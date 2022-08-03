Даже у молодых людей гипотония проявляется неприятными симптомами.

Чем опасно низкое давление и какое считается нормой

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Чем может быть опасно пониженное давление? Что с этим делать?

Прежде чем говорить об опасности низкого давления, давайте определим, что же такое «давление» и почему оно может быть низким.

Давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Верхнее давление определяется в процессе выталкивания крови сердцем — сокращения сердечной мышцы. Нижнее — в промежутках между сокращениями. Так, нормой считается давление от 90/60 до 120/80. Однако эти показатели достаточно индивидуальны, поэтому нельзя сказать, что установленные рамки — абсолютная норма.

Опасно ли низкое давление

Обычно считается, что опасность представляет гипертония — повышение давления. Гипотония же (понижение кровяного давления) достаточно распространённый синдром.

С ней живут многие женщины, зачастую с низкой массой тела. И в целом гипотония легко корректируется несерьёзными препаратами, специальным питанием, иногда физическими нагрузками.

Однако к старости данное состояние может усугубиться и привести к более серьёзным проблемам:

недостаточному питанию клеток головного мозга, когнитивным нарушениям;

недостаточному питанию почек, почечной недостаточности;

риску инсульта.

В целом даже в молодом возрасте гипотония приносит немало хлопот: спутанное сознание, слабость и повышенная утомляемость, обмороки, головные боли и мигрени, сонливость.

Пониженное давление – не единственная причина, из-за которой постоянно хочется спать. О других возможных причинах читайте в статье по ссылке.

Почему давление может быть низким

Прежде чем лечить гипотонию, важно найти причину её появления.

Особенности места жительства

Для жителей высокогорных районов, заполярья и тропиков пониженное давление считается физиологической нормой. В большинстве таких случаев нет причин для беспокойства.

Некоторые виды лекарств

Пониженное давление может быть спровоцировано и употреблением определённых групп медикаментов: нитратов, диуретиков и других. Чтобы исключить эту причину, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Некоторые заболевания

Опасности начинаются, когда гипотония — патологическая. Хроническое снижение давления связывают с проблемами щитовидной железы, надпочечниковой недостаточностью, малокровием, инсультом, травмами головы, отравлением, сахарным диабетом.

Резкое снижение давления также может быть вызвано инфарктом, аритмией, аллергией, кровопотерей, ожогами.

Что делать, если у вас низкое давление

Лечение, конечно же, будет зависеть от первопричины появления синдрома. Так как само по себе пониженное давление не считается заболеванием.

Если вы плохо себя чувствуете, не занимайтесь самолечением — по возможности сразу обратитесь к врачу, чтобы узнать правильный диагноз и получить соответствующую помощь.

О продуктах, которые помогают повысить давление, читайте в материале по ссылке.