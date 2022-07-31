За мини-трип вы успеете увидеть сразу три времени столицы: прошлое, настоящее и будущее.

Что посмотреть в Москве за один день. 3 запоминающихся места

Москва настолько разнопланова, уникальна и масштабна, что рассказать о себе всего за несколько часов не смогла бы при всём желании. А вот влюбить в себя – вполне. Чтобы не рисковать, пытаясь объять необъятное, рекомендуем каждый визит в столицу посвящать лишь одной из её ипостасей.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Начать мини-трип можно с ретроспективы: трёх исторических маршрутов, охватывающих прошлое, настоящее и будущее Москвы.

А если вдруг вы захотите посетить Санкт-Петербург на выходных или праздниках, читайте эту статью.

Москва дореволюционная: аристократичный Китай-Город

Предположим, вы прибываете в Москву на поезде. Тот, кто начинает знакомство со столицей на Комсомольской площади, сразу оказывается в гуще событий – как и миллионы предшественников, открывающих для себя Москву с перрона одного из трёх вокзалов.

Вполне вероятно, что суета, присущая этому месту, быстро вас утомит: тогда скорее сворачивайте в Орликов переулок, который плавно перейдёт в Мясницкую улицу и выведет вас в сердце дореволюционной Москвы – на Китай-Город.

Китайгородскими маршрутами бродили представители абсолютно всех сословий: первые Романовы – у боярских палат на благодатной Варварке, под боком у нынешнего «Зарядья»; предприимчивые купцы – мимо контор и банков Никольской прямиком к ГУМу; «трущобные люди» со страниц Гиляровского – на Хитровке и в окрестностях.

Кстати, именно на Хитровской площади, если верить городским легендам, расположен самый старый жилой дом Москвы: если повезёт, вам даже откроют дверь во внутренний дворик – портал в совсем другую Москву, тихую и зелёную.

Москва советская: эклектичная ВДНХ

Памятников советской эпохе в столице сотни – от монументальных высоток, «семи сестёр», до парящих над городом башен – Шуховской и Останкинской. Но нигде архитектурные эксперименты на тему авангарда, конструктивизма и «сталинского ампира» не достигают такой концентрации, как на ВДНХ. Задуманная как витрина достижений союзных республик, она объединяла несколько функций – экспозиционную, музейную и рекреационную, а к концу века превратилась в огромный стихийный рынок.

К счастью, уникальную «фестивальную» атмосферу одного из крупнейших в столице общественных пространств удалось сохранить, и сегодня там легко провести целый день, теряясь между павильонами, музеями, стилизованными ретроресторанчиками, парковыми зонами и прудами.

А под занавес выйти на Проспект мира, восхищаясь масштабами и амбициями как самой магистрали, так и обнимающими её с двух сторон «Рабочим и колхозницей» и модернистским «домом на ножках» архитекторов Андреева и Заикина – советским подражанием «Жилой единице» Ле Корбюзье.

Москва, устремлённая в будущее: Сити

Небоскрёбы Сити разбавили панораму столицы чуть больше 10 лет назад, но уже успели стать одним из самых популярных московских символов – символом развития, прогресса и деловой активности. На территории Москва-Сити сосредоточены самые разные локации, которые могут потенциально заинтересовать путешественников – от высотных смотровых площадок до торговых центров и апартаментов.

Но главное – тут чувствуется концентрированный столичный вайб, всё то, за что любят и ненавидят Москву: бесконечные карьерные гонки, неконтролируемые финансовые амбиции, стекло и бетон, покупки и продажи, деньги, деньги, деньги. В Сити легко пройти тест на предрасположенность к Москве: если не захочется сбежать в первый час, не захочется уже никогда.