Лене Салми из Финляндии 68, и она каждый день катается на скейтборде

«Возраст не препятствие, а лишь ограничение в голове», – сказала однажды Жаклин Джойнер-Керси, одна из величайших легкоатлеток в мире. И хотя в спорте на этот счёт иное мнение, всё больше пенсионеров показывают результаты молодых. Вроде есть чем гордиться, но мало кто воспринимает их успехи всерьёз. Почему?

Дело в эйджизме?

Говорят, что жизнь спортсмена коротка. И особенно сильно подкрепляет эти слова эйджизм – дискриминация людей по возрасту. Понятие ввёл в обиход американский психиатр Роберт Батлер в 1969 году, и чаще всего термин связывают с пожилыми. Старение со знаком «минус» рассматривают и в спорте, куда после 30-40 лет обычно не пускают.

Например, в соревновательных и контактных видах – футбол, регби, лёгкая атлетика – почётный возраст считается препятствием. Но есть масса примеров, когда спортсмены ставили рекорды и в более поздние годы. Такой спортсменкой является Ида Килинг (столетняя легкоатлетка), которая начала бегать в 67 лет, а Эрнестин Шеперд (бодибилдер) пришла в спортзал в 56 лет.

И всё же некоторые олимпийские соревнования выдвигают минимальные возрастные требования, поскольку считаются молодёжными видами спорта. Этот же подход работает и негласно: когда 12-летняя участница токийской Олимпиады-2020 проиграла 39-летней сопернице в настольном теннисе, народ встал на её сторону.

В любительском спорте тоже не всё так просто – немолодых и тут по умолчанию списывают со счетов. Радует, что людей зрелого возраста всё чаще можно встретить в спортзале и на спортплощадках. Одни – это сразу видно – имеют серьёзное спортивное прошлое. Их легко отличить по сформированной (иногда старомодной) технике выполнения упражнений, уверенному обращению со спортивными снарядами. Другие — явно новички, но это их не смущает. И это здорово.

Плюс ещё в том, что эйджизм существует не во всех культурах. В Японии, Китае и Корее (где самая долгая продолжительность жизни в мире) возраст ассоциируется с положительными, а не с отрицательными характеристиками. Как правило, в этих странах пожилые люди считаются сильными авторитетами. В некоторых странах Европы тоже дело обстоит неплохо. Например, в Финляндии, как говорят сами местные жители, все равны.

Фото: Личный архив Лены Салми

Так утверждает Лена Салми – 68-летняя скейтбордистка, которая встала на доску в 57. Поначалу возрастную спортсменку не везде воспринимали всерьёз. Но это не помешало ей собрать вокруг себя других энтузиастов и основать сообщество очень старых скейтбордистов Very Old Skateboarders. Как? Спросили её лично.

Лена Салми 68 лет, Хельсинки, журналист, скейтбордист, В нашем скейт-клубе уже более 1000 последователей. У нас лишь одна миссия – наслаждаться скейтбордингом. Я сама из спортивной семьи, чему очень рада. Скейтборд стал частью моей жизни, когда я увидела парней на досках. Они выглядели такими счастливыми, что я тоже захотела попробовать. У нас в Финляндии с эйджизмом нет таких проблем, мы все равны (приезжайте к нам). Да, дискриминация по возрасту существует, это факт. И однажды я сама столкнулась с неприятной ситуацией в женском спортивном лагере для скейтбордистов. У меня был средний уровень, но меня распределили в начальный, представляете? Но я считаю, что возраст спорту не помеха, дерзайте! По крайней мере, попытайтесь, и тогда ваша жизнь станет намного счастливее.

Может, дело в другом?

Считается, что пик физической активности приходится на юность, и поэтому с годами число тренирующихся падает. Но это вовсе не значит, что старикам в спорте не место и физическая активность лишь привилегия молодых. Некоторые отказываются от занятий по другим причинам.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, трейлраннер, ультрамарафонец Во-первых, у многих взросление и переход в зрелый возраст совпадают с пиковой социальной (семья, общественная деятельность) и профессиональной (работа, карьера) нагрузкой. На спорт в этом случае не остаётся ни времени, ни сил. Потом не всегда удаётся вернуться к регулярным занятиям – привычный образ жизни становится уже совсем другим. Во-вторых, в зрелом возрасте появляются и нарастают факторы, препятствующие занятиям спортом. Среди них – избыточная масса тела и хронические неинфекционные болезни (артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни суставов). В-третьих, есть обусловленные биологией изменения в теле, которые делают спортивные нагрузки менее доступными. Известно, что с годами происходит уменьшение мышечной массы. У пожилых снижаются основные физические качества – скорость, сила, выносливость, гибкость и ловкость.



По словам Александра, ещё одно препятствие – барьеры в сознании людей. Не все согласны с тем, что спорту покорны все возрасты. Таким людям, как правило, мешают стереотипы поведения, опасения выглядеть смешным в глазах окружающих.

Есть и хорошая новость: идея развития и поддержания физической формы в немолодом возрасте находит всё больше приверженцев. Это заметно и в Москве с её 15 млн населения, и в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где живёт чуть более 50 тыс. человек (на родине Александра Элконина – прим. ред.). Времена меняются, и бодрые старики, шагающие или бегущие по парковым дорожкам, перестали кого-то удивлять.

Понятно, что их результаты далеки от мировых рекордов. Но по сравнению со своими неактивными ровесниками они выглядят гораздо лучше и моложе своих лет. И физически могут позволить себе гораздо больше тех, кто не занимается.

Юрий Строфилов, чемпион мира 2021 года в марафонском беге в группе 55-60 лет, пробежал Лондонский марафон на уровне первого спортивного разряда. Сколько человек из случайной выборки «с улицы» могут такое?

Почему тогда проблема всё ещё остаётся и что можно сделать?

На этот вопрос мы попросили ответить эксперта в сфере психологии и спорта.

Юлия Левченко психолог, спортивный менеджер В отличие от других форм дискриминации, эйджизм принимают без особых комментариев и беспокойства.

Например, все мы видели рекламу антивозрастных продуктов. Представьте себе шум, который возникнет, если бы компании начали продавать антиженские или антирасовые продукты. Эйджизм повсюду, но его не оспаривают, как расизм или сексизм. Более того, это единственная форма предрассудков, с которой мы все столкнёмся, если проживём достаточно долго.

Пенсионеры часто сталкиваются с дискриминацией при занятиях спортом или при общении с фитнес-инструкторами только из-за своего возраста. А это, в свою очередь, фактор стресса, который может вызвать серию физиологических реакций: высокое кровяное давление, учащённое сердцебиение и высокий уровень гормонов, связанных со стрессом, которые со временем влияют и на здоровье. Получается замкнутый круг.

Юлия отмечает, что крайне важно создать пространство, где каждый может заниматься спортом независимо от его физических ограничений или возраста. Упражнения предназначены не только для здоровых молодых людей. Они должны быть инклюзивными, с упором на хорошее самочувствие и активный образ жизни.

Это правда, что с возрастом люди могут испытывать снижение гибкости, общей физической формы, силы, выносливости, а также им будет трудно оправиться от травм. Но мы не должны сбрасывать их со счетов. Нашему обществу под силу создать все условия, чтобы жить счастливо, комфортно и благополучно в любом возрасте.