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Как научиться делать колесо в домашних условиях — пошаговая видеоинструкция

Как научиться делать колесо. 6 упражнений, которые помогут вам в этом
Кристина Бословяк Светлана Ибрагимова
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Как научиться делать колесо
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Есть три важных правила.

Элементы из гимнастики часто притягивают взгляды, так и хочется их повторить. Но получаются они не у всех и не сразу. Один из таких элементов – колесо. Его пытались сделать, наверное, все, когда учились в школе. Кому-то удавалось с первого раза, а кто-то так и не достиг своей цели. Если сейчас вы всё ещё хотите научиться делать этот элемент, ниже вы найдёте пошаговую инструкцию.

<a href="https://www.championat.com/authors/6089/1.html">Кристина Бословяк</a>
Кристина Бословяк
хореограф, коуч по развитию тела и сознания

Показывает, как делать колесо и упражнения, которые могут в этом помочь.

Сначала нужно укрепить мышцы рук, поэтому выполните самые простые и всеми любимые (или нелюбимые) упражнения на эту часть тела. Но помните, что от одной тренировки эффекта не будет! Заниматься нужно регулярно.

Отжимания от пола

Техника выполнения

  • Встаньте в положение планки на прямых руках.
  • Опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях до угла 90 градусов. Старайтесь опустить грудь как можно ниже.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Если выполнять отжимания из упора лёжа затруднительно, пробуйте делать это упражнение с колен.

Сделайте 10-15 повторений. С каждым днём пробуйте увеличивать количество отжиманий.

Фото: istockphoto.com

Планка

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони находятся строго под плечами.
  • Задержитесь в этом положении.

Стоять в планке следует не менее 30 секунд. С каждым днём увеличивайте время выполнения.

Фото: istockphoto.com

Наклоны вперёд

Чтобы сделать колесо красиво, вам потребуется хорошая растяжка.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, расставьте ноги широко.
  • Выполните наклон вперёд с прямым корпусом, касаясь кончиками пальцев пола.
  • Второй наклон выполните, касаясь пола всей ладонью.
  • Когда выполнять это будет легко, делайте наклоны к полу локтями.

Фото: istockphoto.com

Стойка на прямых руках

Она поможет вам развить баланс и не терять равновесие.

Техника выполнения

  • Встаньте к стене. Если чувствуете себя уверенно, можете встать лицом, если не очень — спиной.
  • Поставьте руки на пол и поочерёдно закиньте ноги на стену. Следите, чтобы руки были прямыми.
  • Стены касаются только ступни, задержите это положение на несколько секунд.
  • Затем поочерёдно опустите на пол сначала одну ногу, а затем вторую.

Повторите 3-4 раза.

Фото: istockphoto.com

Подбираемся к заключительному этапу, вы почти у цели.

Мельница

Техника выполнения

  • Поставьте ладони на пол. Ноги расставьте широко.
  • Ногами перепрыгивайте сначала в одну сторону, а затем в другую, отталкиваясь разными в зависимости от стороны. Таз и спину старайтесь держать на одной линии.
  • Постепенно выпрямляйте ноги.

Колесо

Техника выполнения

  • Встаньте ровно. Руки перед собой, левая кисть повёрнута внутрь, обе кисти натянуты на себя.
  • Сделайте шаг левой ногой, поставьте руки на пол, параллельно отталкиваясь правой ногой.
  • Пройдя через колесо, поставьте на пол правую ногу, а затем левую и оторвите руки.
  • Повторите несколько раз на каждую из сторон.

Для колеса нужны лишь немного тренировок и смелость. Рано или поздно оно вам покорится, а потом вы сможете освоить и другие элементы. Главное, верьте в себя.

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