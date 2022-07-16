5 болезней XXI века, которые возникли из-за передовых технологий

Развитие науки и технологий делает нашу жизнь максимально простой. Но есть и обратная сторона медали — технологические прорывы одарили человечество рядом новых заболеваний, с которыми бывает не так просто бороться.
Несмотря на прогресс, лекарства и полномасштабное развитие медицины, новых болезней меньше не становится. О некоторых таких недугах мы поговорили с представителями психологии и медицины.
Развитие технологий — это эволюционный фактор. И хотя он приносит нам множество проблем как в области психики (рост депрессивных и тревожных состояний, сложных аутоиммунных и психосоматических заболеваний), так и в области тела (болезни опорно-двигательного апппарата, гиподинамия и проблемы со зрением). Всё это обнажает дефициты личностного развития, обостряет зависимые состояния.
Если до развития технологий наиболее распространёнными зависимостями были наркотическая, алкогольная и любовная аддикции, то сейчас внутренняя пустота и отсутствие осознанности становятся отличным субстратом для развития новых: зависимости от новостей или зависимость от телефона — номофобия, (см. ниже).
Фото: unsplash.com/@camstejim
Необходимость обрабатывать огромное количество информации увеличивает градус стресса, возрастает скорость развития драм, влияния обстоятельств и прочих факторов.
Социальные сети — это отдельная история: имитация дружбы, любви, суррогат живой жизни, клиповое мышление, поверхностные чувства и отсутствие глубины. Всё это лишь подчёркивает внутреннюю пустоту людей, их одиночество и самообесценивание.
Но развитие технологий невозможно оценивать как однозначно негативный фактор.
Заболевания, которые появились в XXI веке
Номофобия
Иными словами, это боязнь остаться без мобильного телефона. Несмотря на то что эта фобия признана медицинским сообществом, она не получила официального номера и кода как заболевание. Вместе с этим специалисты признают, что это расстройство есть и уверенно прогрессирует.
Речь идёт не о простом: «А где мой телефон?», а о непреодолимом желании найти свой гаджет или оказаться рядом с ним (например, в том случае, если он остался дома). Человек попадает в состояние, когда все мысли крутятся вокруг этого.
В предыдущем материале рассказали, как научиться засыпать без смартфона.
Отмечаются раздражительность, невозможность сосредоточиться, сильный дискомфорт и печаль. Стоит отметить, что часть симптомов проявляется в случае, когда физически телефон находится рядом, но отсутствуют сигнал сотовой сети и Wi-Fi, поскольку иногда причина скрывается не в самом наличии телефона, а в возможности выйти в «большой» мир.
Синдром запястного канала и болезнь «перегрузки»
Синдром возникает из-за неправильного положения руки на мышке, клавиатуре или тачпаде — идёт большая компрессионная нагрузка на срединный нерв, который находится в карпальном канале запястья.
Постоянная нагрузка и повышенное давление вызывают в нерве изменения, которые впоследствии приводят к онемению первых трёх пальцев кисти и слабости мышц большого пальца. Заболевание развивается не за две недели, а с годами. Изначально симптомы можно и вовсе не заметить: онемение пальцев по ночам, выпадение предметов из рук. Но со временем ситуация будет становиться все хуже и хуже.
Болезнь «перегрузки» — заболевание, связанное с несоблюдением гигиены труда при работе за компьютером. Тут могут страдать любые сухожилия, поскольку из-за неправильного положения кисти те или иные структуры перегружаются и не успевают восстановиться. Всё это приводит к тому, что возникают боли, которые со временем усиливаются и не дают человеку нормально функционировать. Чаще всего такой «перегрузкой» страдают женщины.
На ранних стадиях врачи стараются вести пациентов консервативно, но в случае «запущения» существуют и хирургические методы лечения.
Как можно помочь
- Первое, что необходимо — обеспечить покой и снять воспаление. Для этого специалисты используют ортезирование (изготовление индивидуальных фиксаторов для иммобилизации кисти).
- Дальше подключают противовоспалительные препараты.
- И, наконец, самый важный этап — подбор индивидуальных упражнений, которые позволят восстановить подвижность, силу и уверенность кисти.
Фото: из личного архива Станиславы Ратуш
Наверное, самый ценный этап лечения, на который многие не обращают внимания — это найти причину, почему случилась та или иная болезнь. Найдя причину и повлияв на неё, можно профилактировать будущие осложнения.
Основные правила для профилактики развития болезней «перегрузки» и компрессионных нейропатий
- Кисть при работе за клавиатурой мышью должна находиться в нейтральном положении. Для этого под предплечье можно положить валик или использовать вертикальную мышь.
- Экран компьютера должен находиться на уровне глаз.
- Локти не должны быть согнуты под острым углом, оптимально 90-110 градусов.
- Каждые полтора часа идеально делать перерыв для небольшой зарядки. Немного пройтись, сделать гимнастику на подвижность шейного отдела, размять руки, кисти, сделать несколько наклонов.
- Часто менять позу сидения.
- Вести активный образ жизни вне работы.
Если не обратить внимание на профилактику, то в ближайшем будущем ничего страшного не произойдёт, но со временем последствия дадут о себе знать. Заболевания развиваются медленно, а заметные проблемы будут постепенно проявляться в течение 10 лет после появления первых симптомов.
Прогрессивная близорукость
Невозможно игнорировать факт, что 90% времени человек проводит у экрана. Пользоваться самой техникой мы умеем превосходно, но вот делать это так, чтобы она не причиняла нам вред — пока сложно. Снижение зрения — одно из быстрорастущих нарушений здоровья в XXI веке.
Главные факторы снижения зрения сейчас – работа с компьютерами и устройствами в неправильном положении и на критически близком расстоянии. Вследствие чего глазная мышца не расслабляется. Чтобы избежать последствий, нужно придерживаться нескольких правил. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.
Кропотливость выполняемой работы тоже имеет смысл. Учёными отмечено, что в процессе чтения текстовых документов на экране человек начинает моргать меньше, чем во время работы с печатью. Мерцание самого экрана тоже имеет значение. Подобные моменты приводят к «компьютерно-зрительному синдрому», который характеризуется дополнительной нагрузкой на глазные мышцы.
Совокупность всех факторов, включая сниженное количество времени пребывания при естественном освещении, приводит к снижению зрения даже у тех, кто не имеет генетической предрасположенности.
Синдром дисморфофобии
Состояние, когда человек чрезвычайно озабочен своим внешним видом, неспособен адекватно оценить особенности своего тела и всячески старается исправить надуманные недостатки — дисморфофобия. Это может показаться шуткой, но такая фобия действительно существует и довольно сильно влияет на психику человека.
Во время такого расстройства мужчины и женщины увлекаются пластической хирургией, диетами и всем, что может помочь им сделать себя привлекательным. Часто это приводит к булимии и анорексии.
Признаки дисморфофобии:
- навязчивая уверенность в недостатке;
- подавленное настроение;
- внимание к себе и поиск «правильного» ракурса, при котором недостатков не будет видно;
- болезненное отношение к фотографированию.
Синдром можно заметить, если внимательно понаблюдать за человеком и постараться отметить особенности в его поведении, привычках и стиле одежды. Заболевшие люди в основном перестают делиться своими проблемами с близкими и окружающими.
Кроме всего прочего, одним из признаков фобии является страх, что достичь идеальной фигуры и внешнего вида не получится. В этом случае возможно появление симптомов депрессии, а также появления суицидальных мыслей. Лечение дисморфофобии у женщин и мужчин требует глубокой психотерапии, и обойтись без вмешательства врача не получится.