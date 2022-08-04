Как научиться делать колесо. 6 упражнений, которые помогут вам в этом

Элементы из гимнастики часто притягивают взгляды, так и хочется их повторить. Но получаются они не у всех и не сразу. Один из таких элементов – колесо. Его пытались сделать, наверное, все, когда учились в школе. Кому-то удавалось с первого раза, а кто-то так и не достиг своей цели. Если сейчас вы всё ещё хотите научиться делать этот элемент, ниже вы найдёте пошаговую инструкцию.

Кристина Бословяк хореограф, коуч по развитию тела и сознания Показывает, как делать колесо и упражнения, которые могут в этом помочь.

Сначала нужно укрепить мышцы рук, поэтому выполните самые простые и всеми любимые (или нелюбимые) упражнения на эту часть тела. Но помните, что от одной тренировки эффекта не будет! Заниматься нужно регулярно.

Отжимания от пола

Техника выполнения

Встаньте в положение планки на прямых руках.

Опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях до угла 90 градусов. Старайтесь опустить грудь как можно ниже.

Вернитесь в исходное положение.

Если выполнять отжимания из упора лёжа затруднительно, пробуйте делать это упражнение с колен.

Сделайте 10-15 повторений. С каждым днём пробуйте увеличивать количество отжиманий.

Фото: istockphoto.com

Планка

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони находятся строго под плечами.

Задержитесь в этом положении.

Стоять в планке следует не менее 30 секунд. С каждым днём увеличивайте время выполнения.

Фото: istockphoto.com

Наклоны вперёд

Чтобы сделать колесо красиво, вам потребуется хорошая растяжка.

Техника выполнения

Встаньте прямо, расставьте ноги широко.

Выполните наклон вперёд с прямым корпусом, касаясь кончиками пальцев пола.

Второй наклон выполните, касаясь пола всей ладонью.

Когда выполнять это будет легко, делайте наклоны к полу локтями.

Фото: istockphoto.com

Стойка на прямых руках

Она поможет вам развить баланс и не терять равновесие.

Техника выполнения

Встаньте к стене. Если чувствуете себя уверенно, можете встать лицом, если не очень — спиной.

Поставьте руки на пол и поочерёдно закиньте ноги на стену. Следите, чтобы руки были прямыми.

Стены касаются только ступни, задержите это положение на несколько секунд.

Затем поочерёдно опустите на пол сначала одну ногу, а затем вторую.

Повторите 3-4 раза.

Фото: istockphoto.com

Подбираемся к заключительному этапу, вы почти у цели.

Мельница

Техника выполнения

Поставьте ладони на пол. Ноги расставьте широко.

Ногами перепрыгивайте сначала в одну сторону, а затем в другую, отталкиваясь разными в зависимости от стороны. Таз и спину старайтесь держать на одной линии.

Постепенно выпрямляйте ноги.

Колесо

Техника выполнения

Встаньте ровно. Руки перед собой, левая кисть повёрнута внутрь, обе кисти натянуты на себя.

Сделайте шаг левой ногой, поставьте руки на пол, параллельно отталкиваясь правой ногой.

Пройдя через колесо, поставьте на пол правую ногу, а затем левую и оторвите руки.

Повторите несколько раз на каждую из сторон.

Для колеса нужны лишь немного тренировок и смелость. Рано или поздно оно вам покорится, а потом вы сможете освоить и другие элементы. Главное, верьте в себя.