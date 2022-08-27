Тренды фитнес-индустрии: что ждёт любителей спорта

В последние годы индустрия фитнеса претерпела много изменений и обновлений: сначала ударила пандемия, а вместе с ней и смена курса на онлайн, потом перестроился рынок из-за ухода многих брендов из России. Чего ждать адептам спортивного образа жизни и работникам сферы в ближайшем будущем? Рассуждаем вместе с сооснователем школы тренеров.

Дмитрий Горковский спортивный врач, фитнес-эксперт, сооснователь фитнес школы Evotren Как и любой сфере, в спорте важно быть актуальным. Есть несколько тенденций, которые уже сейчас завоёвывают мир фитнеса.

Тренировки короче

С одной стороны, короткие тренировки являются прекрасным способом сформировать у человека привычку к регулярным занятиям. Но важно учитывать и то, что такой формат двигательной активности при долгосрочном применении перестаёт помогать человеку достигать хоть сколько-то значимых результатов, что может привести к разочарованию и полному прекращению тренировок.

Как правило, короткие тренировки свойственны онлайн-формату, набравшему силу в период начала пандемии коронавируса. Это связано с тем, что довольно тяжело удержать внимание человека на длительный период через приложение, набор упражнений сильно ограничен, а формирование часовых занятий значительно дороже с точки зрения производства.

Тем, кто решил начать своё путешествие в мир физической активности с коротких занятий, стоит понимать, что для старта это подходящий вариант, но через некоторое время, через один-три месяца, стоит перейти на полноценные часовые занятия, что логично с точки зрения физиологии человеческого организма.

Однако в оффлайне, в реальных фитнес-клубах данная тенденция тоже наблюдается, в связи с желанием удешевить услуги занятий с тренерами и получить доход от аудитории, которая не может найти время на полноценные занятия. Но, как показывает статистика, живые тренировки короткой продолжительности не пользуются слишком высоким спросом.

Кроме этого, наблюдается рост популярности новых направлений фитнеса и видов спорта. Про активности, которые стоит попробовать сразу после летнего сезона, писали в нашем материале.

Всё ещё онлайн

Параллельно с уменьшением времени занятий развивается и тренд по цифровизации двигательной активности людей. Эту тенденцию можно и нужно рассматривать с положительной стороны, так как хорошая оцифровка ряда аспектов занятий позволяет более чётко ставить цели, отслеживать динамику изменений и вовремя вносить коррективы в свои тренировки.

Но важно учитывать, что любое человеческое тело уникально, поэтому перед выбором той или иной онлайн-программы или занятия с онлайн-тренером важно пройти живую диагностику опорно-двигательного аппарата с целью выявления мышечных дисбалансов и особенностей движения именно вашего тела.

Расширение аудитории

Факт, который не может не радовать – в фитнес-центрах и на спортивных площадках всё чаще видно молодых людей и представителей пожилого населения. Для молодёжи сейчас быть на ЗОЖе и тренироваться — тренд, который отлично распространяется благодаря социальным сетям и инфлюенсерам.

Старшее поколение тоже освобождается от оков стеснения и социального давления — раньше эйджизм был повсеместно, сейчас же старшее поколение начинает ломать стереотипы. О том, как борется с эйджизмом и в 68 лет катается на скейтборде, нам рассказала Лена Салми из Финляндии в материале по ссылке.

Если рассматривать в комплексе описанные выше тренды, то можно сказать, что наметился существенный прогресс по проникновению физической активности в жизнь людей. Что особенно важно в условиях современного образа жизни, когда наблюдается повальная гиподинамия, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний зашкаливает. Помните, что любые тренировки, в том числе онлайн и на 15–20 минут, во много раз полезнее для вашего здоровья, чем полное отсутствие каких-либо занятий.