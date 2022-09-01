Как научиться кататься на вейксёрфе. 6 полезных советов для новичков от чемпионки мира

Светлана Белова чемпионка мира по вейксёрфингу Что важно знать перед тем, как начать кататься на вейксёрфе?

Вейксёрфинг продолжает набирать популярность. Когда он только появился, многие воспринимали его просто как нестандартный и интересный досуг. Сейчас всё поменялось. Большинство из тех, кто когда-то катался просто для души, уже активно соревнуются друг с другом на международных контестах. Желающих впервые попробовать покататься за катером тоже прибавляется, поэтому сегодня расскажем о том, что важно знать начинающим спортсменам.

6 важных советов новичкам

Первые тренировки всегда волнительны и интересны. Итак, что важно знать тем, кто пришёл впервые:

для начала нужно определить, какая у вас нога ведущая – то есть левая или правая будет стоять впереди на доске. Для этого попросите кого-нибудь легонько толкнуть вас в спину. Нога, которая сделает шаг вперёд, будет ведущей;

самая распространённая ошибка новичков – тянуть фал на себя руками или пытаться подтянуться за счёт него. Фал – специальный трос, один конец которого прикреплён к катеру, а на втором находится треугольная ручка. Всегда очень прошу новичков не тянуть катер на себя;

очень часто молодые райдеры катаются с открытым ртом. Их переполняют эмоции и адреналин, из-за этого они невольно пьют воду при падении. Во время катания держите рот закрытым, чтобы не нахлебаться воды;

я всегда прошу учеников поднять голову и смотреть на меня. Если вы будете смотреть себе под ноги, это помешает катанию;

многие переживают, что догонят катер и ударятся о его платформу. В связи с тем, что катер постоянно движется вперёд, будет крайне сложно это осуществить;

самое главное – не паниковать, расслабиться и настроиться на получение удовольствия. В спорте есть известный принцип: «Куда смотришь – туда и едешь». Это касается как лыжников, мотокроссеров, так и нас — вейксёрферов. С настроем то же самое. Чем вы позитивнее – тем лучше всё получается.

Фото: Из личного архива Светланы Беловой

Будет ли вейксёрфинг подготовкой к большому сёрфингу

Самый распространённый вопрос про вейксёрфинг – похож ли он на классический сёрфинг. У них есть пересечения, но механика разная. Поэтому я бы не стала сравнивать волну от катера с океанической. Например, в океане крайне важна работа рук – нужно уметь разгребаться. В вейксёрфе этого делать не нужно.

Можно ли научиться кататься на вейксёрфе без тренера

В принципе, можно. Другой вопрос – какого результата вы хотите добиться. Наличие тренера убережёт вас от первоначальных ошибок – неправильной стойки, некорректной работы корпуса и ног. В любом случае отработка трюков без тренера практически невозможна. Я не встречала райдеров, которые самостоятельно пришли бы к хорошему уровню без посторонней помощи.

Нужна ли хорошая физическая подготовка

Способность человека ловить баланс, держаться на доске и делать трюки, как ни странно, вообще не зависит от физической формы. Опыт показывает, что всё в голове. Есть примеры, когда легкоатлеты с большим опытом в спорте с трудом встают на доску и, напротив, человек в теле без какой-либо подготовки начинает очень быстро показывать результаты.

Что нужно иметь при себе на первой тренировке

Купальный костюм (для девушек лучше, если это будет слитный купальник или раздельный с шортами), полотенце, хорошее настроение и, что очень важно, – желание услышать тренера. Это очень важный нюанс, так вы точно уйдёте с тренировки довольным собой. Доски, гидрокостюмы и всё, что может потребоваться непосредственно для проезда, обычно всегда есть в клубах.

Если вы хотите попробовать ещё и вейкбординг, читайте статью ниже по ссылке.

Когда нужно начинать участвовать в соревнованиях

Чем раньше, тем лучше. Не ждите своей идеальной программы. Соревнования волшебным образом повышают уровень катания райдера. Сосредоточение, воля к победе, соревновательный опыт – всё это работает на вас. Поэтому не смотрите на уровень своих соперников, соревнуйтесь с самим собой. Увидите, результаты не заставят вас долго ждать.

Как проходят соревнования

Как правило, на ресурсе Prowakesurf всегда есть информация про все грядущие события в мире этого спорта. Следите за анонсами, регистрируйтесь на соревнования. Перед ними всегда проходит так называемый райдерс митинг, на котором организаторы рассказывают все нюансы, а участники задают вопросы. Вас уведомляют о времени вашего проезда, на который вы приезжаете за час. Проезд состоит из двух трасс. Каждая из которых – по 40 секунд: то есть вы едете 40 секунд в одну сторону и 40 секунд в другую. За это время вам нужно продемонстрировать все свои выученные трюки, которые оцениваются по следующим параметрам: чистота исполнения, вариативность, сложность.

Фото: Из личного архива Светланы Беловой

Пожелания новичкам

Ничего не бояться, не стесняться, не расстраиваться, если не получается. Просто делать. Катайтесь и кайфуйте. На тренировки приходят люди разных возрастов и комплекций. Вейксёрфинг – спорт, который подходит всем. Но не все так считают, хотя это отличный способ заняться чем-то новым, да ещё и соревноваться на международном уровне. Бывает, приходят те, кто панически боится воды. С такими учениками процесс обучения длится дольше, но я стараюсь выстроить связь, и в конце концов человек перестаёт стрессовать и даже начинает учить трюки, стремительно втягивается в спорт. Тренер должен дать понять райдеру, что он на его стороне. Что ты такой же, как он, просто ушёл дальше в технике и уже преодолел себя. Когда райдеры говорят: «У меня точно не получится, я не встану, не смогу», – всегда отвечаю одно: «Я в тебя верю». У меня всё было точно так же, как сейчас у новичков. Я так же ошибалась, падала и вставала. А сегодня я действующая чемпионка мира.