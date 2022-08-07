5 эффективных упражнений балерин для стройных ног
7 августа 2022, 10:45 МСК
В качестве балетного станка мы будем использовать стул.
Балерины выполняют упражнения на растяжку каждый день, от этого мышечная ткань становится более эластичной, а ноги – стройными и подтянутыми. Сегодня мы попробуем сделать несколько упражнений, которые используют балерины в своих тренировках.
Перед занятием обязательно выполните пятиминутный разогрев, отлично подойдут кардиоупражнения: прыжки или бег на месте.
хореограф, коуч по развитию тела и сознания
Показывает комплекс упражнений для стройных ног.
Об упражнениях для тонкой талии читайте тут.
Подъёмы на носки
Техника выполнения
Встаньте возле стула с высокой спинкой, он будет импровизированным станком. Поставьте стопы в первую позицию – пятки вместе, носки врозь. Приподнимитесь на носки, затем опуститесь в исходное положение. Важно сжать ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Таз при подъёме нужно слегка подать вперёд. Спина ровная.
Выполняйте 30 повторений в среднем темпе.
Фото: istockphoto.com
Глубокое плие
Техника выполнения
Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Ноги поставьте шире плеч, носки и колени направлены в стороны. Уйдите в глубокий присед так, чтобы бёдра были параллельны полу. Не отрывайте стопы от пола и удерживайте спину ровной. Вернитесь в исходное положение.
Сделайте 30 повторений в среднем темпе.
Фото: istockphoto.com
Пассе
Техника выполнения
Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Пятки вместе, носки разведены в сторону, спина ровная. Носок одной ноги приставьте к щиколотке другой и медленно скользите по ноге вверх, поднятое колено должно оказаться на уровне таза. Таким же медленным скользящим движением опустите ногу вниз в исходное положение.
Сделайте 30 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Батман
Техника выполнения
Встаньте боком к стулу, рукой обопритесь о его спинку. Пятки вместе, спина прямая. Вытяните ногу, которой будете работать, в сторону и сделайте ей резкий мах в сторону и вверх. Спина остаётся ровной, а таз неподвижным. Махом опускаем рабочую ногу вниз на носок, опорная не сгибается в колене.
Сделайте по 30 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Ласточка
Техника выполнения
Встаньте боком к стулу, обопритесь рукой о его спинку. Поднимите прямую ногу и плавно отведите её назад и вверх до параллели с полом, корпус наклоните вперёд. Держите равновесие столько, сколько сможете. Повторите упражнение на другую ногу.
Не забывайте про правильное питание в совокупности с тренировками, и тогда будет у вас подтянутое тело! Смотрите видео, где тренер всё подробно рассказывает о технике.