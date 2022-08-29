Что важно знать о вейкбординге новичку. Отвечает вице-чемпионка мира

Одной из самых популярных водных активностей можно по праву назвать вейкбординг – катание на доске по воде за катером или с помощью тяги лебёдки. Многие часто путают вейкборд с вейксёрфом (мы тоже не исключение). Несмотря на колоссальные различия, такая оказия правда случается.

Ниже вы сможете найти историю зарождения вейкбординга, те самые отличия двух разных досок и обнаружить, что кататься можно даже в холодное время года. Погнали.

Как появился вейкбординг

Если отбросить в сторону лирику, отправной точкой в возникновении вейкбординга считают 1985 год и «скарфер» (на английском scurfer), изобретение рук Тони Фина из Сан-Диего. Это чудо было похоже на маленький сёрф, а само катание напоминало сноубординг или скейтбординг. Тони приделал к доске ремни, что позволило делать трюки, используя в качестве трамплина волны.

Будучи ярым фанатиком своего изобретения, Фин всячески старался лоббировать скарфер, что в итоге привело к первым соревнованиям в 1990 году. И всё бы хорошо, но сложная техника катания и избыточная плавучесть доски с трудом подчинялись новичкам. В итоге популяризация нового «спорта» замедлилась.

Примерно в этот же период Херб О'Брайн, владелец воднолыжной компании H.O. Sports, принялся экспериментировать с созданием катательных досок и в итоге показал миру свой hyperlite. Его инновация обладала нейтральной плавучестью, что позволяло «притапливать» доску и проще стартовать из воды. Херб не останавливался на достигнутом и продолжал свои эксперименты, которые привели к тому, что доска получила тонкий профиль и особую форму скользяка – нижней её поверхности. Это позволило «резать» повороты при движении и поглощать энергию от ударов об воду. Конкуренты решили не отставать от нового лидера рынка и тоже принялись делать доски. Дальше вейкбординг стал развиваться как настоящий спорт высших достижений.

В 1993 году благодаря Джими Рэдмону вейкборды ушли от формы сёрфа к симметричной twin-tip. Попутно с этим начинает издаваться журнал Wake Boarding. Катание приобретало такой уровень популярности, что в 1998 году Олимпийский комитет Греции рекомендовал МОК сделать его олимпийской дисциплиной на Играх 2004 года в Афинах. Впоследствии было ещё несколько попыток, последняя состоялась в 2019 году. К сожалению, МОК принял решение не включать вейкбординг в состав Игр в Париже 2024 года.

Фото: Из личного архива Лизы Пружанской

Что важно знать о вейкбординге

Основные моменты

Лиза Пружанская вице-чемпионка мира по вейкбордингу Попробовать покататься можно в вейкпарке в вашем городе. На месте всегда можно арендовать экипировку и тренера. У нас дружелюбное комьюнити, и все топят за развитие спорта, поэтому не стоит стесняться просить о помощи — всегда помогут и подскажут. Также хочу заметить, что специальная подготовка абсолютно не требуется, но если вы уже стоите на любых досках — сноуборд, скейт, сёрф — это будет большим плюсом.

Наш спорт можно разделить на два направления: на кабельный вейкбординг и катерный.

Кабельный вейкбординг — это катание за специальной установкой (лебёдкой). Райдеры катаются по разным фигурам, рейлам, трубам, прыгают с кикера (трамплин) и выполняют трюки с воды.

Катаются обычно в вейкпарках, и, в свою очередь, их делят на:

реверсивные — состоит из двух опор, вы будете ездить туда-обратно;

кольцевые — обычно эта установка занимает целый водоём, и по факту вы катаетесь по кругу.

Катерный вейкбординг — предполагает катание за специальным катером, который создаёт волну – с неё и надо прыгать и выполнять трюки.

Также есть вейкбординг с переносной лебёдкой — винч (winch). Но он рассчитан только на профессионалов, так как это очень опасно и нужен хороший опыт катания. По факту это уличное катание по рекам, каналам и другим городским водоёмам.

Вейкборд и вейксёрф — это не одно и то же

Общее у вейкборда и вейксёрфа — только первые четыре буквы. Если честно, меня постоянно шокирует, когда люди стремятся на вейксёрф-катание и при этом говорят: «Я иду на вейке кататься». Это то же самое, как если бы они говорили, что идут кататься на сёрфе.

Начнём с того, что вейксёрф — не экстремальный вид спорта и возможность получить серьёзную травму сводится к минимуму. Что в катерном вейкбординге, что в вейксёрфинге люди катаются на волне, которую создаёт специальный катер. Всё остальное разное — волна, доски и трюки. Доска для вейксёрфа похожа на мини-сёрф и не имеет креплений, в отличие от вейкборда.

Больше о различиях между двумя досками можно прочитать здесь:

Какой должна быть экипировка

На первых нескольких тренировках вы можете использовать прокатное оборудование: оно есть в каждом парке. Но, конечно же, со своим оно не сравнится. Если у вас появится желание продолжать кататься и прогрессировать, стоит приобрести собственную экипировку.

Оборудование для вейкбординга состоит из:

доски;

креплений;

жилета;

шлема;

гидрокостюма (в зависимости от погодных условий).

При выборе доски надо обращать внимание на её длину и шейп (форма). Ростовка должна быть подобрана в соответствии с вашим ростом, весом и уровнем катания. Например, сейчас в моде более длинные доски, но слишком злоупотреблять этим не стоит. Индустрия представляет огромный выбор всевозможных шейпов, и вы точно найдёте что-то для себя.

На первых порах я бы сильно не запаривалась по поводу шейпа, потому что прочувствовать разницу будет сложно. Предпочтите доску полегче и с наличием реданов на скользяке (небольшие выступы на обратной стороне доски. — Прим. ред.) — это поможет вам лучше контролировать доску на воде.

С креплениями всё просто. Достаточно убедиться, что они подойдут к вашей доске и вы сможете их прикрутить. А дальше просто примеряйте и выбирайте то, что будет комфортнее всего. Со шлемом и жилетом в целом то же самое.

С гидрокостюмом чуть сложнее. Его толщину стоит подбирать в зависимости от погоды, при которой вы будете кататься. Как вариант возьмите себе длинный гидрокостюм толщиной 3/2 мм — это золотая середина, проверено на личном опыте.

Фото: istockphoto.com

Можно ли кататься зимой

Вариантов несколько. Либо уезжать в тёплые края: Таиланд, Филиппины, Бали… или же продолжать кататься в зимнем бассейне. Это находка для тех, кто не может выехать за рубеж.

Ребята ставят небольшую реверсивную лебёдку прямо в настоящем бассейне, например, Kingwinch Pool в Петербурге или SportStation в Москве. Это отличные места, чтобы продолжать кататься зимой и оттачивать технику. Кстати, до этого додумались именно в России.

Не откладывайте на следующий сезон своё желание попробовать вейкбординг, тем более что погода пока располагает. Самое главное – не стесняйтесь просить помощи, а лучше всего возьмите тренера хотя бы на первые несколько занятий. Это поможет получить больше удовольствия от самого катания и максимальное понимание, что нужно и возможно делать на вейкборде.