болезненное отношение к фотографированию.

Синдром можно заметить, если внимательно понаблюдать за человеком и постараться отметить особенности в его поведении, привычках и стиле одежды. Заболевшие люди в основном перестают делиться своими проблемами с близкими и окружающими.

Кроме всего прочего, одним из признаков фобии является страх, что достичь идеальной фигуры и внешнего вида не получится. В этом случае возможно появление симптомов депрессии, а также появления суицидальных мыслей. Лечение дисморфофобии у женщин и мужчин требует глубокой психотерапии, и обойтись без вмешательства врача не получится.