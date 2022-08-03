Чем опасно низкое давление и какое считается нормой

врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Чем может быть опасно пониженное давление? Что с этим делать?
Прежде чем говорить об опасности низкого давления, давайте определим, что же такое «давление» и почему оно может быть низким.
Давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Верхнее давление определяется в процессе выталкивания крови сердцем — сокращения сердечной мышцы. Нижнее — в промежутках между сокращениями. Так, нормой считается давление от 90/60 до 120/80. Однако эти показатели достаточно индивидуальны, поэтому нельзя сказать, что установленные рамки — абсолютная норма.
Опасно ли низкое давление
Обычно считается, что опасность представляет гипертония — повышение давления. Гипотония же (понижение кровяного давления) достаточно распространённый синдром.
С ней живут многие женщины, зачастую с низкой массой тела. И в целом гипотония легко корректируется несерьёзными препаратами, специальным питанием, иногда физическими нагрузками.
Однако к старости данное состояние может усугубиться и привести к более серьёзным проблемам:
- недостаточному питанию клеток головного мозга, когнитивным нарушениям;
- недостаточному питанию почек, почечной недостаточности;
- риску инсульта.
В целом даже в молодом возрасте гипотония приносит немало хлопот: спутанное сознание, слабость и повышенная утомляемость, обмороки, головные боли и мигрени, сонливость.
Пониженное давление – не единственная причина, из-за которой постоянно хочется спать. О других возможных причинах читайте в статье по ссылке.
Почему давление может быть низким
Прежде чем лечить гипотонию, важно найти причину её появления.
Особенности места жительства
Для жителей высокогорных районов, заполярья и тропиков пониженное давление считается физиологической нормой. В большинстве таких случаев нет причин для беспокойства.
Некоторые виды лекарств
Пониженное давление может быть спровоцировано и употреблением определённых групп медикаментов: нитратов, диуретиков и других. Чтобы исключить эту причину, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Некоторые заболевания
Опасности начинаются, когда гипотония — патологическая. Хроническое снижение давления связывают с проблемами щитовидной железы, надпочечниковой недостаточностью, малокровием, инсультом, травмами головы, отравлением, сахарным диабетом.
Резкое снижение давления также может быть вызвано инфарктом, аритмией, аллергией, кровопотерей, ожогами.
Что делать, если у вас низкое давление
Лечение, конечно же, будет зависеть от первопричины появления синдрома. Так как само по себе пониженное давление не считается заболеванием.
Если вы плохо себя чувствуете, не занимайтесь самолечением — по возможности сразу обратитесь к врачу, чтобы узнать правильный диагноз и получить соответствующую помощь.
О продуктах, которые помогают повысить давление, читайте в материале по ссылке.