5 эффективных упражнений балерин для стройных ног

В качестве балетного станка мы будем использовать стул.

Балерины выполняют упражнения на растяжку каждый день, от этого мышечная ткань становится более эластичной, а ноги – стройными и подтянутыми. Сегодня мы попробуем сделать несколько упражнений, которые используют балерины в своих тренировках.

Перед занятием обязательно выполните пятиминутный разогрев, отлично подойдут кардиоупражнения: прыжки или бег на месте.

Кристина Бословяк хореограф, коуч по развитию тела и сознания Показывает комплекс упражнений для стройных ног.

Об упражнениях для тонкой талии читайте тут.

Подъёмы на носки

Техника выполнения

Встаньте возле стула с высокой спинкой, он будет импровизированным станком.

Поставьте стопы в первую позицию – пятки вместе, носки врозь.

Приподнимитесь на носки, затем опуститесь в исходное положение. Важно сжать ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Таз при подъёме нужно слегка подать вперёд. Спина ровная.

Выполняйте 30 повторений в среднем темпе.

Фото: istockphoto.com

Глубокое плие

Техника выполнения

Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Ноги поставьте шире плеч, носки и колени направлены в стороны.

Уйдите в глубокий присед так, чтобы бёдра были параллельны полу. Не отрывайте стопы от пола и удерживайте спину ровной.

Вернитесь в исходное положение.

Сделайте 30 повторений в среднем темпе.

Фото: istockphoto.com

Пассе

Техника выполнения

Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Пятки вместе, носки разведены в сторону, спина ровная.

Носок одной ноги приставьте к щиколотке другой и медленно скользите по ноге вверх, поднятое колено должно оказаться на уровне таза.

Таким же медленным скользящим движением опустите ногу вниз в исходное положение.

Сделайте 30 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Батман

Техника выполнения

Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Пятки вместе, спина прямая.

Вытяните ногу, которой будете работать, в сторону и сделайте ей резкий мах в сторону и вверх. Спина остаётся ровной, а таз неподвижным.

Махом опускаем рабочую ногу вниз на носок, опорная не сгибается в колене.

Сделайте по 30 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Ласточка

Техника выполнения

Встаньте боком к стулу, обопритесь рукой о его спинку.

Поднимите прямую ногу и плавно отведите её назад и вверх до параллели с полом, корпус наклоните вперёд.

Держите равновесие столько, сколько сможете.

Повторите упражнение на другую ногу.

Не забывайте про правильное питание в совокупности с тренировками, и тогда будет у вас подтянутое тело! Смотрите видео, где тренер всё подробно рассказывает о технике.