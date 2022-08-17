Почему все стареют с разной скоростью. Объяснила врач

Ирина Дворкина врач общей практики Кому бы из нас не хотелось знать, как дольше сохранять молодость? И почему одни стареют быстрее других?

В сериалах, которые мы смотрели полтора десятилетия назад, женщины скрывали свой возраст всеми возможными средствами. Например, главной героине «Моей прекрасной няни» много сезонов подряд исполнялось 29 лет. Она была готова пойти на любые жертвы, лишь бы не говорить, сколько ей на самом деле. Поступали так многие героини книг и фильмов. Наверняка и среди ваших знакомых есть такие люди — причём как мужчины, так и женщины.

Однако в процессе старения нет ничего страшного. Только вместо того, чтобы отрицать его, стоит подготовиться и подойти к вопросу ответственно. Для начала разберёмся, почему одни на долгие годы сохраняют красоту и молодость, а другие чуть ли не с юности выглядят старше своих лет.

Солнце

Загар — это, конечно, красиво. Но «жариться» на солнце часами и специально посещать солярии вам не посоветует ни один дерматолог. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения приводит к накоплению фотоповреждённой кожи.

В небольших дозах солнце и вправду способствует выработке витамина Д. Но когда в отпуске или на выходных вы проводите целый день на пляже, чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу мешает ей обновляться. И клетки изнашиваются: это проявляется в потере тонуса, появлении сухости, вялости и дряблости, в морщинах и пигментных пятнах. Кроме того, повреждается защитный барьер кожи, в результате чего она вырабатывает больше кожного сала, а это может вызвать воспаления и угри.

Необходимо не только регулярно наносить и обновлять солнцезащитный крем (даже в городе), но и следить за своей уходовой косметикой. В состав многих антивозрастных кремов и средств для проблемной кожи входит ретинол. Сочетать его с солнцем категорически нельзя — такую косметику можно наносить только на ночь.

Как правильно загорать, чтобы не навредить коже, читайте в материале по ссылке.

Генетика и экология

Не все мы стареем одинаково. Новозеландские учёные провели исследование внутри контрольной группы, объединившей примерно 1000 мужчин и женщин. Все они были ровесниками, родились в 1972-1973 годах.

После 12 лет исследования, учёные пришли к выводу, что в возрастном отрезке от 26 до 38 лет одни участники находились в равном биологическом темпе по отношению друг к другу — таких было большинство. Для других испытуемых год шёл за три — изменения в их организмах происходили существенно быстрее. А третьи, по сути, перестали стареть, будто их биологический возраст поставили на паузу.

У большинства молодых людей биологический возраст совпадает с хронологическим (определяется по количеству прожитых лет). Но генетические особенности и воздействие экологии могут ускорять или замедлять старение, со временем делая разницу в состоянии здоровья заметнее.

Важно отметить: чем больше биологический возраст, тем хуже испытуемые справлялись с заданиями на проверку физических и умственных способностей. «Быстростареющие» показывали худший баланс и координацию и испытывали больше проблем при прохождении тестов.

Образ жизни и хронические болезни

В эту категорию попадают заболевания и привычки, о которых мы слышим в каждой второй статье и рекламе: ожирение, недосып, стресс, повышенное давление, сахарный диабет, курение.

Сингапурские учёные выяснили, что у людей, которые систематически спали меньше необходимого, отмечали снижение когнитивной активности. А их американские коллеги установили, что у полных людей возрастные изменения клеток мозга наступают на 10 лет быстрее, чем у более худых сверстников.

Недостаток кислорода, отравление алкогольными и наркотическими веществами, высокое артериальное давление — всё это создаёт дополнительную нагрузку на мозг, что ускоряет его старение. Систематический урон, который мы наносим организму, не сразу проявляется, но его долговременные последствия почти невозможно обратить. Поэтому важно заботиться о здоровье с юности. О том, какие привычки нужно завести в молодости, чтобы потом реже обращаться к врачам, читайте в статье по ссылке.